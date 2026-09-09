Andersen v posledních dvou sezonách hrál mezinárodní ICEHL. Sedmadvacetiletý bek je prvním Norem v historii klubu. S týmem má za sebou první tréninky. Sezona začíná Motoru příští středu doma s Mladou Boleslaví.
V Motoru zabojuje o místo první Nor v historii klubu
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