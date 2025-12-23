Filmy, výstavy i bohoslužby. Knihovna roku sídlí u Brna, teď cílí na teenagery

Úspěch v soutěži ji tak zaskočil, že neměla ani připravenou děkovnou řeč. „Naštěstí za mnou těsně před začátkem ceremoniálu přišla paní Švejcarová z hodonínské knihovny, poklepala mi na rameno a řekla, že kdyby něco, tak máme čtenáře, máme tým, máme zřizovatele. Aspoň jsem tak věděla, komu poděkovat,“ usmívá se Brzobohatá.
Ta nezapomněla vyzdvihnout ani práci své předchůdkyně, která před sedmnácti lety s podporou tehdejšího vedení obce knihovnu v současné podobě rozjela.
„Předtím sídlila v jedné dnes už neexistující budově vedle školního hřiště. Původně se tam nacházely kanceláře a sklad pro firmu, která v té době školu stavěla. Po dokončení prací v roce 1972 prostory připadly obci, na udržování knihovny ale neměl dům vhodné podmínky. Nedovírala tam okna a trpělo to i dalšími problémy,“ líčí Brzobohatá.
Ona sama se vedoucí knihovny v obci s necelými třemi tisícovkami obyvatel stala v říjnu 2015. Její cesta k profesi přitom nebyla úplně přímočará. „Vystudované knihovnictví nemám. Pracovala jsem na hospodářské komoře, po třinácti letech jsem tam už ale pociťovala vyhoření. Pak jsem jednou něco hledala na obecních stránkách a narazila jsem na oznámení o výběrovém řízení na vedoucí knihovny. Tak jsem to zkusila a vyhrála jsem,“ vzpomíná. Potřebnou nástavbu pak získala účastí na rekvalifikačním kurzu v Moravské zemské knihovně v Brně.
V době jejího nástupu již obecní knihovna sídlila na současném místě, tedy ve zrekonstruovaném prostoru bývalé uhelné kotelny. S tehdejším starostou se Brzobohatá shodla na vizi, že jejich obecní knihovna nemá být jen o půjčování knih, ale také o podpoře a rozvoji místní komunity. „Začala jsem tady prodávat lístky na plesy, koncerty a podobně,“ přibližuje.
Mimořádné osobní nasazení
Dnes je knihovna důležitým dějištěm lokálního společenského života. „Vidím, že ji navštěvují i lidé, kteří nejsou čtenáři. Chodí sem třeba na různé besedy, přednášky, výstavy, divadelní představení, filmová promítání nebo se účastní některé ze spousty charitativních akcí, které pořádáme,“ vypočítává Brzobohatá.
Ve zdejším víceúčelovém sále se také konají bohoslužby, kvůli kterým je vybaven provizorním oltářem. Klasický kostel Mokrá-Horákov totiž nemá.
Výše zmíněné vyzdvihla také porota celostátní soutěže. „Knihovna aktivně zapojuje veřejnost do dění obce a je místem setkávání, vzdělávání a inspirace. Více než desetileté působení Ivany Brzobohaté je spojeno s mimořádným osobním nasazením. Díky silné podpoře obce a nadšení knihovnice je knihovna jedním z důležitých pilířů místní kulturní identity,“ ocenili porotci.
Na příští rok plánuje Brzobohatá výraznou rekonstrukci. Vycházet bude částečně z návrhu, který před časem připravili studenti architektury z Vysokého učení technického v Brně.
„Před pár lety jsem se na tom plánu s těmi studenty domlouvala, bohužel se jim ale změnily nějaké věci ve škole, tak jsme úpravy nakonec nerealizovali,“ sděluje.
Nyní je ovšem již domluvená s lokální architektkou, že se pokusí dovést rekonstrukci do zdárného konce. Ideou je větší rozčlenění knihovny.
„Pro mě je důležitou myšlenkou, a to už od původního studentského návrhu, rozdělení knihovny do zón. Mimo jiné proto, že bych sem ráda dostala i teenagerské osazenstvo. Chci, aby měli vzadu nějaký svůj kout a nemuseli mít pocit, že je mám pod dohledem,“ odhaluje Brzobohatá.