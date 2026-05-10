Vlak srazil cyklistu, který nedbal ani na houkání lokomotivy

Autor: hock
  13:42aktualizováno  13:42
Na Hodonínsku zemřel starší cyklista po střetu s vlakem na železničním přejezdu mezi Čejčí a Mutěnicemi. Nehoda se stala v neděli krátce před 10. hodinou. Podle policie nerespektoval dopravní značení ani houkání přijíždějící soupravy. Ve vlaku cestovalo třináct lidí, převážně dětí, nikdo z nich se nezranil, řekl mluvčí policie Petr Vala.

Vážná dopravní nehoda se stala na cyklotrase mezi Čejčí a Mutěnicemi na Hodonínsku. „Starší cyklista krátce před 10. hodinou z dosud nezjištěných příčin vjel před houkající vlak,“ uvedl pro iDNES.cz mluvčí jihomoravské policie Petr Vala. Podle něj muž nerespektoval ani výstražný kříž, ani značku „Stůj, dej přednost v jízdě“.

Střet vlaku s člověkem na půl hodiny zastavil provoz v Brně. Muž na místě zemřel

Po střetu se cyklistovi snažil pomoci strojvedoucí, následně zasahovali také policisté a hasiči. „Bohužel ani po laické první pomoc ze strany strojvedoucího, potažmo i přijetých dopravních policistů a hasičů, mu již nebylo pomoci,“ doplnil Vala. Cyklista na místě zemřel.

Dechová zkouška strojvedoucího byla negativní. „Třináct cestujících, převážně dětí, hasiči evakuovali do evakuačního autobusu,“ uvedla Policie ČR na sociální síť X. Cestující vyvázli bez zranění.

Podle policie jsou okolnosti a přesná příčina střetu nadále předmětem šetření dopravních policistů z Hodonína.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)

Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na summitu Severoatlantické aliance v červenci v Ankaře skončilo bez dohody obou politiků. „Musím říci,...

O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče

Upozornění na měření rychlosti v ulici A. Dvořáka nechybí, avšak řidiči...

Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti. Řešit jej mohou pouhou domluvou i mnohatisícovými částkami. V krajním případě hrozí i zákaz řízení až...

Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?

Stanice metra Budějovická

Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset počítat s komplikacemi. Linka C se na tři dny výrazně omezí. Mezi stanicemi Kobylisy a Pražského...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Strahovská Devastation Tour. Historie kopce odchází, unikátní vily jdou k zemi, jiné už mají namále

Ulice Tichá. Na jejím konci je malá Devastation tour.

Při touláním Prahou lze narazit na architektonickou minulost města. Na tu dávnou i relativně čerstvou. Některé stavby ale mají na kahánku. Chátrají pomalu a nenápadně. Jižní svahy strahovského kopce...

Skrytý ráj kousek za Prahou. „Tajná“ zahrada přetéká květy a lidé o ní skoro nevědí

Arboretum Všenory je méně známou alternativou k velkým zahradám typu Průhonice....

Lepší než Průhonice? Voňavými kvítky čerstvě obdařené lýkovce, koberce plaménků, ale i nespočet narcisů, tulipánů, čemeřic i fialových vřesovců. To jsou jen některá z mnoha právě rozkvétajících...

Vlak srazil cyklistu, který nedbal ani na houkání lokomotivy

Vlak srazil na Hodonínsku cyklistu na přejezdu

Na Hodonínsku zemřel starší cyklista po střetu s vlakem na železničním přejezdu mezi Čejčí a Mutěnicemi. Nehoda se stala v neděli krátce před 10. hodinou. Podle policie nerespektoval dopravní značení...

10. května 2026  13:42,  aktualizováno  13:42

Odborníci: léky na hubnutí snižují riziko srdečních a cévních chorob

ilustrační snímek

Nové léky na hubnutí, takzvaná antiobezitika, významně snižují riziko opakování infarktu, mozkové mrtvice či úmrtí z cévních příčin. Kardiologové proto...

