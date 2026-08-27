U Velkého Meziříčí vzniká obří sklad, město se obává dopravního kolapsu

Tomáš Blažek
  8:42aktualizováno  8:42
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Hrubá stavba logistického centra 7R Park Lavičky u exitu 141 D1. V pozadí je...

Hrubá stavba logistického centra 7R Park Lavičky u exitu 141 D1. V pozadí je vidět dálnice. | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Nový sklad má nabídnout 25 tisíc metrů čtverečních skladovací plochy a 150...
Logistické centrum buduje polský developer 7R společně s Wood & Company. Areál...
Na stavbě o celkové rozloze šest hektarů je už z větší části dokončena hrubá...
Pohled na skelet hlavní budovy 7R Parku Lavičky u Velkého Meziříčí
10 fotografií
Polský developer buduje u dálnice blízko Velkého Meziříčí logistické centrum. Jeden z největších areálů na Vysočině vzniká pod názvem 7R Park Lavičky u exitu 141 dálnice D1. V katastru Laviček sice projekt vítají, vedení Velkého Meziříčí se však obává, že provoz ještě víc zhorší dopravní situaci ve městě.

Budova se nachází v katastru Laviček, které záměru přitakaly už v roce 2010 svým územním plánem. Na pozemku o celkové rozloze přibližně šest hektarů vzniká hala s 25 tisíci čtverečními metry skladovací plochy a tisíci metry čtverečními administrativního a sociálního zázemí pro zaměstnance. Hrubá stavba hlavní budovy je už zvětší části hotova.

Vedení Velkého Meziříčí se však obává, že dopravní zátěž dopadne i na ně – například při častých uzavírkách dálnice D1.

Logistické centrum buduje významný polský developer 7R společně se svým investičním partnerem Wood & Company, přesněji s její realitní divizí Wood Real Estate. Areál bude využívat společnost GXO Logistics. Ta tam bude poskytovat služby pro skupinu L’Oréal, globálně podnikající v kosmetickém průmyslu.

„Dokončení stavby a předání objektu nájemci předpokládáme na začátku března 2027. Následovat bude postupné uvádění provozu do plné kapacity, které je plánováno na druhou polovinu roku 2027,“ uvedla marketingová manažerka Wood Real Estate Vendula Dittrichová s tím, že celková výše investice do výstavby haly přesahuje částku 25 milionů eur.

Hrubá stavba logistického centra 7R Park Lavičky u exitu 141 D1. V pozadí je vidět dálnice.
Nový sklad má nabídnout 25 tisíc metrů čtverečních skladovací plochy a 150 parkovacích míst. Celková investice přesahuje 25 milionů eur.
Logistické centrum buduje polský developer 7R společně s Wood & Company. Areál bude využívat GXO Logistics pro L’Oréal.
Na stavbě o celkové rozloze šest hektarů je už z větší části dokončena hrubá podoba haly.
10 fotografií

Nový areál má nabídnout zázemí a technologie na míru pro obě společnosti. Bude zde asi 150 parkovacích míst pro osobní automobily. Sklady budou mít vnitřní takzvanou světlou výšku deset metrů.

Součástí projektu je vybudování nového kruhového objezdu na příjezdu k logistickému centru v místě odbočky ze silnice II/602 na Lavičky. „Projekt zahrnuje rovněž vybudování nových zastávek veřejné dopravy, které nebudou sloužit pouze zaměstnancům areálu, ale budou k dispozici i veřejnosti,“ řekla Dittrichová.

Investor zvolil lokalitu pro její napojení na dálnici D1, která je součástí evropského dopravního koridoru. A zahájil už nábor zaměstnanců. „Očekáváme jeho postupné navyšování společně s přípravou a rozběhem provozu. Po úplném zprovoznění by měl provoz v 7R Parku Lavičky vytvořit přibližně 150 pracovních míst,“ informovala Dittrichová. Společnost 7R už letos v květnu v tuzemsku dokončila a uvedla do užívání park v Lužci nad Vltavou u exitu 18 na dálnici D8, kde vznikly dvě budovy s celkovou plochou přes 56 tisíc čtverečních metrů.

