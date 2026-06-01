Co mohlo být za pádem kluzáku na silnici? Chyba pilota, nebo spěch před bouřkou

Martin Vokáč
  16:02aktualizováno  16:02
Sledovat Metro na Googlu
Chyba pilota při dokluzu na letiště, případně nezvládnutý manévr po náhlé změně počasí. To jsou teorie, s nimiž pracují vyšetřovatelé nedělního pádu větroně v havlíčkobrodské Lidické ulici. Pilot má po nehodě vážně zraněné obě nohy, přepravili ho do brněnské nemocnice.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Lehký kluzák se na zem dostal v neděli kolem půl čtvrté. Dopadl na výpadovku z Havlíčkova Brodu na Jihlavu, přímo pod dráty vysokého napětí naproti čerpací stanici. Dvaapadesátiletý pilot se zranil. Po nárazu dokonce začal hořet totem u čerpací stanice.

Policie uvedla, že pilot vzlétal z letiště v Brodě a měl v úmyslu na něm po letu i přistát. „Nebyl ale místní,“ podotkl jeden ze zkušených pilotů havlíčkobrodského aeroklubu, který chtěl v souvislosti s nehodou zůstat v anonymitě.

Záchranáři a hasiči ošetřují zraněného pilota přímo v kokpitu větroně, který po nouzovém přistání skončil na silnici v Lidické ulici v Havlíčkově Brodě.
Pohled na trosky bezmotorového letadla v Havlíčkově Brodě. Stroj při pokusu o přistání zavadil o ukazatel čerpací stanice a skončil na vozovce.
Složky integrovaného záchranného systému u trosek větroně v Lidické ulici. Vpravo je vidět čerpací stanice, u níž letadlo po nárazu do reklamního poutače skončilo.
Uzavřená silnice I/38 v Havlíčkově Brodě po pádu malého letadla. Dopravu v místě řídí policie.
9 fotografií

Brodské letiště využívají i cizí piloti, své zázemí s hangárem na něm má i aeroklub z pražských Letňan. Jak na svém facebookovém profilu uvedla havlíčkobrodská místostarostka Marie Rothbauerová, pilotem byl Čech, sportovní kluzák byl ovšem registrován v Rakousku.

Podle Josefa Bejdáka, statutárního zástupce ředitele Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod, který začal havárii prošetřovat, se pilot vracel na přistání k brodskému letišti. Přilétal od východu. Co se v tu chvíli stalo, však dosud není zcela jasné.

Prioritní je bezpečně přistát. Je jedno, kde

„Pilot z dosud nezjištěných příčin přílet na letiště nezvládl, zavadil v nízké výšce o elektrické vodiče vysokého napětí a pádem narazil do reklamního poutače čerpací stanice. Poté dopadl na silnici vedoucí kolem čerpací stanice,“ informovala policejní mluvčí Dana Čírtková.

Další oslovení hovoří o tom, že pilot před blížící se bouřkou hledal místo k nouzovému přistání. V neděli odpoledne byla výpadovka na Jihlavu i kvůli uzavírce mostu na průtahu městem prázdná a pilotovi se mohla jevit jako vhodné místo na dosednutí.

„Pokud dojde k prudké změně počasí, je pro pilota kluzáku prioritní co nejbezpečněji přistát. Nejlépe na letišti, pokud ale není v dosahu, volí nejbezpečnější možné místo v terénu,“ vysvětluje brodský pilot.

„Přistání na silnici je za těchto okolností poměrně běžné. Děje se tak po celém světě docela často,“ dodává pilot. Pokud je silnice dostatečně široká, rovná a není plná aut, z výšky se pilotovi skutečně jeví jako nejbezpečnější. Spolehnout se může na zpevněný povrch. Na rozdíl od louky či pole, kde mohou být skryté kameny či nerovnosti, kvůli nimž by se stroj mohl i převrátit.

Počasí nemuselo mít vliv, naznačuje inspektor

„Pilot hlavně nesmí dopustit, aby se bouřce vůbec přiblížil. Studium a zkoušky z meteorologie jsou pro letce na větroních stěžejní. Pokud už není vyhnutí, musí hledat místo na přistání. Ale je dost možné, že počasí při havárii zas tak výraznou roli nesehrálo,“ naznačil Bejdák.

Inspektoři totiž budou pracovat i s verzí, že pilot nezvládl přiblížení k letišti od východu a nenechal si dostatečnou výškovou rezervu. U Lidické ulice byl už jen desítky metrů nad terénem a škrtl o dráty vysokého napětí. Tím ztratil nad kluzákem kontrolu.

Je ovšem otázkou, zda by i v případě, že by o dráty nezavadil, na letiště doletěl. Od místa nehody k okraji přistávací dráhy je to vzdušnou čarou ještě zhruba 1,8 kilometru. Nadmořská výška je v obou místech stejná, přibližně 460 metrů. Mezi Lidickou ulicí a letištěm je údolí s přehradní nádrží.

Místo nehody (červená značka) a přistávací dráha letiště (modrá).

Místo nehody (červená značka) a přistávací dráha letiště (modrá).

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Počasí se nicméně v neděli před půl čtvrtou odpoledne nad Havlíčkovým Brodem výrazně měnilo. Od západu se blížila studená fronta, zvedal se vítr a s ním i výrazné nárazové poryvy. V té době přišel i poměrně vydatný déšť.

