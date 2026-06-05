Pro veškerý motorizovaný provoz se Havlíčkovo náměstí uzavře kvůli významné sportovní a kulturní akci. Uskuteční se tu sportovní festival – na náměstí bude končit triatlonový závod, odpoledne a večer pak vystoupí hned čtyři kapely.
„Havlíčkovo náměstí musí být pro automobilovou dopravu uzavřeno z bezpečnostních důvodů. Prezentovány budou sportovní aktivity a míčové hry, dobíhat se zde bude triatlon, čekáme velkou návštěvnost na koncertu. Bylo by od nás nezodpovědné za takových okolností nechat náměstí průjezdné,“ vysvětluje starosta města Zbyněk Stejskal (ODS).
Je to krok, kvůli němuž by za normálních okolností každý mávl rukou. Jenže situace v Havlíčkově Brodě už více než dva týdny normální není. Ředitelství silnic a dálnic se pustilo do kompletní rekonstrukce největšího brodského mostu, který denně využívalo na čtyřproudé tepně na dvacet tisíc řidičů. Ti nyní kvůli jeho uzavření desítky minut popojíždějí v kolonách. Nervozita stoupá.
„Tak nejen že je zbouraný most, ale bude i zavřené náměstí. Tak to vám tedy děkujeme,“ poznamenal například Jaroslav Kareš.
„Tak ještě prosím zavřít obchvat a jste stoprocentní,“ vzkázal vedení města Michal Závodský. Svůj příspěvek pod oficiálním oznámením na facebookovém profilu města doplnil i nepěknými smajlíky.
„Panečku, i Jan Žižka by si vylámal zuby na tom dnešním Brodě,“ napsal Josef Paclík. Odkazoval na rok 1422, kdy husitský vojevůdce tehdy ještě Německý Brod dobyl a jeho vojáci město vypálili.
Potíž je v tom, že právě přes Havlíčkovo náměstí nyní proudí velká část vnitroměstské dopravy. Projet přes centrum je jeden ze dvou způsobů, jak se autem přes Sázavu v Brodě dostat. Tím druhým je obchvat. Kilometrově je to ovšem trasa o dost delší.
|
Brod čeká nejhorší uzavírka v historii. Kvůli mostu měří objížďka 11 kilometrů
Navíc oznámení přišlo v poměrně citlivé době, tento týden v úterý se rovněž kvůli opravě mostu uzavřela i Perknovská ulice. Byť na provoz v centru nemá toto omezení na západním okraji města žádný vliv, pro část řidičů už je uzavírek prostě moc.
„V případě náměstí půjde o jeden den, navíc je to sobota, kdy je provoz minimální,“ uklidňuje nespokojence starosta s tím, že uzavření náměstí je známé už měsíce dopředu. Nyní radnice prý jen upozornila na to, že skrz náměstí v sobotu neprojedou ani autobusy městské hromadné dopravy.
A bude se to opakovat
Náměstí bude uzavřené sice jen na den, ale tato situace se do konce roku bude ještě několikrát opakovat. Stane se tak v sobotu 19. září, kdy vyvrcholí oslavy 770 let od první písemné zmínky o Brodě, a na státní svátek v úterý 17. listopadu. To se uskuteční tradiční podzimní Trh řemesel. Nárazově na dobu nezbytně nutnou se náměstí obvykle uzavírá i při rozsvícení vánočního stromu.
V minulosti se náměstí zavíralo i na konci srpna na Dny klempíře. To se na něm uskutečnilo velké setkání stavebních firem, sjela se technika, vše doplnily soutěže a mohutný kulturní program včetně velkých koncertů. Letos připadá na pátek a sobotu 21. a 22. srpna. Pořádá ho výrobce stavebních potřeb. O uzavření náměstí podle Stejskala zatím nepožádal.
|
ŘSD v Brodě přestaví klíčový most pro Dukovany. Po dobu uzavírky bude MHD zdarma
„Pokud by se tak stalo, na sobotu bychom mu nejspíš vyhověli. V pátek si to ale nedokážu představit,“ zamyslel se Zbyněk Stejskal. Podle něj je v takových případech i za uzavírky mostu přes Sázavu vyloučení provozu z náměstí logické.
„Jedná se o tradiční akce, které se připravují i rok dopředu a na kterých se dobře baví tisíce lidí. Kvůli tomu, že máme zavřený jeden most, nelze měsíce příprav, výdajů a uzavřených smluv jen tak zahodit a veškeré dění na náměstí přerušit,“ říká brodský starosta.
Na nový dopravní režim si přitom řidiči v Havlíčkově Brodě stále zvykají. Zejména v centru města jsou v časech dopravní špičky dlouhé kolony, v nichž řidiči tráví desítky minut. Zahlcen bývá hlavně kruhový objezd u svaté Kateřiny a navazující ulice Nádražní, Bělohradská, Dolní, Žižkova. Nezřídka se stává, že kolona vozů stojí i napříč Havlíčkovým náměstím daleko do Horní ulice.
„Ale v rámci možností to není zas tak kritické. Přiznám, že jsem měl obavy z ještě mnohem horší situace,“ svěřil se místostarosta Libor Honzárek (TOP 09). Pomohlo i částečné přečasování intervalů na semaforech.
Most přes Sázavu se bourá a postaví znovu kvůli umožnění přepravy nadměrných nákladů pro stavbu dukovanské elektrárny. Ten současný má nízkou nosnost. Jde o státní investici za přibližně 160 milionů korun. Uzavírka mostu přes Sázavu by měla trvat do konce července 2027.