„Betonování finišuje, stavba běží před termínem, takže zatímco jsme na začátku měli termín zprovoznění mostu v září či říjnu příštího roku, už mluvíme o jaru 2027. Bude záležet na tom, zda bude možné pracovat letos i během podzimu,“ řekl náměstek hejtmana kraje pro dopravu Vladimír Novotný.
Přemostění má délku 311 metrů. Most je na Vysočině nejvyšším mezi investicemi kraje a je druhý nejvyšší po velkomeziříčském mostu na dálnici D1 – který má 77,5 metru nad terénem. „Ani při pohledu do budoucna si nemyslím, že by se na Vysočině v dohledné době stavěl podobně vysoký silniční most jako ten brtnický,“ míní Novotný.
Výrazný pětipolový most se bude brzy budovat při stavbě další části obchvatu Velkého Meziříčí, ale i ten bude délkou 232 metrů a výškou osm metrů nad terénem za brtnickým významně zaostávat.
Uzavírky z obou stran
Stavba obchvatu pro Brtnici přináší nebývalá dopravní omezení. Zatímco týdenní krátkodobá uzavírka výpadovky na Bransouze už skončila – tam se stavěla konstrukce pro bednění k betonáži mostu –, aktuálně je kvůli napojení obchvatu uzavřena výpadovka z Brtnice na Třebíč. Uzavřena bude až do konce letních prázdnin.
Na začátku prázdnin přibude ze stejného důvodu i uzavírka výpadovky na Jihlavu. „Takhle obklíčeni jsme asi ještě nebyli. Tak trochu si vyzkoušíme, jak to bude ve městě vypadat, až bude obchvat zprovozněn,“ řekl brtnický starosta Jan Přibyl. Autobusy a vozidla IZS však budou moci jezdit i přes prázdniny přes uzavřený úsek.
Osobní auta jezdí z Brtnice na Třebíč objížďkou přes Kněžice. „Nyní řešíme objížďku z Brtnice na Jihlavu přes Uhřínovice, během týdne to vyřešíme. Je tam sice úzká silnička, ale když to bude jen pro osobní dopravu, mělo by to fungovat,“ míní brtnický Přibyl. Objízdná trasa pro vozidla nad 3,5 tuny bude vedena přes křižovatku Kasárna na silnicích I/23 a I/38 a měří 50 kilometrů.
Brtnice kvůli stavbě obchvatu odložila stavbu chodníku v ulici U Pivovaru. „Začneme s tím, až uzavírky skončí,“ řekl Přibyl.
Jako nejdražší dopravní stavba v režii kraje se rýsuje obchvat Okříšek, který by se měl začít stavět v příštím roce. Bude stát asi 800 milionů korun. „Jestli půjde vše dobře, budeme mít do podzimu na záměr stavební povolení a vypíšeme veřejnou zakázku,“ podotkl Novotný.
Dražší stavbou bude obchvat Třebíče, jehož Ředitelstvím silnic a dálnic připravovaná varianta by měla stát 4,9 miliardy korun. Tam však stavba dosud čeká na výsledek schvalování – do pondělka mohli lidé k záměru podávat písemné námitky.
5. září 2025