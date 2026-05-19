V Havlíčkově Brodě bude od středy MHD zdarma kvůli přestavbě mostu přes Sázavu

V Havlíčkově Brodě budou lidé od středy jezdit bez placení městskými autobusy, protože bude kvůli rekonstrukci uzavřený velký silniční most přes Sázavu. O tom, že bude po dobu přestavby mostu MHD zdarma, dnes rozhodla městská rada. Mimořádným opatřením chce zmírnit dopady uzavírky na dopravu. Uvedl to starosta Zbyněk Stejskal (ODS). Most bude do poloviny léta 2027 přestavovat Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), aby měl dostatečnou nosnost pro přepravu komponentů nových dukovanských bloků.
Starosta k zavedení bezplatné MHD uvedl, že vedení radnice vnímá mezi lidmi obavy z toho, jaká bude po uzavření mostu ve městě dopravní situace. "Věříme, že se povede část občanů motivovat jezdit více městskými autobusy a opatření přispěje ke zklidnění dopravy," uvedl. Podle předpokladu opatření potrvá rok a čtvrt.
Městské a linkové autobusy mají povolený vjezd na provizorní most postavený v Masarykově ulici vedle mostu přes Sázavu, který budou stavbaři rekonstruovat. Po provizorním přemostění budou moci jezdit také sanitky, hasiči a policie. Na druhý břeh řeky se tam dostanou i chodci. Pro běžnou dopravu povede objízdná trasa po silničním obchvatu města.
Lidé, kteří mají předplacené jízdné na kartách, podle radnice o peníze nepřijdou. "Počítáme s tím, že nabitým kartám bude adekvátně prodloužena platnost jízdného, takže nikdo nemusí mít obavy, že přijde o zakoupené jízdné," uvedla místostarostka Marie Rothbauerová (zvolená za ODS). Cestující budou moci nastupovat do autobusu všemi dveřmi, což by mělo zrychlit jejich odbavení. "Připomínáme dále, že nyní jsou všechny autobusové zastávky na znamení," uvedla.
Podle předpokladu radnice bude kvůli bezplatné MHD letošní ztráta na jízdném okolo tří milionů korun.
Most určený k přestavbě je dlouhý 60 metrů, postavený byl v 60. letech minulého století. Nová mostní konstrukce bude mít nosnost až 900 tun. Stavbu za 158,15 milionu korun bez DPH zajišťuje firma Strabag. Zástupci ŘSD to řekli v březnu před zahájením akce.