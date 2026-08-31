Přímo na náměstí si děti v úterý od 10 do 17 hodin vyzkouší řadu sportů, například basketbal, fotbal, hokej, volejbal, florbal, bojové sporty, rugby i různé další menší nebo méně známé sporty.
„V krytém bazénu se dětem představí sporty jako plavání, vodní pólo, podvodní rugby, akvabely, mořské panny nebo podvodní hokej,“ pozvali zástupci města České Budějovice.
Každou celou hodinu program na náměstí doplní vystoupení, konkrétně street dance, mažoretky, moderní gymnastky a cheerleaders. Po 14. hodině bude prostor na trialovou exhibici a ve čtvrt na čtyři odpoledne začne společná hra dětí s hokejisty Motoru, volejbalisty Jihostroje, fotbalisty Dynama a parabasketbalisty Tigers, po níž bude následovat autogramiáda.
Akce potrvá do 17 hodin. Kromě možnosti vyzkoušet si jednotlivé sporty příchozí získají i kontakt na budějovické kluby, kde mohou začít sportovat. Užijí si také soutěže o ceny, rozhovory s místními sportovci a nachystané jsou i další ukázky a zajímavosti.