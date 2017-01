Lásku k veganství rozjeli ve velkém. Vyrábějí mléko z mandlí i z máku

Sotva minulý rok ukončili studia, začali vyrábět mandlové mléko. Amálka Koppová a David Balcar ho nejprve zkoušeli vařit doma. „Ale to nás maminka poměrně rychle vyhodila, protože se rozklížil stůl,“ vzpomíná na začátky prvních várek David. „Musí se to dělat někde, kde jsou věci nerezové a vše se dá mýt... třeba osprchovat podlaha,“ raduje se Amálka z výrobny v Libni, odkud snadno distribuují pod značkou Nemléko skleněné lahve s mandlovým mlékem.

K těm v únoru přibudou i lahve plněné makovým mlékem. „Na crowdfundingové kampani na ně vybíráme finance, aby se nám podařilo zařadit je za měsíc do prodeje,“ dodává David. S Amálkou minulý týden vyrobili osm set lahví nemléka a jejich výroba každým týdnem narůstá.



Další superpotravina?

Co to vlastně z máku vyrábějí? Jedná se o rostlinné mléko, podobně jako známe sójové, kokosové či rýžové. „Je to mák rozmělněný ve vodě a my ho ještě doslazujeme datlemi,“ vysvětluje Amálka. Nemá ale halucinogenní účinky ani není uspávadlem. „To je úplně jiná odrůda máku. Náš mák, který používáme, je potravinářský. Ten, který se používá k farmaceutickým účelům, je jiný druh,“ říká Amálka.

„Všechny suroviny, které používáme, přicházejí s dokumentací, která se na toto soustředí. Existuje pak zákonná hranice, kterou musí všichni dodržovat,“ dodává David.

Kolik to stojí? Makové mléko by mělo být v prodeji od února a vyjde na 90 korun za litr. Půllitru mandlového mléka vychází na 100 až 120 korun. Litr odlehčeného polotučného mandlového mléka bude stát stejně. Nemléka jsou k dostání v bio obchodech jako je World Vegan vedle Bílé Labutě, v bistru Herbivore na Rašínově náměstí, v kavárně Bistro 8 na Letné a nově také v Bistro proti proudu v Karlíně a další. Více najdete na www.nemleko.cz.

Většinou jsou lidi zvyklí jíst mák s šiškami a v buchtách. „Měli jsme makové mléko na ochutnávku na jednom trhu. Všichni se nad ním pozastavovali, ale mělo dobré ohlasy,“ vzpomíná Amálka. „Češi jsou děsně makový národ. Vyrábíme nejvíc máku na světě v totální produkci,“ připomíná David.

V zahraničí není mák běžný ani známý. „Dokonce v Americe je mák zakázaný. Je to Slovanská záležitost. Na trhu nám někdo vyprávěl, že mají kamaráda na Islandu a tam je pro ně mák hrozně exotický,“ říká David.

Makové mléko v kuchyni se dobře hodí na pečení, do kaší, na palačinky nebo do smoothie. „Až zpětně jsme si uvědomili, že je velká výhoda našeho mléka v tom, že do sebe dostanete mák a nezůstává vám mezi zuby,“ říká David.

Kravské mléko se hodně pije pro doplňování vápníku,jehož paradoxně mák obsahuje dvanáctkrát víc. „Máme teorii o tom, že další superfood potravina, jako jsou chia semínka a goji, se bude více lokalizovat a další v Česku bude mák,“ směje se Amálka.

Úplné začátky prý těžké nebyly, protože si mohli plán rozvrhnout sami. Amálka vytvořila vizuál a David vše spočítal, aby to dávalo smysl. Ale najít vhodný potravinářský prostor v centru Prahy podle Davida je hodně těžké, tedy pokud nemáte deset milionů.

„Překážkou je hrozně vysoký nájem, nebo je nájem dobrý, ale odstupné je třeba milion,“ vysvětluje David. V současné chvíli mají výrobnu a sklad ve sdílené kuchyni s restaurací, která také vaří vegansky a není tolik vytížená. „Pro efektivitu práce je důležité mít vše na jednom místě. Ze začátku jsme postupně zaplnili garáže, komory, všechny místa, kde se daly uskladnit sklenice a palety, taky jsme, přejížděli z jedné provozovny do druhé,“ vzpomíná na složitější logistiku Amálka.

Ve dvou naráželi na různé komplikace. Během vánočních trhů se jim stávalo, že došlo mléko a oni ho museli doplnit. „Čtyři dny po sobě jsme vařili po dvou hodinách, vždy, když ten jeden byl unavený, ho ten druhý vystřídal ve vaření, a on na dvě hodiny usnul,“ vzpomíná David a přiznává, že od května neměli žádné volné víkendy.

Pracují sedm dní v týdnu a z toho čtyři dny vyrábí Nemléka. Zpočátku zkoušeli výrobu v bio provozovnách, kde se platí pronájem na hodinu. Tam bývá nejnižší sazba od 20 do 4 hodin do rána, kterou využívali, aby ušetřili. „To jsme pak měli i převrácený pracovní rytmus. Jsme rádi, že už máme čas ve svých rukách,“ raduje se Amálka.