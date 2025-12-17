Do poloviny února se mohou hlásit potenciální dodavatelé pro výstavbu EDU II ze segmentu nazývaného AE&M. „Jde například o transformátory, kabely, regulační ventily, výměníky tepla, potrubí a mnoho dalších zařízení,“ vysvětlil Meravý. „Zájemcům doporučuji podívat se na náš web khnpcesko.cz, tam najdou vše potřebné,“ podotkl manažer kvality KHNP Philjae Kim.
O spolupráci na strategické státní zakázce Dukovany II mají zájem také firmy z regionu, včetně firem vysoce specializovaných.
|
V rozšířených Dukovanech vznikne až 1 500 míst, může být problém je obsadit
„Jsou na Třebíčsku firmy, které pracují s jádrem a mají letitou spolupráci s dukovanskou elektrárnou minimálně od začátku devadesátých let, a ty jsou aktivní v plánování spolupráce při výstavbě nových bloků,“ sdělil předseda představenstva třebíčské Okresní hospodářské komory Petr Šmejkal.
„Jde například o firmy Sigma Lutín, NUVIA, I&C Energo. Mají v regionu sídla nebo pobočky a jistě se připravují zúčastnit se výstavby. Jsou to třeba i developeři, jejichž projekty nejsou ale nyní odtajněné, takže nemám oprávnění o nich mluvit,“ dodal Šmejkal.
Betonářské a zemní práce získají spíš velcí hráči
Podle něj nicméně ti největší subdodavatelé pro generálního dodavatele elektrárny Dukovany korejskou firmu KHNP patrně nebudou z Třebíčska.
„Třebíčská Okresní hospodářská komora je sdružením lokálních firem, které nejsou v tom sektoru úplně největšími hráči, především ne v této první etapě přípravy výstavby elektrárny Dukovany II, kde se začínají zajímat uchazeči o betonářské či třeba zemní práce v rozsahu desítek miliard korun,“ uvedl Šmejkal.
Zájem lokálních firem bude podle něj spíše o účast na servisních a podpůrných službách, které na velkém staveništi pro týmy zhotovitele budou potřebné. „Nejprve se zde bude pracovat na výstavbě staveniště, což je kancelářsko-technické zázemí pro výstavbu, pravděpodobně například i se skladovacími nebo montážními halami a ubytovacími kapacitami,“ řekl Šmejkal.
|
8. srpna 2025
To vše bude vyžadovat síť servisních služeb v oboru gastro, čištění, úklid, praní, žehlení, od zázemí v oblasti zdravotnictví až po třeba vznik a správu nových sportovišť. „Tato infrastruktura se bude budovat i stavebně. Takže firmy, které už v tom oboru podnikají třeba v gastru, tak uvažují udělat si tam pobočku nebo rozšířit činnost na to území. Nebo přilákat ty firmy do provozoven, které jsou v Třebíči, a ty provozovny tam zvětšit, nebo zvýšit jejich kapacitu,“ nastínil Šmejkal.
Zaměstnanci už absolvovali školení v Koreji
Kolem dvaceti zaměstnanců EDU II navštívilo začátkem prosince centrálu společnosti KEPCO E&C v korejském Kimčchonu. „Ta je pro hlavního dodavatele stavby KHNP partnerskou projekční kanceláří pro výstavbu nových bloků v Dukovanech. Delegaci EDU II představili experti KEPCO E&C aktuální stav návrhů nových reaktorů,“ sdělil Meravý.
|
Dukovany II. Přípravy na stavbu nových bloků pokračují geologickými průzkumy
„Padesát expertů z Elektrárny Dukovany II absolvovalo v Koreji u dodavatelské firmy KHNP pobyt se školením,“ dodal Meravý. Od zahájení projektu probíhají kromě toho denně intenzivní online i osobní jednání pracovních skupin.
Vrty dosáhnou celkové hloubky 12 kilometrů
Nyní geologové provádějí v místě stavby zpřesňující vrty, které pod takzvaným reaktorovým ostrovem dosáhnou hloubky až 140 metrů. Dělají vrty také v místě, kde budou zařízení zabezpečení elektrárny. Průzkumy jsou prováděny i na plochách zařízení staveniště, které mají rozlohu asi 100 hektarů, v koridorech liniových staveb pro přívod surové vody, odvod odpadních vod a vyvedení výkonu elektrárny.
|
Čtyři dekády Dukovan. Elektrárna míří ke stavbě dalších dvou reaktorů
„V rámci průzkumů bude provedeno přes 350 penetračních sond s celkovou délkou 5 277 metrů a přibližně tři stovky inženýrsko-geologických vrtů o celkové předpokládané hloubce 12 410 metrů,“ sdělila Alice Horáková, mluvčí EDU II.
Na staveništi se pohybuje asi deset vrtných souprav s doprovodnými vozidly a několik desítek pracovníků. Samotné průzkumy přímo v lokalitě by měly být dokončeny v první čtvrti roku 2026.
Připojeni na síť by měli být v roce 2036
Výstavba prvního bloku elektrárny EU II by měla začít v roce 2029, do sítě by měl být tento blok připojen v roce 2036. Druhý blok dukovanské „dvojky“ by se měl začít stavět roku 2030 a připojen bude v letech 2037 až 2038.
KHNP je jihokorejská státní společnost, která provozuje 26 reaktorů v Jižní Koreji, postavila čtyři nové bloky v jaderné elektrárně Baráka ve Spojených arabských emirátech.
„Má zkušenosti s výstavbou až devíti bloků současně. Její pokročilé reaktory nabízejí nejmodernější prvky pasivní bezpečnosti a ochranu v případě velké letecké nehody a kybernetického útoku,“ dodal Meravý.