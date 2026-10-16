NSS: Inspekce ani ministerstvo školství nemají pravomoc zrušit ředitelskou důtku

Česká školní inspekce ani ministerstvo školství nemají pravomoc zrušit či vymazat důtku ředitele školy. Nemohou ani přezkoumávat důvody jejího udělení, plyne z aktuálního rozsudku Nejvyššího správního soudu (NSS), dočasně zpřístupněného na úřední desce. Jde o třetí rozhodnutí NSS v kauze důtky pro žáka jedné z pražských základních škol. Chlapec ji dostal za to, že si na tělocvik vzal tričko s fotkou učitele, navíc údajně ve fyzice naprogramoval robota tak, že jeho pohyb připomínal hákový kříž, symbol nacismu.
"Ze školského zákona inspekci nesvědčí pravomoc ke zrušení či odstranění důtky ředitele školy, ani k přezkumu důvodů jejího udělení," uvedl v odůvodnění senát s předsedou Radanem Malíkem. "Ani ministerstvo nedisponuje zákonem svěřenou kompetencí k odstranění důtky ředitele školy, natož k přezkumu důvodů jejího udělení," uzavřel NSS.
Ředitelskou důtku student dostal v říjnu 2022 za dvě kázeňská provinění. Podle vedení školy porušil práva na ochranu osobnosti jednoho z učitelů tím, že si vzal bez souhlasu na tělocvik tričko s jeho fotografií, jinak volně dostupnou na stránkách školy. Další domnělé porušení školního řádu spočívalo v tom, že student údajně při hodině fyziky naprogramoval na výukovém robotovi trajektorii jeho pohybu tak, že připomínala hákový kříž. Vedení školy v tom spatřovalo propagaci nenávistné ideologie.
Rodina se od počátku nechtěla s ředitelskou důtkou smířit. Zákonní zástupci například namítali, že členka výchovné komise vyslechla chlapce bez jejich přítomnosti, a tedy bez možnosti náležité obrany a "fair procesu". Podle rodičů také chyběly konkrétní a objektivní důkazy. Dále zpochybňovali platnost školního řádu.
Otec se později obrátil na Českou školní inspekci, která provedla ve škole šetření, vyslechla třídního učitele, speciální pedagožku, ředitele i jeho zástupkyni. Žádné porušení chlapcových práv nezjistila, zaměstnanci školy vyloučili jakýkoliv nátlak na něj. Nezasáhlo ani ministerstvo školství. Následovala žaloba. Rodina se domáhala toho, aby pracovníci inspekce či ministerstva zajistili zrušení důtky a její vymazání z osobního spisu žáka. V důtce, podle jejich úsudku nespravedlivé, spatřovali zátěž do budoucna, například s ohledem na přijímací řízení na střední školu.
Městský soud v Praze žalobě třikrát nevyhověl. Dvakrát jeho rozhodnutí zrušil NSS, ovšem spíše z procesních důvodů. Napotřetí už zamítavé rozhodnutí městského soudu potvrdil. Navíc připomněl, že podle dřívější judikatury NSS nemá ředitelská důtka sama o sobě právní důsledky související s poskytováním vzdělávání či školských služeb žákovi. Proti poslednímu rozhodnutí NSS lze ještě teoreticky podat ústavní stížnost.