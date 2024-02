Další 3 fotografie v galerii Josip Plečnik, autor stavby, vytvořil neopakovatelný prostor uvnitř chrámové věže. Na její vrchol se stoupá po úzkém ochozu. | foto: Metro.cz

Výpadek internetu je „trága“. Vylezli jsme do věže kostela Nejsvětějšího Srdce Páně

Není to pro lidi, kteří mají závratě, ani pro ty, kteří nevylezou na dolní větev stromu. Josef Majer, jenž má na starosti kvalitu vysílací sítě T-Mobilu, připomíná, že kontrolovat řadu „sajtů“, tedy vysílacích míst pro mobilní pokrytí, nemůže člověk nešikovný a s mizernou fyzickou kondicí. „Přístup do kostela tady na Jiřího z Poděbrad je ještě luxusní. Ale jinde to jsou antény na stožárech, na složitě přístupných střechách a vrcholcích vysokých budov,“ říká Majer. Navíc se musejí jednotlivé body kontrolovat bez ohledu na počasí.

„Třeba na vrcholku Klínovce museli jednou v zimě při námraze osekávat naši technici ledovou krustu denně bez ohledu na mráz,“ upozorňuje manažer provozu sítí a IT Roman Vávra. A jen tak na okraj podotkne, že když přestane téct na pár hodin voda nebo je výpadek elektřiny, lidé to nějak přežijí. „Ale nedej bože, když vypadne mobilní internet, to hlavně teenageři málem kolabují,“ říká Roman Vávra s mírnou nadsázkou. Výhodou servisu a případných oprav vysílací techniky je po více než třiceti letech mobilního telefonování a internetu stálé zmenšování zařízení. Místo obrovských krabic jen „krabičky“ velikosti většího DVD přehrávače, žádné stovky metrů kabelů. Mobilní vysílače Přibližně devět tisíc vysílacích míst je v České republice. Některá sdílejí jednotlivé společnosti navzájem, většinu jich ale mají jen pro sebe.

82 procent je u nás majitelů chytrých mobilů. „Tady na Jiřího z Poděbrad sice stále máme původní kontejner, ale uvnitř už je jen zlomek toho, co zajišťovalo provoz ještě před deseti patnácti lety. Také aplikace, které se využívají, výrazně šetří elektrickou energii, a to není v případě více než pěti tisíc našich vysílacích míst málo,“ zdůrazňuje manažer Vávra. V okamžiku, kdy se v okolí vysílače hlásí k telefonování nebo internetovým datům méně mobilů, snižuje se i výkon antén, když se nehlásí nikdo, přechází provoz do spánkového režimu. Mít vysílací bod na vrcholku vysoké budovy a pod uzavřením je pro každého operátora výhra. „Horší je to, když jste někde v krajině nebo na opuštěné staré tovární budově,“ říká Majer. Už se stalo, že pár osamocených vysílačů musel operátor oželet, protože neustálé opravy po nájezdu zlodějů a sběračů kovů se nevyplácelo opravovat. „Také některé staré průmyslové objekty výtečníci dokázali odstrojit tak, že hrozilo jejich zřícení. Kvůli bezpečnosti už nemůžeme zařízení ani odmontovat,“ dodává Majer.