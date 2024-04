Nový železniční most na Výtoni? Zástupci Centra kulturního dědictví UNESCO dorazí do Prahy

Most mezi Výtoní a Smíchovem byl otevřen v roce 1872, jeho přestavba byla dokončena v roce 1901. Dění kolem mostu pravidelně plní média od konce roku 2017, kdy byly kvůli havarijnímu stavu zavřeny lávky pro pěší. V té době už se mluvilo o tom, že most potřebuje buď velkou rekonstrukci, či celý nahradit novou konstrukcí. Proti bourání mostu se mimo jiné postavila občanská iniciativa Zachraňme železniční most. Ta tvrdí, že historickou konstrukci lze opravit a zajistit na ní železniční provoz.

Úplně jiného názoru je Správa železnic. Podle ní je potřeba most nový a navíc tříkolejný. Dvě koleje totiž v budoucnu už nemají nárůstu železniční dopravy stačit. Stejného názoru je i ministerstvo dopravy. To zároveň ví, že původní most má velkou památkovou hodnotu. „Historickou obloukovou konstrukci mostu zachováme, a po dohodě s vedením Prahy bude využita jako most pro pěší i cyklisty, tam kde překlenutí řeky může zlepšit lidem život,“ uvedl v prosinci ministr dopravy Martin Kupka. Podle něj bude návrh nového mostu podroben mezinárodně uznávanému posouzení vlivu na kulturní dědictví. „Dopravní rozvoj Výtoně nesmí ohrozit zápis Prahy na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO,“ zdůraznil Kupka.

Památkovou hodnotu mostu reflektuje také Správa železnic. Její zástupci se na konci března vydali do Centra kulturního dědictví UNESCO do Paříže. „Na jednání jsme zástupce UNESCO seznámili s důležitostí projektu a z hlediska bezpečnosti a budoucího rozvoje vlakové dopravy v Praze. Tím jsme otevřeli vzájemný dialog, jehož součástí bude i návštěva zástupců UNESCO v Praze,“ popsal návštěvu za Správu železnic Pavel Paidar. Ředitel odboru přípravy staveb zároveň doplnil, že UNESCO je pro správu důležitým partnerem. „Nicméně v konečném důsledku leží veškerá zodpovědnost za bezpečný provoz na výtoňském mostě na bedrech Správy železnic, která celý projekt realizuje s jediným záměrem – zajistit bezpečnou a kapacitní železnici nejen na území hlavního města Prahy, ale i na páteřní trati směrem na Německo, na níž Výtoňský most leží,“ dodal Paidar

Projekt výstavby nového železničního mostu na Výtoni pokračuje podle stanoveného harmonogramu. Samotné vypsání tendru na zhotovitele stavby předpokládá Správa železnic v roce 2026.