Otcové nově dostanou týden placeného volna navíc

Otcovskou dovolenou má v Evropské unii 23 zemí V celém světě je kolem 80 zemí, kde mají uzákoněnou otcovskou dovolenou.



V EU nemají otcovskou dovolenou pouze na Kypru, Maltě, v Irsku a na Slovensku. Nemá ji ani Švýcarsko.



Nejdelší otcovskou dovolenou v Evropě si muži užívají 28 týdnů ve Francii. Pouhý jeden den mají v Itálii.



Po Francii mají otcové nejdelší otcovskou dovolenou v EU v Lucembursku (26 týdnů) a Portugalsku (21 týdnů).



Vedle Itálie mají nejkratší dovolenou v Evropě otcové v Nizozemsku a Řecku, a to pouze dva dny. Nejčastější délkou jsou dva týdny, v Česku to bude týden.



V polovině zemí EU, kde je poskytována otcovská dovolená, je proplácena v plné výši. V Česku by otcové měli dostávat 70 procent vyměřovacího základu svého příjmu.



Vůbec nejdelší otcovskou dovolenou na světě si mohou vzít otcové v Jižní Koreji a Japonsku (53 týdnů).