ÚS vyhlásí, jak rozhodl o stížnosti Autodromu Most ve sporu kvůli hluku

Ústavní soud (ÚS) dnes vyhlásí, jak rozhodl o stížnosti Autodromu Most ve sporu kvůli hluku ze závodiště. Podle pravomocného verdiktu nesmí obtěžovat okolí hlukem nad míru přiměřenou poměrům. Zástupci autodromu ve stížnosti tvrdí, že soudy zasáhly do práva vlastnit majetek a podnikat. Navíc prý šlo o překvapivý rozsudek porušující princip rovnosti stran.
Autodrom zažalovali manželé Huličkovi, kteří žijí v sousedství. Okresní soud v Mostě žalobu původně zamítl. Odvolací Krajský soud v Ústí nad Labem však po doplnění dokazování rozhodnutí změnil a žalobě vyhověl. Dospěl k závěru, že hluk z autodromu přesahuje míru přiměřenou poměrům, omezuje sousedy v běžném užívání jejich pozemku a narušuje jejich psychickou pohodu.
Soud stanovil jako přiměřené hlukové limity ve všední dny 55 decibelů a o nedělích a státních svátcích 50 decibelů. Autodrom s rozsudkem nesouhlasil, jeho zástupci uváděli, že verdikt ohrožuje podnikatelské aktivity soukromé firmy i budoucnost motosportu v Česku. Nejvyšší soud dovolání firmy odmítl, poté následovala ústavní stížnost.