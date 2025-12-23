Filmy, výstavy i bohoslužby. Knihovna roku sídlí u Brna, teď cílí na teenagery

  6:22aktualizováno  6:22
Knihovna roku může být jen jedna. Tou letošní v Česku se stala Obecní knihovna obce Mokrá-Horákov na Brněnsku. Ta má přitom jedinou zaměstnankyni Ivanu Brzobohatou, pod jejímž vedením se proměnila v živé komunitní centrum.

Úspěch v soutěži ji tak zaskočil, že neměla ani připravenou děkovnou řeč. „Naštěstí za mnou těsně před začátkem ceremoniálu přišla paní Švejcarová z hodonínské knihovny, poklepala mi na rameno a řekla, že kdyby něco, tak máme čtenáře, máme tým, máme zřizovatele. Aspoň jsem tak věděla, komu poděkovat,“ usmívá se Brzobohatá.

Ta nezapomněla vyzdvihnout ani práci své předchůdkyně, která před sedmnácti lety s podporou tehdejšího vedení obce knihovnu v současné podobě rozjela.

Deset let vede Ivana Brzobohatá knihovnu v Mokré-Horákově na Brněnsku. Za tu dobu se stala živým komunitním centrem, což jí v roce 2025 vyneslo titul Knihovna roku.
Deset let vede Ivana Brzobohatá knihovnu v Mokré-Horákově na Brněnsku. Za tu dobu se stala živým komunitním centrem, což jí v roce 2025 vyneslo titul Knihovna roku.
Deset let vede Ivana Brzobohatá knihovnu v Mokré-Horákově na Brněnsku. Za tu dobu se stala živým komunitním centrem, což jí v roce 2025 vyneslo titul Knihovna roku.
Deset let vede Ivana Brzobohatá knihovnu v Mokré-Horákově na Brněnsku. Za tu dobu se stala živým komunitním centrem, což jí v roce 2025 vyneslo titul Knihovna roku.
9 fotografií

„Předtím sídlila v jedné dnes už neexistující budově vedle školního hřiště. Původně se tam nacházely kanceláře a sklad pro firmu, která v té době školu stavěla. Po dokončení prací v roce 1972 prostory připadly obci, na udržování knihovny ale neměl dům vhodné podmínky. Nedovírala tam okna a trpělo to i dalšími problémy,“ líčí Brzobohatá.

Ona sama se vedoucí knihovny v obci s necelými třemi tisícovkami obyvatel stala v říjnu 2015. Její cesta k profesi přitom nebyla úplně přímočará. „Vystudované knihovnictví nemám. Pracovala jsem na hospodářské komoře, po třinácti letech jsem tam už ale pociťovala vyhoření. Pak jsem jednou něco hledala na obecních stránkách a narazila jsem na oznámení o výběrovém řízení na vedoucí knihovny. Tak jsem to zkusila a vyhrála jsem,“ vzpomíná. Potřebnou nástavbu pak získala účastí na rekvalifikačním kurzu v Moravské zemské knihovně v Brně.

Knihy opatrují už 250 let. Knihovna tvoří nového člověka, říká ředitel

V době jejího nástupu již obecní knihovna sídlila na současném místě, tedy ve zrekonstruovaném prostoru bývalé uhelné kotelny. S tehdejším starostou se Brzobohatá shodla na vizi, že jejich obecní knihovna nemá být jen o půjčování knih, ale také o podpoře a rozvoji místní komunity. „Začala jsem tady prodávat lístky na plesy, koncerty a podobně,“ přibližuje.

Mimořádné osobní nasazení

Dnes je knihovna důležitým dějištěm lokálního společenského života. „Vidím, že ji navštěvují i lidé, kteří nejsou čtenáři. Chodí sem třeba na různé besedy, přednášky, výstavy, divadelní představení, filmová promítání nebo se účastní některé ze spousty charitativních akcí, které pořádáme,“ vypočítává Brzobohatá.

Ve zdejším víceúčelovém sále se také konají bohoslužby, kvůli kterým je vybaven provizorním oltářem. Klasický kostel Mokrá-Horákov totiž nemá.