„Je možné, že pilot skutečně spěchal na přistání a byl z celé té situace lehce ve stresu. Ale to bych jen hádal. Nikdo s ním v tu chvíli v kabině nebyl,“ dodal havlíčkobrodský pilot.

Letecká inspekce havárii důkladně prošetří. Podle Bejdáka bude hodně záviset i na výslechu samotného pilota. Ten havárii přežil, bude tak schopen dodat důležité informace. Co přesně nehodu způsobilo, by mohli inspektoři vědět během prázdninových měsíců.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta? Za výstavními fasádami pražských domů se ukrývají o něco tajemnější dvorky s podniky, do kterých...

Znáte rybí hybridy? Kříženci cejna, kapra a karase v českých vodách stále překvapují

Pstruh tygrovaný je kombinací pstruha potočního a sivena amerického.

Každý rybář zná ten pocit. Splávek se potopí, prut se ohne, ryba bojuje jako kapr, ale když se konečně objeví u břehu, něco nesedí. Tělo připomíná cejna, šupiny jsou větší, tlamka je postavená jinak...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Podívejte se do hampejzu, který měl 65 kamrlíků. Kdo se v holešovickém nevěstinci usadí příště?

Hampejz v Holešovické tržnici. Měl šedesátku kamrlíků, šéfova kancelář byla...

„Jen v nakupování a souložení zůstala ještě nějaká šťáva,“ tak zní jeden z citátů na zdi Haly 18 v Holešovické tržnici v Praze. Nyní se hledá někdo, kdo ho přemaluje. Sexuální služby zde skončily v...

Centrum Prahy se o víkendu promění v obří pódium. Zdarma zahraje i Aneta Langerová

Festival Praha žije hudbou

Centrum Prahy se na konci května opět promění v jedno velké pódium. Festival pouličního umění Praha žije hudbou přinese zdarma téměř 200 koncertů a vystoupení, která obsadí ulice, náměstí i náplavky....

Opavské divadlo pomáhá studentům s přípravou k maturitě

ilustrační snímek

Slezské divadlo Opava pomáhá studentům s přípravou na maturitu uváděním titulů, které jsou součástí povinné četby. V nyní končící sezoně to je například Maryša...

1. června 2026  14:55,  aktualizováno  14:55

Nemocnice Třebíč znovu požádala kraj o peníze, půjčí jí 120 milionů Kč

ilustrační snímek

Nemocnice Třebíč znovu požádala kraj o peníze, je ve ztrátě. Z krajského rozpočtu zřejmě dostane zápůjčku 120 milionů korun. Kvůli ztrátovému hospodaření bude...

1. června 2026  14:52,  aktualizováno  14:52

Staroměstské náměstí

Staroměstské náměstí

Odpolední úklid v podání Pražských služeb.

vydáno 1. června 2026  16:21

Staroměstské náměstí

Staroměstské náměstí

Holubi se dělí o trdelník.

vydáno 1. června 2026  16:21

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Široká ulice

Široká ulice

Úklid v podáním Pražských služeb v Židovském Městě.

vydáno 1. června 2026  16:21

Alternativní taxislužby jezdí v neoznačených vozech. Dají se poznat pouze podle žlutého kolečka nalepeném na čelním skle před spolujezdcem.Tyto vozy zastavují na nevhodných místech jako třeba u...

vydáno 1. června 2026  16:20

O přestavbě mlýna v Boršově na Českobudějovicku vznikne filmový dokument

ilustrační snímek

O přestavbě Žitného mlýna v Boršově nad Vltavou na Českobudějovicku začal vznikat dokument v režii Mikuláše Křena. Industriální budovy z roku 1884 proměnili...

1. června 2026  14:40,  aktualizováno  14:40

Noční požár v bytovém domě v Kroměříži si vyžádal evakuaci téměř 40 lidí

ilustrační snímek

Požár v bytovém domě v Kroměříži si v noci na dnešek vyžádal evakuaci téměř 40 lidí. Některé z nich zachraňovali hasiči po žebříku. Muž z bytu, ve kterém...

1. června 2026  14:30,  aktualizováno  14:30

Nakoupit a ihned si dát sushi: Tesco spouští čerstvou přípravu přímo na prodejně

1. června 2026  16:15

Tekutý poklad z Bečova je kompletní. Osm lahví se vrátilo z francouzského vinařství

Prezentace tekutého pokladu. Lahve vína objevené před čtyřiceti lety se dočkaly...

Bečovský tekutý poklad, lahve s vínem a koňakem, které byly před více než čtyřiceti lety objeveny v hradní kapli společně s relikviářem sv. Maura, je opět kompletní. Z Francie se vrátila zpět domů...

1. června 2026  16:12

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Konec levných balíčků z Číny. Clo zdraží průměrnou objednávku o 70 %

1. června 2026  16:08

Co mohlo být za pádem kluzáku na silnici? Chyba pilota, nebo spěch před bouřkou

Detail kabiny havarovaného bezmotorového letadla, které v neděli odpoledne...

Chyba pilota při dokluzu na letiště, případně nezvládnutý manévr po náhlé změně počasí. To jsou teorie, s nimiž pracují vyšetřovatelé nedělního pádu větroně v havlíčkobrodské Lidické ulici. Pilot má...

1. června 2026  16:02,  aktualizováno  16:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.