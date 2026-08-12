Překvapení při hledání zdroje znečištění v lomu, potápěči objevili utopenou dodávku

Martin Vokáč
  10:42aktualizováno  11:29
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Vytáhnout stařičký kompresor se snaží potápěči jihočeských hasičů. Stroj je pod...

Vytáhnout stařičký kompresor se snaží potápěči jihočeských hasičů. Stroj je pod vodou téměř čtyři desetiletí. Nyní začal propouštět olej. (12. srpna 2026) | foto: HZS Jihočeského kraje

Vytáhnout stařičký kompresor se snaží potápěči jihočeských hasičů. Stroj je pod...
Vytáhnout stařičký kompresor se snaží potápěči jihočeských hasičů. Stroj je pod...
Vytáhnout stařičký kompresor se snaží potápěči jihočeských hasičů. Stroj je pod...
Vytáhnout stařičký kompresor se snaží potápěči jihočeských hasičů. Stroj je pod...
9 fotografií
Velké překvapení čekalo na hasiče ze dvou krajů, kteří od pondělka zasahují v zatopeném bývalém lomu u Lipnice nad Sázavou na Havlíčkobrodsku. Protože se na hladině objevila olejová skvrna, hledali v hloubce za nulové viditelnosti zdroj tohoto znečistění. Nejprve si mysleli, že v 17 metrech narazili na starý zatopený kompresor. Ve středu ale zjistili, že jde o dodávkový automobil.

Olejová skvrna se na hladině lomu Trojka objevila v pondělí dopoledne. Na místo byli povoláni vysočinští profesionální hasiči. Místo označili, ohraničili nornými stěnami a zasypali sorbentem.

Víc ovšem v jejich silách nebylo. „Bohužel, nemáme specialisty potápěče,“ podotkla mluvčí krajských hasičů Petra Musilová.

Na pomoc tak přijeli specialisté z Jihočeského kraje. Ti místo prozkoumali a zjistili, že zdrojem znečištění s největší pravděpodobností bude starý stroj hluboko pod hladinou.

„Potápěči provedli průzkumný ponor a v hloubce 19 metrů objevili kompresorový přívěs, ze kterého unikal olej. Potápěči ho pod vodou označili bójkou a připravili plán na jeho bezpečné vyzvednutí,“ informovala v úterý mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.

Vytáhnout stařičký kompresor se snaží potápěči jihočeských hasičů. Stroj je pod vodou téměř čtyři desetiletí. Nyní začal propouštět olej. (12. srpna 2026)
Vytáhnout stařičký kompresor se snaží potápěči jihočeských hasičů. Stroj je pod vodou téměř čtyři desetiletí. Nyní začal propouštět olej. (12. srpna 2026)
Vytáhnout stařičký kompresor se snaží potápěči jihočeských hasičů. Stroj je pod vodou téměř čtyři desetiletí. Nyní začal propouštět olej. (12. srpna 2026)
Vytáhnout stařičký kompresor se snaží potápěči jihočeských hasičů. Stroj je pod vodou téměř čtyři desetiletí. Nyní začal propouštět olej. (12. srpna 2026)
9 fotografií

Během středečních ponorů ale potápěči pod vodu nález upřesnili. Jednat by se nakonec podle nich mohlo o dodávkový automobil. „Dodávka leží v hloubce 17 metrů. Je bílá, na zadních dveřích má oválnou mezinárodní nálepku CZ,“ uvedl přímo na místě velitel zásahu Petr Ševců.

Jak se dodávka do jinak těžko přístupného lomu dostala, je otázka. „Mohlo jít o záměr, ale i třeba o nešťastnou náhodu,“ podotkl Ševců. Hasiči prozatím ani nevědí, jak je stará, jak dlouho mohla pod vodou ležet, ani co je uvnitř. Automobil je zavřený. Na místo tak raději přivolali policisty.

Zatopení staré techniky bývalo běžné

Že by na dně lomu mohl stát kompresor a olej unikat z něho, považoval za možné I lipnický starosta Zdeněk Rafaj. Když zde na konci 80. let minulého století těžba končila, ponechala tehdejší firma část techniky na místě. Lom se pak několik let přírodní cestou plnil vodou. Dnes je v majetku města.

„Bývalo to poměrně běžné, že se technika, pro níž neměl vlastník využití, nechávala utopit. Bylo to pro něj nejpohodlnější a nejlevnější řešení. Vypadá to, že zub času zahlodal a technika po těch letech prorezla,“ konstatoval ve chvíli, kdy ještě neměl informace o dodávce.

Dokonce upozornil, že je pravděpodobné, aby letitých strojů v zatopených lomech bylo více. „Nelze vyloučit, že v budoucnu k podobné záležitosti nemůže dojít znovu,“ podotkl.

Pomoci mají vzduchové vaky

Vyzvednout zdroj úniku oleje se hasiči snažili už během úterka. Tehdy ale úspěšní nebyli, znovu to zkouší ve středu.

„I když je voda v lomu čistá, v devatenáctimetrové hloubce a při činnosti hasičů je zvířená. Je vidět jen na pár centimetrů. Zprvu se hasiči domnívali, že je stroj mnohem menší. Je to ale větší břemeno, než předpokládali a způsob vytažení se musí změnit,“ dodal starosta.

Podle velitele zásahu Ševců je viditelnost v takové hloubce do půl metru. Po rozvíření usazenin při činnosti potápěčů klesá na nulu.

Středeční pokus má spočívat v nadlehčení stroje a následném vytažení s pomocí těžší techniky. „Potápěči pomocí vzduchových vaků vyzvednou kompresor na hladinu,“ popsala Matějů. Na hladině břemeno posunou do míst, kde bude možné ho vyzvednout jeřábem.

Vstup je k lomu zakázán, ale...

Lom Trojka se nachází v hustých lesích jen asi 300 metrů severně od nejmenšího města na Vysočině. Veřejnosti není přístupný.

„Je to bývalé důlní dílo, k němuž je vstup zakázán. Kolem jsou zákazové cedule. Ale víme všichni, jak se podobné zákazy dodržují a jaké jsou možnosti dohledu,“ podotkl Zdeněk Rafaj.

Kvůli čisté vodě je Trojka oblíbenou lokalitou ke koupání, byť nikterak masově navštěvovanou. Mnoho lidí vedle cedulí odradí i horší přístup a studená voda. Lom nevyužívají ani potápěči.

K místu vede z Lipnice cesta, která se na konci mění takřka v lesní pěšinu. Na okraji lokality se nachází chata, kterou vlastní soukromá společnost. V minulosti jí tehdejší vedení města pronajalo pozemky na více než třicet let za účelem vybudování školicího centra. Podle Rafaje značně nevýhodně. Výstavba ale nikdy nebyla dokončena.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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