Výše zmíněné vyzdvihla také porota celostátní soutěže. „Knihovna aktivně zapojuje veřejnost do dění obce a je místem setkávání, vzdělávání a inspirace. Více než desetileté působení Ivany Brzobohaté je spojeno s mimořádným osobním nasazením. Díky silné podpoře obce a nadšení knihovnice je knihovna jedním z důležitých pilířů místní kulturní identity,“ ocenili porotci.

Mahenova knihovna byla místem osvěty, za neslušnost v čítárně hrozilo vězení

Na příští rok plánuje Brzobohatá výraznou rekonstrukci. Vycházet bude částečně z návrhu, který před časem připravili studenti architektury z Vysokého učení technického v Brně.

„Před pár lety jsem se na tom plánu s těmi studenty domlouvala, bohužel se jim ale změnily nějaké věci ve škole, tak jsme úpravy nakonec nerealizovali,“ sděluje.

Nyní je ovšem již domluvená s lokální architektkou, že se pokusí dovést rekonstrukci do zdárného konce. Ideou je větší rozčlenění knihovny.

„Pro mě je důležitou myšlenkou, a to už od původního studentského návrhu, rozdělení knihovny do zón. Mimo jiné proto, že bych sem ráda dostala i teenagerské osazenstvo. Chci, aby měli vzadu nějaký svůj kout a nemuseli mít pocit, že je mám pod dohledem,“ odhaluje Brzobohatá.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Pražské trafostanice mění tvář. Na Smíchově vznikl možná nejpovedenější mural ve městě

Trafostanice v ulici Hořejší nábřeží (Smíchov)

Graffiti už dávno nemusí znamenat jen nelegální nápisy na zdech nebo ohyzdné obrazy na vagonech vlaků. V Praze se stále častěji objevuje opačný trend. Dříve nevzhledná či zanedbaná místa se mění v...

KVÍZ: Jak dobře znáte vánoční filmy?

Z filmu Pelíšky

Vánoce jsou časem radosti, pohody a samozřejmě i nezapomenutelných filmů. Připravili jsme pro vás lehce poťouchlý kvíz, který prověří vaše znalosti o klasických i moderních, českých i zahraničních,...

Bílá tykadla nad Vltavou. Dvorecký most jde do finále, dopravou zamíchá v březnu

Dvorecký most (18. prosince 2025)

Stavba Dvoreckého mostu jde do finále. Objekt inspirovaný kubistickými prvky má už sloupy pro tramvajové vedení. Zářivě bílá „tykadla“ jsou připravena na zavěšení trolejí. První tramvaj s cestujícími...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Máte Lítačku v mobilu? Kvůli špatně zvolené fotce vám mohou revizoři v Praze znepříjemnit život

Aplikace PID lítačka

V příštím roce definitivně končí platnost části karet Lítačka, které už se dvakrát dočkaly prodloužení. Výměna se dotkne jen cestujících s kartami z roku 2016. Žádat jde osobně či on-line, nová karta...

Arktický vzduch se žene do Česka, výraznější sníh ale na Vánoce nečekejme

Zatímco horské oblasti hlásí slunečné počasí, Prahu přikryla hustá inverzní...

Do Vánoc si na výraznější sněhovou nadílku v Česku pravděpodobně počkáme marně. Podle meteorologů z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) bude počasí až do Štědrého dne většinou bez srážek a s...

Vánoční TV premiéry 2025: Jaké nové pohádky a filmy televize letos nadělí? Je to nálož!

Z pohádky Největší zázrak

Vánoce 2025 v televizi nebudou jen o Mrazíkovi a klasikách, které znáte nazpaměť. Televizní stanice letos útočí desítkami premiér – od zbrusu nových pohádek až po hollywoodské animáky a akční trháky....

23. prosince 2025  6:57

Ostravská zoo se dočkala vánoční kočičí nadílky, dvě mláďata však uhynula

Mládě karakala v ostravské zoo.

V ostravské zoo se narodila mláďata u dvou zástupců malých koček – karakalů a ocelotů slaništních. Oba druhy odchovávají po jednom mláděti. U samice karakala jde o premiéru, samice ocelota již v...