Kde jinde než tady?

Stavba velkoskladu s sebou nese dopravní problémy a rizika. Je totiž uzavřený podjezd pod dálnicí směrem na Lavičky, kde se napojení na silnici II/602 přestavuje na zmíněnou okružní křižovatku. Řidiči z obce Lavičky a osady Závist musejí objíždět uzavřené místo přes Netín, což znamená až patnáctikilometrovou objížďku. „Najde se pár lidí, kteří by rádi jezdili i během uzavírky kudy nemají, ale myslím si, že měsíc se to dá vydržet,“ řekl starosta Laviček Jan Havelka s tím, že má příslib od stavebníků, že budovaná okružní křižovatka bude průjezdná od konce září. Termín celkového dokončení této dílčí stavby je nicméně 31. října. Na silnici II/602 je průjezd místem u odbočky na Lavičky nyní přechodně řízen semafory. Na Lavičky však pod dálnicí nyní v tomto místě jet nelze.

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Obec Lavičky stavbu logistického centra umožnila svým územním plánem, který byl schválen v roce 2010.

„Na jeho základě je možná výstavba těchto podnikatelských areálů podél silnice 602 a dálnice na našem katastru. V podstatě jsme proti tomu nic neměli, protože kde jinde tyto budovy stavět než v lokalitě tohoto typu,“ míní starosta Havelka. Stavba logistického centra 7R vzniká na soukromých pozemcích.

Co až zavřou dálnici?

Nejednotný názor je však na to, jaký dopad bude mít provoz skladu 7R Lavičky na okolí. Zatímco za běžného stavu, kdy bude v provozu dálnice D1, by do Velkého Meziříčí neměly zajíždět kamiony obsluhy velkoskladu, jiná situace může nastat při uzavření dálnice třeba kvůli nehodě nebo zimní nesjízdnosti.

„Máme obavu, že když bude zablokován sjezd z D1 u Velkého Meziříčí, což je poměrně častá situace, tak nejen všechna doprava z dálnice, ale i všechny kamiony, které tam jsou uvažovány pro logistické centrum, budou jezdit přes naše město. To může být denně 160 kamionů tam a 160 zpět a z toho mohou vznikat obrovské dopravní problémy,“ obává se velkomeziříčský starosta Alexandros Kaminaras.

Nákladní vozidla nad 12 tun tranzitní dopravy by sice neměla městem projíždět, což je nařízeno dopravními značkami, ale pokud je tam při krizové situaci na dálnici navedou dopravní policisté, nebude toto omezení platit. „Způsoby, jakými tu stavbu zastavit, jsme měli minimální, protože to není stavba na našem katastru. Takže my jsme se sice odvolali proti rozhodnutí o umístění stavby, ale to odvolání bylo zamítnuto. Doufám, že se naše obava nenaplní, ale myslím, že je to obava na místě,“ dodal starosta Velkého Meziříčí Kaminaras.

Pozitivní přínos velkoskladu 7R Kaminaras příliš nevidí. Vytvoření zaměstnaneckých míst podle něj není argumentem. „Při dnešní míře nezaměstnanosti kolem tří procent je tohle planý argument. Nedostatkem pracovních míst naše město netrpí. Nové logistické centrum není něco, co by mělo přinést výrazné zlepšení, naopak se to opět negativně podepíše na navýšení dopravy, protože minimálně část zaměstnanců toho skladu bude každý den projíždět přes Velké Meziříčí,“ míní Kaminaras.

Další sklad se staví také v Jihlavě u staré výpadovky na Znojmo. „Plocha, na které jsou prováděny stavební práce, je soukromý pozemek, stavební povolení zde má akciová společnost DEK. Cílem je výstavba prodejního skladu stavebního materiálu. V rámci stavby bude dokončen uliční prostor s chodníkem a veřejnou zelení,“ uvedla Hana Marhanová, mluvčí jihlavské ho magistrátu.

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