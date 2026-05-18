Kvůli opravě mostu začalo v Českém Krumlově na části Vltavy omezení pro lodě

V Českém Krumlově dnes začalo na části Vltavy omezení pro lodě, které řeku splouvají. Souvisí s opravou mostu, jenž vede z města směrem na Větřní. Do 19. června proto musí lidé kolem místa stavby lodě přenášet po břehu. Od června do října pak vznikne na řece provizorní průplav pro vodáky. Most opravuje Jihočeský kraj a rekonstrukce bude stát přibližně 120 milionů korun. ČTK to řekl jihočeský hejtman Martin Kuba (Naše Česko).
"Opravu jsme plánovali dlouho, ale nedá se zvládnout jen přes zimní období. Proto zasáhne i do vodácké sezony a pohyb lodí na řece to částečně ovlivní. Technologicky není možné rekonstrukci mostu zvládnout mimo letní měsíce," uvedl Kuba.
Most je více než 60 let starý a za tu dobu byl jen jednou rekonstruován. Stalo se tak v polovině 90. let. Současná rekonstrukce také změní dispozice mostu, který bude širší a kromě vozovky pro auta na něm bude i pruh pro cyklisty.
Práce na opravě potrvají do podzimu. Od druhé poloviny června však už budou moct lodě místem proplout. "Snažili jsme se to největší omezení dostat do období před prázdninami, kdy vodácká sezona ještě není tak rozjetá. Od 19. června bychom pak rádi zahájili druhou fázi rekonstrukce, kdy připravíme místo pro bezpečně proplutí po řece. Ale stále bude také existovat varianta i pro ty, kteří budou chtít loď přenést po břehu," uvedl hejtman.
Český Krumlov je jedním z nejvyhledávanějších míst na Vltavě v úseku, který splouvají lodě. V letních týdnech tak do města připlouvají denně tisíce návštěvníků. Řada z nich splouvání Vltavy v Českém Krumlově nebo těsně za ním ukončuje.