23. prosince 2025  6:42,  aktualizováno  6:42

Filmy, výstavy i bohoslužby. Knihovna roku sídlí u Brna, teď cílí na teenagery

Deset let vede Ivana Brzobohatá knihovnu v Mokré-Horákově na Brněnsku. Za tu...

Knihovna roku může být jen jedna. Tou letošní v Česku se stala Obecní knihovna obce Mokrá-Horákov na Brněnsku. Ta má přitom jedinou zaměstnankyni Ivanu Brzobohatou, pod jejímž vedením se proměnila v...

23. prosince 2025  6:22,  aktualizováno  6:22

Mezi svátky lákají v Budějovicích na výstavu železničních modelů

Železniční modely jezdí do Lhoty u Opavy obdivovat především lidé z nejbližšího...

Akce s názvem Vánoce s mašinkami se uskuteční 27., 28. a 29. prosince, každý den od 10 do 18 hodin, v klubovně železničních modelářů ve čtvrti Rožnov v Českých Budějovicích.

23. prosince 2025  1:07

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Vánoční tramvaj interiér linky č.10 u Anděla, tramvaj Porsche 9170. V tramvaji vánoční písně.

vydáno 22. prosince 2025  20:44

Gutovka

Gutovka

Příprava ledové plochy v areálu Gutovka v Praze 10-Strašnicích.

vydáno 22. prosince 2025  20:43

Náměstí Míru

Náměstí Míru

Zářící vánoční tramvaj Škoda 14T"Porsche"na Náměstí Míru. Vůz evidenčního čísla 9170 z vozovny Kobylisy byl vyroben v roce 2008.

vydáno 22. prosince 2025  20:43

Lidé ve Strážnici hledají okno s rozzářeným číslem ukazujícím blížící se Vánoce

LidĂ© ve StrĂˇĹľnici hledajĂ­ okno s rozzĂˇĹ™enĂ˝m ÄŤĂ­slem ukazujĂ­cĂ­m blĂ­ĹľĂ­cĂ­ se VĂˇnoce

Každý prosincový den hledají místní v ulicích Strážnice na Hodonínsku okno s rozzářenou číslicí symbolizující blížící se Vánoce. Čekání na Štědrý den si pomocí...

22. prosince 2025  18:22,  aktualizováno  18:22

Vánoční otevírací doba 2025: Tesco, Billa, Globus, Albert, Penny, Lidl, Kaufland a rozvážka jídla

svátky otvírací doba prodejci vánoce štědrý den

Necháváte rádi nákupy na poslední chvíli? Vánoce 2025 začínají Štědrým dnem ve středu, kdy bude také nejzazší možnost nákupu v supermarketech a velkých obchodech. Kde a jak bude otevřeno a jak je to...

22. prosince 2025  19:07

Církev s Horažďovicemi opraví za desítky milionů korun velký kostel na náměstí

CĂ­rkev s HoraĹľÄŹovicemi opravĂ­ za desĂ­tky milionĹŻ korun velkĂ˝ kostel na nĂˇmÄ›stĂ­

Gotický kostel svatého Petra a Pavla v Horažďovicích na Klatovsku postupně opraví za desítky milionů korun římskokatolická církev spolu s městem. Kulturní...

22. prosince 2025  17:21

V Libereckém kraji se nemocnost nadále drží mírně pod hranicí epidemie

ilustrační snímek

V Libereckém kraji se nemocnost nadále drží mírně pod hranicí epidemie. Na 100.000 lidí připadá aktuálně 1480 případů akutních respiračních onemocnění, což je...

22. prosince 2025  16:35,  aktualizováno  16:35

Na Vysočině přibylo za týden skoro 16 procent lidí s respiračním onemocněním

ilustrační snímek

Lidí s respiračním onemocněním na Vysočině za poslední týden přibylo skoro 16 procent. Na 100.000 obyvatel v kraji připadá 1923 nemocných. O týden dříve jich...

22. prosince 2025  15:56,  aktualizováno  15:56

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.