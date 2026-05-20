Brtnice staví druhý nejvyšší most na Vysočině, město teď ale sevřou uzavírky

Tomáš Blažek
  6:52aktualizováno  6:52
Sledovat Metro na Googlu
Betonáž druhého nejvyššího mostu na Vysočině se blíží ke konci. Stavbaři se chystají betonovat předposlední ze sedmi polí mostu obchvatu v Brtnici, jehož vrchní konstrukce se místy vine čtyřicet metrů nad terénem údolí říčky Brtnice.

„Betonování finišuje, stavba běží před termínem, takže zatímco jsme na začátku měli termín zprovoznění mostu v září či říjnu příštího roku, už mluvíme o jaru 2027. Bude záležet na tom, zda bude možné pracovat letos i během podzimu,“ řekl náměstek hejtmana kraje pro dopravu Vladimír Novotný.

Přemostění má délku 311 metrů. Most je na Vysočině nejvyšším mezi investicemi kraje a je druhý nejvyšší po velkomeziříčském mostu na dálnici D1 – který má 77,5 metru nad terénem. „Ani při pohledu do budoucna si nemyslím, že by se na Vysočině v dohledné době stavěl podobně vysoký silniční most jako ten brtnický,“ míní Novotný.

Výrazný pětipolový most se bude brzy budovat při stavbě další části obchvatu Velkého Meziříčí, ale i ten bude délkou 232 metrů a výškou osm metrů nad terénem za brtnickým významně zaostávat.

Uzavírky z obou stran

Stavba obchvatu pro Brtnici přináší nebývalá dopravní omezení. Zatímco týdenní krátkodobá uzavírka výpadovky na Bransouze už skončila – tam se stavěla konstrukce pro bednění k betonáži mostu –, aktuálně je kvůli napojení obchvatu uzavřena výpadovka z Brtnice na Třebíč. Uzavřena bude až do konce letních prázdnin.

Na začátku prázdnin přibude ze stejného důvodu i uzavírka výpadovky na Jihlavu. „Takhle obklíčeni jsme asi ještě nebyli. Tak trochu si vyzkoušíme, jak to bude ve městě vypadat, až bude obchvat zprovozněn,“ řekl brtnický starosta Jan Přibyl. Autobusy a vozidla IZS však budou moci jezdit i přes prázdniny přes uzavřený úsek.

Pohled na monumentální konstrukci 311 metrů dlouhého mostu v Brtnici. Stavbaři aktuálně chystají betonování předposledního ze sedmi polí. Kvůli budování bednění a napojování obchvatu na stávající silnice teď město čelí masivním dopravním uzavírkám z několika směrů.
Nově vznikající silniční most v Brtnici, pod kterým vede silnice směrem na Bransouze. Stavbaři zde chystají betonáž předposledního pole vrchní konstrukce. Pokud tempo vydrží, mohl by být obchvat zprovozněn namísto podzimu příštího roku už na jaře 2027.
Výstavba obchvatu Brtnice výrazně mění panorama tamního údolí. Přemostění o celkové délce 311 metrů bude po dokončení nejvyšším mostem, jaký kdy Kraj Vysočina stavěl. Práce na betonáži sedmi polí aktuálně běží v předstihu oproti původnímu plánu.
Výstavba obchvatu Brtnice výrazně mění panorama tamního údolí. Přemostění o celkové délce 311 metrů bude po dokončení nejvyšším mostem, jaký kdy Kraj Vysočina stavěl. Práce na betonáži sedmi polí aktuálně běží v předstihu oproti původnímu plánu.
6 fotografií

Osobní auta jezdí z Brtnice na Třebíč objížďkou přes Kněžice. „Nyní řešíme objížďku z Brtnice na Jihlavu přes Uhřínovice, během týdne to vyřešíme. Je tam sice úzká silnička, ale když to bude jen pro osobní dopravu, mělo by to fungovat,“ míní brtnický Přibyl. Objízdná trasa pro vozidla nad 3,5 tuny bude vedena přes křižovatku Kasárna na silnicích I/23 a I/38 a měří 50 kilometrů.

Brtnice kvůli stavbě obchvatu odložila stavbu chodníku v ulici U Pivovaru. „Začneme s tím, až uzavírky skončí,“ řekl Přibyl.

Čtyřicetimetrové pilíře už stojí. U Brtnice budují druhý nejvyšší most na Vysočině

Jako nejdražší dopravní stavba v režii kraje se rýsuje obchvat Okříšek, který by se měl začít stavět v příštím roce. Bude stát asi 800 milionů korun. „Jestli půjde vše dobře, budeme mít do podzimu na záměr stavební povolení a vypíšeme veřejnou zakázku,“ podotkl Novotný.

Dražší stavbou bude obchvat Třebíče, jehož Ředitelstvím silnic a dálnic připravovaná varianta by měla stát 4,9 miliardy korun. Tam však stavba dosud čeká na výsledek schvalování – do pondělka mohli lidé k záměru podávat písemné námitky.

5. září 2025
Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?

David Tomášek a Lukáš Dostál po vyhraném zápase s Norskem na hokejovém MS v...

Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do historie. Zlaté medaile, legendární zápasy i slavná jména hráčů dodnes vyvolávají emoce mezi fanoušky...

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

Pánové, zahoďte džíny a přestaňte se pařit. Králem vedra je len, ramie nebo konopí

Len je považován za supermateriál. Látka se na slunci méně zahřívá a má...

V létě vás před horkem nemusí chránit jen klasické bavlněné šortky a tričko. Existuje celá řada přírodních i moderních materiálů, které dokážou výrazně zlepšit komfort i v tropických teplotách, lépe...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praha otevře na dva dny muzea zdarma. Které umělecké expozice navštívíte bez placení?

