Jakmile bydlíte v Praze a jezdíte každý den do práce městskou hromadnou dopravou, není co řešit. Berte všemi deseti roční kupon na lítačku! Vyjde na 10 korun za den. Do práce, z práce za zábavou, večer domů…

Studenti a počínající senioři

Pro studenty (18 až 26 let) a seniory (60 až 65 let) je roční kupon s výraznou slevou, vychází na pouhých 1 280 korun, platí tedy 3,50 kč za den!

Pro získání studentské slevy je nutné doložit potvrzení o studiu a mít platnou lítačku nebo průkazku PID Student.

Jízdenkové automaty v metru nově nabízejí nákup elektronického dlouhodobého kuponu.

Dlouhodobé časové kupony

Kupon pořídíte on-line přes aplikaci PID Lítačka nebo na webových stránkách pidlitacka.cz. Dále v jízdenkových automatech s možností nahrání na lítačku nebo na prodejních místech Dopravního podniku hl. m. Prahy.

Kupony Plnocenné Zvýhodněné Měsíční 550 Kč 130 Kč Čtvrtletní 1 480 Kč 360 Kč Roční 3 650 Kč 1 280 Kč

Přenosné kupony

Střídáte se třeba s kolegou, kdo který den pojede do práce, kterou máte třeba jen na tři měsíce v Praze? Pak se vám vyplatí přenosný kupon, který si můžete předávat.

Přenosné kupony Plnocenné Měsíční (30denní) 1 000 Kč Čtvrtletní (90denní) 2 700 Kč Roční 7 800 Kč

Pendleři z okolí Prahy

Dojíždíte do Prahy z okolních obcí a měst? To bývá nejlepší volbou kombinace jízdného. Tedy kupon pro vnější pásma PID, která pokrývají vaši cestu z domova do Prahy, a k tomu kupon pro Prahu (pásma P+0). Délku kuponu si zvolíte podle frekvence dojíždění.

Turisté a krátkodobí návštěvníci

Jezdíte do Prahy jen jednou za čas? Pak sáhněte po jednotlivých jízdenkách nebo si pro celý den intenzivního poznávání pořiďte 24hodinovou. Pro prodloužený víkend určitě využijete 72hodinovou jízdenku. Nemusíte tak řešit jednotlivé jízdy a můžete v metru, autobuse a tramvaji strávit celé dny i noci.

Jednorázové jízdenky

Platí na konkrétní čas (například 30 nebo 90 minut) a umožňují přestupovat mezi různými spoji.

Krátkodobé časové jízdenky

Pro turisty toužící poznat během dne nebo tří co nejvíce krás Prahy, ale i pro krátkodobé návštěvníky, kteří si do Prahy jezdí vyřídit vše potřebné a navštívit příbuzné a kamarády, bývají nejvýhodnějším řešením krátkodobé časové jízdenky na 24 hodin nebo 72 hodin.

S jednou takovou jízdenkou můžete cestovat po celou dobu její platnosti neomezeně po celém hlavním městě.

Jízdenky Plnocenné Zvýhodněné 30 min. 30 Kč 15 Kč 90 min. 40 Kč 20 Kč 24 hod. 120 Kč 60 Kč 72 hod. 330 Kč —

Kde koupit jednorázové nebo krátkodobé časové jízdenky?

V jízdenkových automatech na stanicích metra nebo v trafikách. Pohodlné jsou SMS jízdenky, které pořídíte zasláním SMS na číslo 90206. Další možností je zakoupení jízdenek přes aplikaci PID Lítačka.

Text do SMS zprávy Tarif Cena vč. DPH DPT42 90 min. 42 Kč DPT31 30 min. 31 Kč DPT120 24 hod. 120 Kč* DPT330 72 hod. 330 Kč*

*) Pro nákup tohoto jízdního dokladu bude vyžadována potvrzující SMS zpráva „Ano“. Tato zpráva je zpoplatněna dle ceníku vašeho tarifu u operátora.

Kdo jezdí pražskou MHD zdarma?

Dítě do 15 let

Doprovod dítěte do 3 let

Senioři nad 65 let

Osoby ZTP (s průkazem ZTP/P je přeprava zdarma také pro doprovázející osobu)

Vždy je nutné prokázání nároku aktuálním průkazem s fotografií. Děti do 6 let se mohou přepravovat pouze v doprovodu osoby starší 10 let.

Dočetli jste až sem? Za odměnu zde máte přehlednou tabulku:

Srovnání cen a výhod jízdného Typ jízdného Komu se vyplatí nejvíce Cena (základní) Hlavní výhody Kde koupit Jednotlivé jízdenky Příležitostní cestující 30 min (30 Kč), 90 min (40 Kč) Flexibilita pro občasnou jízdu Aplikace PID Lítačka, SMS, automaty 24hodinová jízdenka Turisté (1 den) 120 Kč Neomezené cestování po Praze na 24 hodin Aplikace PID Lítačka, automaty, prodejní místa DPP 72hodinová jízdenka Turisté (3 dny) 330 Kč Neomezené cestování po Praze na 72 hodin Aplikace PID Lítačka, automaty, prodejní místa DPP Měsíční kupon Rezidenti, pendleři (méně časté používání MHD, sezonní) Dospělý 550 Kč, student/senior 250 Kč Pohodlí pro častější cestování, kratší závazek Aplikace PID Lítačka, web pidlitacka.cz, prodejní místa DPP, automaty Čtvrtletní kupon Rezidenti, pendleři (středně časté používání MHD) Dospělý 1 480 Kč, student/senior 660 Kč Dlouhodobější pohodlí, výhodnější cena než měsíční Aplikace PID Lítačka, web pidlitacka.cz, prodejní místa DPP, automaty Roční kupon Rezidenti, studenti, pendleři (každodenní cestování) Dospělý 3 650 Kč, student/senior 1280 Kč Nejvýhodnější – nejnižší denní cena, klid a svoboda cestování po celý rok Aplikace PID Lítačka, web pidlitacka.cz, prodejní místa DPP, vybrané automaty

Výběr správného jízdného v Praze vám může ušetřit spoustu peněz a starostí. Už víte, kterou jízdenku nebo kupon potřebujete?