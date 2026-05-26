Správa jeskyní ČR ocenila šest osobností v oborech karsologie a speleologie

Správa jeskyní ČR dnes v jeskyni Kůlna u Sloupsko-šošůvských jeskyní ocenila šest osobností karsologie, tedy oboru zabývajícím se výzkumem krasu a krasových jevů, a také v oboru speleologie. Jedním z oceněných byl například bývalý dlouholetý vedoucí správy jeskyní Moravského krasu Jiří Hebelka. Šlo o druhý ročník předávání ocenění za výzkum, ochranu a zpřístupňování jeskyní a krasového podzemí.
"Přišla pestrá škála velmi zajímavých návrhů, bylo opravdu těžké vybírat, i proto jsme rozšířili počet letos oceněných na šest," uvedl ředitel Správy jeskyní ČR Milan Jan Půček. Loni správa ocenila pět osobností.
Návrhy osobností, které se svojí prací, výkony či občanskými aktivitami významným způsobem zasloužily o poznání a udržitelné využití jeskyní a krasu v České republice nebo v zahraničí, mohli s odůvodněním posílat odborníci i veřejnost.
Oceněný Jozef Hlaváč pracoval jako tajemník Slovenské speleologické společnosti, vedoucí speleologického oddělení Muzea ochrany přírody a jeskyňářství v Liptovském Mikuláši a od roku 1994 působil jako ředitel Správy slovenských jeskyní, jejímž byl spoluzakladatelem. Jiří Hebelka je celoživotně spjat s jeskyněmi Moravského krasu. V roce 1971 poprvé nastoupil na brigádu do Punkevních jeskyní jako pomocník lodníka na Punkvě. Od roku 2003 působil jako vedoucí správy jeskyní Moravského krasu a podílel se na rekonstrukci provozních budov jeskyní i obou můstků nad Macochou.
Oceněný Pavel Bosák byl ředitelem Geologického ústavu Akademie věd České republiky, ve svých výzkumech se zaměřuje například na karsologii, krasovou geologii, vývoj krasu a jeskyní či krasové sedimenty. Je jedním ze zakladatelů paleokarsologie jako samostatné disciplíny v rámci karsologie a speleologie.
Správa ocenila i Libora Ambrozka, který se v době svého mandátu ministra životního prostředí zasadil o zřízení samostatné státní příspěvkové organizace Správa jeskyní ČR, kterou k 1. dubnu 2006 svým rozhodnutím i zřídil.
Oceněn byl i Zdeněk Motyčka, který se speleologii věnuje od roku 1983 jako člen speleologické skupiny Pustý žleb. V letech 1994 až 2000 působil jako její předseda. Pod jeho vedením se skupina věnovala zkoumání Nové Amatérské jeskyně. Oceněná Daniela Bílková je celoživotní jeskyňářka, amatérská i profesionální. Celou profesní kariéru se věnovala ochraně, evidenci a péči o jeskyně.
Správa jeskyní České republiky byla zřízena 1. dubna 2006. Její součástí se stalo 14 tuzemských zpřístupněných jeskyní. Například v Moravském krasu lze kromě Punkevních jeskyní s propastí Macocha navštívit jeskyni Balcarka, Kateřinskou jeskyni, Sloupsko-šošůvské jeskyně a u Křtin jeskyni Výpustek.