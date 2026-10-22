Když bylo Harrymu Potterovi jedenáct let, dozvěděl se, že je čaroděj. Když bylo Jakubu Bartákovi dvanáct, zjistil, že se Harrym Potterem stane. Tedy alespoň tím českým. V připravovaném seriálu totiž bude českým hlasem nejslavnějšího studenta Bradavic. „Nemohl jsem uvěřit, že budu dabovat Harryho Pottera,“ vzpomíná Jakub Barták. Radostnou zprávu se dozvěděl na dovolené v Egyptě. A nebyl první, kdo o ní věděl. Tím byla jeho maminka Lucie. Chvíli jsme společný termín pro rozhovor hledali. Bartákovi mají kalendář plný na měsíce dopředu. Nakonec ale setkání v kavárně vyšlo...
Přísně tajný projekt
K dabingu Harry Pottera vedla docela nenápadná cesta. Studio rodinu oslovilo s nabídkou castingu na připravovaný seriál. O jaký projekt jde, ale neprozradilo. Jakub navíc zrovna intenzivně natáčel jiný seriál a volného času bylo pomálu.
„Říkala jsem si, že vůbec nevím, kdy to zvládneme. Ale doporučovali nám, ať se castingu zúčastníme. Tak jsem ho někam natlačila,“ vypráví Lucie Bartáková.
Až ve studiu začalo být jasněji. Jakub totiž před mikrofonem vedl dialog s Hagridem, bradavickým šafářem. Mamince v tu chvíli došlo, o jakou roli se hraje. „Říkala jsem si: Sakra! To je asi Harry Potter,“ směje se.
Pak následovalo čekání. Až během zmiňované rodinné dovolené v Egyptě přišla zpráva, že role je Jakubova. Jenže radost měla jeden háček. Nikomu se nesměli pochlubit. „Bylo docela těžké to nikomu neříct. Člověk by to chtěl vykřičet do celého světa,“ přiznává mladý herec.
Po Kotkovi přichází Barták
Harry Potter není pro Jakuba žádnou neznámou postavou. Filmy viděl a má je moc rád. Když zjistil, že bude dabovat nový seriál, k osmidílné sáze se opět vrátil a tentokrát na ni koukal s ještě větším nadšením. „Harry Potter je prostě nádherný. Je neskutečné, jak je celý ten děj promyšlený. Prostě pecka,“ říká nadšeně.
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V rodině přitom není jediným fanouškem. Kouzelnický svět miluje také jeho sestra a především tatínek, který podle Lucie viděl všechny filmy snad desetkrát. Sama maminka až tak zapálená není. Přesto dobře ví, že syna čeká nelehký úkol. Českým hlasem filmového Harryho Pottera je pro celé generace diváků Vojtěch Kotek. A srovnávání nového dabéra s tím původním se nejspíš nevyhne. „Trošku z toho strach mám,“ přiznává Jakub. Zatím se ale hlavně těší.
V připravovaném seriálu se potká také se známou tváří. Hermionu má podle jeho slov dabovat Sophie Petráková, kterou zná ze sboru. Kdo se ujme Rona Weasleyho, zatím s jistotou neví.
Začalo to rybičkou
Jakub se před kamerou pohybuje už od pěti let. Objevil se například v seriálech Zoo, Dobré ráno, Brno! či Štěstíčku naproti. Vidět jste ho mohli také ve filmech Krakonošovo tajemství, Útěk nebo Přání k narozeninám.
K dabingu se dostal až o něco později, když ho oslovilo studio a pozvalo ho na casting. Nyní dabuje čtvrtým rokem. Jednou z jeho prvních větších rolí byla rybička Šupinka z animovaného seriálu o malé mořské víle Ariel. Té propůjčuje hlas dodnes. Animované postavy ho přitom baví o něco více než ty hrané. Může si totiž s hlasem pořádně vyhrát. Kreslený svět má ale také své nástrahy. „Oni si to při výrobě můžou upravit, jak chtějí. Třeba to mluvení hrozně zrychlit. A potom je dabování těžší. Ta Šupinka mluví fakt rychle,“ usmívá se Jakub.
Za čtyři roky stihl propůjčit hlas řadě dalších postav. Daboval například Medvídka Pú nebo mladého Michaela Jacksona. Nedávno také pracoval na animovaném filmu Tajemství křišťálové planety. Mimochodem u toho snímku se ve studiu potkal i s mladším bratrem.
Rozhodují vteřiny
Představa, že se dabéři sejdou kolem mikrofonu a společně sehrají scénu, je trochu romantická. Ve skutečnosti většinou pracují jednotlivě. Jakub přichází do studia, kde na něj čeká režisér, zvukař a obrazovky.
