V nemocnici v Kyjově začala stavba urgentního příjmu za 200 milionů korun

Kratší cestu pacienta k potřebné lékařské péči či zlepšení podmínek pro zdravotníky a pacienty má v kyjovské nemocnici zajistit nový urgentní příjem za 200 milionů korun. Stavba pracoviště začala dnes a dokončena by měla být v roce 2028, informovala v tiskové zprávě mluvčí Jihomoravského kraje Martina Žídková.
Urgentní příjem umožní podle ředitele nemocnice Pavla Pilera zefektivnit příjem a třídění pacientů podle závažnosti jejich zdravotního stavu. "Významnou změnu přinese nový urgent také našim zdravotníkům. Umožní nám lépe organizovat jednotlivé kroky od přijetí pacienta až po jeho diagnostiku a léčbu. Stavební práce přitom budou probíhat za plného provozu nemocnice, aniž bychom museli omezovat poskytovanou péči," uvedl Piler.
Stavební práce potrvají přibližně dva roky a jsou rozděleny do dvou etap. První z nich zahrnuje úpravu prostor v západním křídle budovy C1, kam se přestěhují ambulance ortopedie a urologie. Jejich přesunem se uvolní prostory v severním křídle budovy C3, kde vznikne urgentní příjem. Součástí pracoviště budou také speciální lůžka pro pacienty, kteří čekají na upřesnění diagnózy nebo na přijetí na příslušné oddělení. Projekt počítá i s úpravou parkovacích ploch před budovou.
Částka 200 milionů korun zahrnuje pořízení zdravotnické techniky a nábytek. Z rozpočtu Jihomoravského kraje, který je zřizovatelem nemocnice, půjde na stavbu 91,55 milionu korun. Dalších 60 milionů korun pokryje nemocnice z vlastních zdrojů. Zbytek zaplatí evropské peníze.
Nový urgentní příjem bude mít také nemocnice ve Znojmě, jeho stavba začala počátkem září. Nový urgentní příjem vzniká i v hodonínské nemocnici.