Myslitel od Martina Janeckého z výstavy PLEJÁDY SKLA 1946-2019

Hlavní město se v květnu opět připojí k celosvětové iniciativě, jejímž cílem je přiblížit veřejnosti umělecké a kulturní dědictví. Pražské galerie a muzejní domy zpřístupní v neděli a pondělí své...

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

6. den na MS v hokeji 2026: Program šampionátu ve středu okoření vystoupení českých hokejistů

Na snímku je hokejový stadion BCF Arena, ve kterém se odehrají zápasy základní...

Středeční program MS v hokeji 2026 nabídne další čtyři zápasy základních skupin včetně utkání české reprezentace proti Itálii. Fanoušci se mohou těšit také na zajímavé souboje Rakouska se Švýcarskem,...

20. května 2026

Brtnice staví druhý nejvyšší most na Vysočině, město teď ale sevřou uzavírky

Pohled na monumentální konstrukci 311 metrů dlouhého mostu v Brtnici. Stavbaři...

Betonáž druhého nejvyššího mostu na Vysočině se blíží ke konci. Stavbaři se chystají betonovat předposlední ze sedmi polí mostu obchvatu v Brtnici, jehož vrchní konstrukce se místy vine čtyřicet...

20. května 2026  6:52,  aktualizováno  6:52

Malá hala míří k zemi, vyrůst má nový led. Pomůže mládeži i městu, jenže se neví kdy

Malá hala vedle zimního stadionu v Olomouci, ve které byla dříve ledová plocha,...

Do takzvané malé haly stojící v Olomouci vedle zimního stadionu se zakously bagry, zbourat ji mají do konce května. Dříve v ní byla ledová plocha, ale svému účelu už dlouho nesloužila. Na jejím místě...

20. května 2026  6:02,  aktualizováno  6:02

OBRAZEM: Vypuštěná Labská přehrada v Krkonoších nabízí neobyčejné scenérie

Vypuštěná Labská přehrada v Krkonoších (18. května 2026).

Labskou vodní nádrž ve Špindlerově Mlýně začali na začátku května vypouštět. Vodohospodáři z Povodí Labe toto známé krkonošské vodní dílo připravují na těžbu sedimentů. Kolemjdoucí se díky tomu mohou...

20. května 2026  6:02,  aktualizováno  6:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Slovinské moře autem i letadlem. Portorož nabízí termální prameny i něco navíc

Když se řekne Slovinsko, možná si hned na první dobrou nespojíte tuto zemi s...

Slovinsko jako cíl letní dovolené u moře? Proč ne. Přímořská letoviska Portorož a Piran jsou z Česka dostupná za několik hodin autem nebo přímým letem do Terstu a pak vlakem. Čekají tu na vás pláže,...

20. května 2026  6:01

Živě: Makroekonomická prognóza ČBA - 2Q 2026

20. května 2026

U hranic nově pomůžou záchranáři ze Slovenska, zkrátí se čas dojezdu

Jihomoravští záchranáři využívají velkokapacitní sanitku Mercedes-Benz Atego.

Státní hranice se Slovenskem, která se na jižní Moravě v délce asi 80 kilometrů dotýká Hodonínska a Břeclavska, teď kvůli záchraně lidských životů přestane svým způsobem existovat. Poslanci totiž...

20. května 2026  5:32,  aktualizováno  5:32

MS v hokeji 2026: Hlavně neopakovat chybu se Slovinskem. Češi dnes vyzvou Itálii

Utkání skupiny B mistrovství světa hokejistů, Česko - Švédsko, 18. května 2026,...

Česká reprezentace pokračuje na mistrovství světa ve švýcarském Fribourgu dalším důležitým duelem. Po cenné výhře nad Švédskem čeká svěřence trenéra Radima Rulíka souboj s Itálií. V něm se budou...

20. května 2026

5. den na MS v hokeji 2026: Roli favorita se zaškobrtnutím potvrdilo Slovensko

Mistrovství světa hokejistů, skupina B, Itálie - Slovensko, 17. května 2026,...

Pátý hrací den Mistrovství světa v ledním hokeji 2026 nabídl v úterý 19. května další čtyři zápasy základních skupin. Do akce šly týmy bojující o důležité body směrem k postupu do čtvrtfinále, ale i...

20. května 2026  3:04

MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Program, výsledky, tabulky, s kým hrají Češi a kde sledovat zápasy?

Finále MS v hokeji Švýcarsko - Česko 0:2. Hokejisté slaví zlaté medaile. (26....

Mistrovství světa v hokeji 2026 ve Švýcarsku je v plném proudu. Šampionát nabídne atraktivní program, silné skupiny i souboje největších favoritů. Kdy se hraje, kde se turnaj koná a na koho narazí...

20. května 2026  2:40

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Češi na MS v hokeji 2026: Výsledky, soupiska, program zápasů a kde sledovat?

Český tým absolvoval v Miláně trénink v kompletním složení. Na snímku Radim...

Čeští hokejisté vstoupili do mistrovství světa ve Švýcarsku tradičně s medailovými ambicemi. Loučit se bude trenér Radim Rulík, který tým dovedl před dvěma lety ke zlatu v Praze. Program a výsledky...

20. května 2026  1:17

Krajské finále McDonald’s Cupu v Neratovicích vyhrály základní školy Václavkova a Světice

Komerční sdělení

Praha, 15. května 2026 – Největší fotbalový turnaj pro žáky základních škol finišuje. V krajském finále 27. ročníku McDonald’s Cupu v Neratovicích se rozhodovalo mezi týmy severní poloviny...

20. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.