Kapela QUEENIE si na své narozeninové koncerty 18. a 19. dubna pro fanoušky připravila opět výpravnou show i nové písně

A na co se diváci mohou těšit? „Divák se opět může těšit na bombastickou výpravu, ale tentokrát to bude více o té atmosféře. S Queen jsme spjati už 18 let! Moc se tím nedojímám, ale symbolické číslo to je. Pojali jsme to proto tematicky. Na tomto koncertě se zaměříme na album The Miracle, ke kterému už Queen z důvodu Mercuryho nemoci nikdy nestihli udělat turné. Přitom je to škoda, protože jsou na něm skvělé písně. Zahrajeme z nich minimálně polovinu a tomuto albu bude zasvěcena i scéna. Konečně, on je to tak trochu zázrak, že jsme se těch osmnáctin dožili. Kdybyste nám to řekli před 18 lety, nevěřili bychom vám,“ vysvětluje frontman kapely Michael Kluch, jenž svojí hlasovou akrobatikou, zjevem i pohybem dává vzpomenout na Freddie Mercuryho v nejlepších letech Queen. Na koncertech také vystoupí bývalí členové nebo lidé, kteří s kapelou nějak zásadně spolupracovali.

Kapela si pro své fanoušky ještě připravila speciální akci. Ti, kteří si objednají s kapelou setkání meet & greet, budou mít jedinečnou příležitost prohlédnout si originální kostým Freddie Mercuryho. Tento kostým – legendární kamaše, které Freddie proslavil na turné v roce 1977, vydražil Michael Kluch na zářijové aukci Mercuryho osobních věcí v aukční síni Sotheby's.

Po pražských koncertech bude následovat letní turné po českých a moravských městech, první koncert proběhne 10. července 2024 v Plzni. „Letos nás čekají již tradiční zastávky jako Brno, Plzeň, Loket, Ústí, Jihlava, Litomyšl. K těmto krásným venues se po pauze vrací zámek Sychrov, a vůbec poprvé v rámci vlastní tour se podíváme do Písku. Tyto koncerty jsou pod naší produkcí, tak si na nich dáváme obzvlášť záležet,“ doplňuje Michael Kluch.

Vstupenky na narozeninové koncerty, které se budou konat 18. a 19. dubna 2024 v O2 universu, můžete koupit na o2universum.cz a vstupenky na letní turné pak můžete zakoupit na ticketportal.cz

