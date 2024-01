Holubi škodí míň, než si Pražané myslí, říká Veronika Kraslová ze záchranné stanice

„Podle odhadů žije v hlavním městě asi sto tisíc holubů. Mnoho lidí je má rádo a zpestřují jim každodenní život,“ říká Veronika Kraslová, vedoucí Záchranné stanice pro volně žijící živočichy hlavního města Prahy. Právě zaměstnanci tohoto zařízení zajišťují provoz obecního holubníku.

V souvislosti s holuby bývá nejen v hlavním městě zvykem skloňovat spíše to špatné. Přinášejí tito opeřenci závislí na člověku městu i nějaké benefity?

Přináší do metropole život i tam, kde už nám přírody mnoho nezbylo. Mnoho lidí vidí v holubovi bezbranného tvora, a ne škůdce. Takoví lidé volají do záchranné stanice, když naleznou zraněného holuba. V uvozovkách škodlivost holubů je často zveličována. Ve skutečnosti nikomu neškodí, nikomu neubližují. A to, že jejich trus znečišťuje okolí, na tom něco pravdy bude, ale podívejme se pozorně po ulicích. Kdo tu dělá větší nepořádek? Holubi, nebo lidé?

Jak je na tom momentálně městský holubník? Daří se projektu?

V prvním pražském holubníku na Mariánském náměstí se pohybuje více než stovka holubů. Holubi jsou zde přikrmováni, aby k holubníku získali vztah, a je kontrolován jejich zdravotní stav. K regulaci holubů dochází tak, že se jim odebírají vajíčka a místo nich podkládají umělá. Projekt je zatím v provozu poměrně krátkou dobu, na skutečné výsledky si musíme ještě minimálně rok počkat.

Říkáte, že se opeřencům odebírají vejce a nahrazují se atrapami. Jak se to dělá?

V holubníku dochází k regulaci populace holubů tak, že se jim část vajec během hnízdění odebere a nahradí je atrapy. Tyto atrapy jsou obvykle ze sádry a dají se sehnat v chovatelských potřebách. Jde o takzvané podkladky. Stejně jako drůbež, kde se podkladky používají, ani holub nepozná, že mu bylo vajíčko vyměněno za podkladek.

Jak je možné, že to ti ptáci nepoznají?

Mají stejnou váhu, velikost i tvar, a pokud je holub zahřívá, drží i teplo. Samozřejmě nelze holubům sebrat všechna vajíčka. Pak by k místu ztratili důvěru a opustili by ho. Většinou se tak malá část vajec nechává vylíhnout.

Je zdejší provoz v zimě jiný než třeba na jaře či v létě?

V zimních měsících holubi hnízdí sporadicky, proto je provoz městského holubníku v tomto ohledu klidnější. Jinak je ale vše stejné jako v hnízdním období. Holubům je podáváno krmivo a voda, aby se v holubníku usadili, a je kontrolován jejich zdravotní stav.

S přemnoženými holuby se potýká skoro každé větší město. Jeden holub průměrně vyprodukuje až dvanáct kilogramů trusu za rok. Myslíte, že je v Praze holubů nejvíce ze všech měst v tuzemsku?

Počet holubů kopíruje počet obyvatel, rozlohu města a jeho úživnost. Vzhledem k tomu, že je Praha město nejlidnatější, pravděpodobně hostí i nejvíce holubů v rámci českých měst.

Popsala byste čtenářům na závěr, co přesně obnáší vaše profese?

Jsem vedoucí záchranné stanice pro volně žijící živočichy. Mám tedy na starosti chod stanice – od zdravotního stavu přijatých zvířat až po zdejší personální zajištění. Práce je to různorodá, a hlavně má smysl. Pomáháme zvířatům, která naši pomoc potřebují.