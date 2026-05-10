Vlak srazil cyklistu, který nedbal ani na houkání lokomotivy

Vážná dopravní nehoda se stala na cyklotrase mezi Čejčí a Mutěnicemi na Hodonínsku. „Starší cyklista krátce před 10. hodinou z dosud nezjištěných příčin vjel před houkající vlak,“ uvedl pro iDNES.cz mluvčí jihomoravské policie Petr Vala. Podle něj muž nerespektoval ani výstražný kříž, ani značku „Stůj, dej přednost v jízdě“.
|
Střet vlaku s člověkem na půl hodiny zastavil provoz v Brně. Muž na místě zemřel
Po střetu se cyklistovi snažil pomoci strojvedoucí, následně zasahovali také policisté a hasiči. „Bohužel ani po laické první pomoc ze strany strojvedoucího, potažmo i přijetých dopravních policistů a hasičů, mu již nebylo pomoci,“ doplnil Vala. Cyklista na místě zemřel.
Dechová zkouška strojvedoucího byla negativní. „Třináct cestujících, převážně dětí, hasiči evakuovali do evakuačního autobusu,“ uvedla Policie ČR na sociální síť X. Cestující vyvázli bez zranění.
Podle policie jsou okolnosti a přesná příčina střetu nadále předmětem šetření dopravních policistů z Hodonína.