Zákaz kol v centru zas o krok blíž, magistrát ho nezarazí

Už zítra by se mohlo definitivně rozhodnout o budoucnosti cyklodopravy v hlavním městě. Úřad Prahy 1 se po měsících příprav konečně rozhodl projednat svůj návrh omezení jízdy elektrických koloběžek v pěších zónách, který se týká také jízdních kol.

Proti záměrům městské části se na zastupitelstvu minulý týden postavila iniciativa Auto*Mat, která podpořena peticí s dvěma a půl tisíci podpisy žádala magistrát o zásah proti plánům radnice. Zastupitelé petici sice projednali, k žádnému usnesení však nedošlo. Magistrát totiž podle politiků nemůže zasahovat do kompetencí místního silničního správního úřadu, který dopravní omezení vydává.



„To, že byly zakázány v Praze 1 segwaye, a že je aktuálně nahradily elektrické koloběžky, které rozhodně nejsou v centru vítány, neznamená, že se má s vaničkou vylít i dítě v podobě cyklistů a cyklistiky jako takové,“ kritizoval plánovaný zákaz radní Jan Wolf.

Petenty podporuje také celá řada dalších politiků. Samotnou petici nyní magistrát postoupí městské části coby instituci, které se týká. Zástupci Prahy 1 se nechali dříve slyšet, že se zákaz dotkne hlavně elektrických koloběžek, na kterých zejména turisté často ohrožují chodce. Cyklisté mají pod zákaz spadnout proto, že to dle zákona jinak nejde. „Je to zcela jednoznačně i o cyklistech,“ popírá dřívější tvrzení radnice místostarosta městské části a pražský radní Daniel Hodek. Do doby, než budou radní v úterý jednat, nechce Praha 1 záměr zveřejnit. Předseda dopravního výboru Matěj Stropnický ho však již viděl. Podle něj budou náhradní trasy cyklistům komplikovat život. Objízdná trasa kolem ulic 28. října a části ulice na Příkopě má totiž vést kolem Stavovského divadla, dále na Uhelný trh, Skořepkou a poté zpět na Národní třídu.

Proti omezování kol v centru, které se má týkat hlavně dolní části Václavského a Staroměstského náměstí, ale i objízdných ulic, demonstrovali začátkem června také stovky cyklistů.