Jednou jsem chytil na háček kachnu. Pak mi říkali Donald, říká vicemistr Evropy

Většina vašich rybářských úspěchů je v takzvané „plavané“. Co to znamená?

Je to způsob rybaření, při kterém se vždy používá splávek, který signalizuje záběr. Závod probíhá čtyři hodiny a ­vítězem je rybář, který naloví nejvíce ryb na váhu. Většinou se nesnažíme ulovit ty největší ryby, ale zaměřujeme se na ryby menší, kterých se dá nachytat velké množství. V loňském roce se mi podařilo nachytat během jednoho závodu 96 kilogramů cejnů, což bylo neskutečné.

Kolik lidí v tuzemsku v chytání se splávkem soutěží?

Metoda je to sice známá, ale závodní plavané a registrovaných závodníků je u nás asi tři sta až čtyři sta.

Vystupujete také s Jakubem Vágnerem. Jaký máte názor na obvinění, že měl vysadit ryby ze svazových vod do svého soukromého rybníka?

Kapři se ze svazových vod v ­minulosti vozili na hodně soukromých revírů, a to samotnými kapráři a členy různých carp-týmů. Když pak najednou vypukla válka, kapráři chtěli Jakuba, protože je to hlavně „ten Jakub Vágner“, ukamenovat.

Podle mě to bylo dost nafouknuté. Jestli se něco takového odehrálo na jeho revíru, já opravdu potvrdit nemůžu. Co se týká Jakuba, opravdu si ho vážím, hlavně z toho důvodu, co dokázal ohledně mládeže. Myslím, že spousta malých kluků a holek chce teď díky němu zkusit rybařit nebo jen zavítat do přírody.

Kdy jste se naposledy na rybách opravdu od srdce zasmál?

Těch příhod je neskutečné množství a bylo by to opravdu nadlouho. Ale mezi ty, na které nezapomenu, bylo omylem ulovení kačera, který se dokázal potopit pro moji nástrahu. V pořádku se mi ho podařilo uvolnit, ale na chvilku jsem od kamarádů dostal přezdívku Donald.