10. května 2026  11:22,  aktualizováno  11:39

Nad železniční koridor u Zámrsku vysunuli stavbaři první část provizorního mostu

Příprava na umístění provizorního silničního mostu nad železničním koridorem u...

Stavbaři v noci na neděli vysunuli většinu z první části provizorního silničního mostu nad železničním koridorem u Zámrsku na Orlickoústecku. Z plánovaných 55 metrů umístili nad trať během noční...

10. května 2026  12:42,  aktualizováno  12:42

Nahá žena na zahradě, vypálený dům houslového virtuóza a další radosti z pražských spálenišť

Rodný dům houslisty Jana Kubelíka v Michli.

V Praze občas planou ohně. A nejsou to jen ty o svátcích čarodějnic. Obvykle zahoří místa, které léta chátrají a stala se průchozí ubytovnou lidí bez stálé adresy a pracovní příležitosti. Nedávno...

10. května 2026

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Odkládání operace vyhřezlé ploténky snižuje úspěšnost léčby, ukázala studie

ilustrační snímek

Odkládání operace vyhřezlé meziobratlové ploténky snižuje úspěšnost léčby. Pacienti, u kterých příznaky přetrvávaly delší dobu, mají po operaci nižší šanci na...

10. května 2026  9:50,  aktualizováno  9:50

U Říčan zemřel mladík při pádu z vlaku. Podle policie jel zřejmě mezi vagony

U Říčan nedaleko Prahy zemřel v noci na neděli mladík při pádu z vlaku, událost...

U Říčan nedaleko Prahy zemřel v noci na neděli mladík při pádu z vlaku, událost vyšetřuje policie. Podle kriminalistů zřejmě cestoval mezi vagony. V případu byla nařízena pitva. Měla by určit, zda...

10. května 2026  11:22

Pražští lesníci ulovili loni dvojnásobný počet kanců. Přemnožené jsou i nutrie

Nutrie na soutoku Labe a Orlice v Jiráskových sadech v Hradci Králové (3. 3....

Na první pohled roztomilá a často kontaktní zvířátka, ve skutečnosti ale představují zdravotní riziko. Populaci nutrie říční se na území metropole nebývale daří a je nutné ji snižovat odchytem u...

10. května 2026  11:02,  aktualizováno  11:02

Klicperovo divadlo uvede 16. května premiéru hry Láska na první pohřeb

ilustrační snímek

Klicperovo divadlo v Hradci Králové uvede v sobotu 16. května poslední premiéru divadelní sezony 2025/2026. Bude jí inscenace Tomáše Dianišky Láska na první...

10. května 2026  9:15,  aktualizováno  9:15

Hasiči v noci na Jihlavsku likvidovali dva požáry lesa, nikdo se nezranil

ilustrační snímek

Hasiči likvidovali v noci na dnešek dva požáry lesa na Jihlavsku. U obce Hutě museli vyhlásit druhý ze čtyř stupňů požárního poplachu. Hořelo také u Boršova,...

10. května 2026  8:25,  aktualizováno  8:25

Běžecký festival Rozběháme Česko zvedl z gauče více než patnáct stovek běžců!

10. května 2026  9:59

ManpowerGroup s.r.o.
Inside sales representative

ManpowerGroup s.r.o.
Praha
nabízený plat: 45 000 - 46 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Univar Solutions oznamuje změny ve vedení

10. května 2026  9:46

Lysá n. L. chystá obnovu stromů v zámeckém parku, 200 nejpoškozenějších pokácí

ilustrační snímek

Lysá nad Labem na Nymbursku chystá rozsáhlejší obnovu stromů v zámeckém parku. Čtvrtina z 3000 převážně listnatých stromů je silně poškozených nebo v...

10. května 2026  8:10,  aktualizováno  8:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.