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Na jedné běží film, na druhé text s časovými kódy. Ty určují přesný okamžik, kdy má postava promluvit. „Když vím, že mám začít mluvit třeba na čtyřicáté sedmé vteřině, a na obrazovce je čtyřicátá pátá, začnu se dívat na text. Vím, že za dvě vteřiny musím začít,“ popisuje.
Někdy přitom ani netuší, jaký film nebo seriál právě dabuje. „Kolikrát nám zavolají, že má Kuba přijet na pětačtyřicet minut nebo na hodinu. A my vůbec nevíme, co bude dělat,“ doplňuje maminka.
Jednou dokonce Jakub nesměl sledovat ani samotný obraz. Při dabování jednoho historického filmu měl jeho dětský hrdina umírat. Tvůrci se rozhodli, že mu drastickou scénu raději nepustí. „Dali mi jenom text. Vlastně jsem jenom křičel, ale obraz mi neukázali,“ vzpomíná.
Máma, manažerka a učitelka v jedné osobě
Jakubův život není jen dabing. Chodí do školy, sportuje, vystupuje v divadle a natáčí filmy i seriály. Najít v jeho kalendáři volné místo tak může připomínat hledání učebny obrany proti černé magii na bradavickém hradě. „Máme herecký kalendář, sportovní a školní,“ vypočítává Jakub a ukazuje svůj mobil. Volných dnů je v kalendář poskrovnu.
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Všechny termíny pomáhá koordinovat maminka. „Já mu vlastně dělám takovou manažerku,“ vysvětluje Lucie. Není to snadné, ale z jejího hlasu je poznat, že je na synovy úspěchy hrdá.
S příchodem Harryho Pottera přitom bude organizování ještě složitější. Hlavní postava má pochopitelně mnohem více replik než vedlejší role. Jakub tak počítá s tím, že dabing kouzelnického seriálu zabere značnou část jeho volného času.
Největší únavu ostatně pociťuje právě po dabování. „U divadla jsem unavený třeba až dvě hodiny po představení. Ale u dabingu to cítím hned. Divadlem si vlastně zároveň i odpočinu,“ popisuje.
Mudlovské starosti
Když už se najde volný večer, nejraději si pustí film nebo hraje videohry s kamarády. Jenže doma na něj čeká ještě jedna „komplikace“. Maminka Lucie je totiž také jeho učitelkou.
A tak zatímco ve studiu musí Jakub hlídat přesné načasování replik, doma si musí dávat pozor i na gramatiku. Když něco řekne špatně, oprava přichází okamžitě. Ani školní známky před maminkou jen tak neschová. „Dnes jsem zjistila, že dostal čtyřku,“ prozrazuje Lucie.
Mimochodem, jak je na tom dabér Harry Pottera s četbou? Rovnou přiznává, že mu jde spíš matematika. Knížky o mladém kouzelníkovi zatím ve svém čtenářském deníku nemá. „Já úplně nejsem čtenář,“ přiznává.
Ještě jeden sen
Role v seriálu HBO Max je pro Jakuba zatím největší dabingovou příležitostí. Neznamená to ale, že už nemá o čem snít. „Chtěl bych někdy dabovat něco od Marvelu. To miluju, viděl jsem skoro všechno,“ říká.
A kam by zařadil Harryho Pottera? „Oba světy jsou shodně na prvním místě,“ potvrzuje rázným hlasem Jakub. Dabing i herectví ho hrozně baví. Rád by se jim věnoval i v dospělosti.
Povídání spěje ke konci, za chvíli musí mladý dabér už zase do studia. Čeká ho odpoledne práce. A bude večer i odměna u playstationu? „Můžu dnes s klukama hrát?“ zjišťuje Jakub u maminky. Prostě obyčejný kluk. Snad mu ta dnešní čtyřka nezkazí plány na večer...
Jakubův hlas si můžete poslechnout v traileru:
Nový seriál Harry Potter na HBO Max: Co zatím víme?
Harry Potter se vrací na obrazovky v novém seriálu. HBO Max připravuje novou adaptaci slavné knižní série britské spisovatelky J. K. Rowlingové. Na rozdíl od osmidílné filmové ságy nabídne seriál podrobnější zpracování příběhu mladého čaroděje a jeho přátel.
Scenáristkou a showrunnerkou nového seriálu je Francesca Gardiner režisérem vybraných epizod Mark Mylod. Seriál má představit kouzelnický svět Bradavic nové generaci diváků.