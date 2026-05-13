Lávka dokmitala. Lidé ve Žďáru už po ní projdou, starou konstrukci zbourají

Jana Nedělková
  7:02aktualizováno  7:02
Na zbrusu novou lávku ve Žďáře nad Sázavou mohou po roční uzavírce vyrazit chodci. Stavba, která se příliš chvěla, už dostala takzvané pohlcovače kmitání. A druhé dynamické zkoušky ukázaly, že se „divoký“ most výrazně zklidnil. Pěší, včetně běžců, ho nyní mohou využívat bez nepříjemného houpání.

„Pro město bylo zásadní, abychom lávku neotevřeli jen proto, že se na její zpřístupnění čeká, ale až ve chvíli, kdy budeme mít odborně potvrzeno, že její užívání bude nejen bezpečné, ale i komfortní. Pozdější otevření proto nepovažujeme za selhání, ale za odpovědný postup. Pokud bychom otevřeli lávku navzdory kmitání, asi by nás chodci nepochválili,“ okomentoval žďárský starosta Martin Mrkos průběh stavby, který se stal terčem kritiky řady obyvatel města.

Přemostění Sázavy, spojující Žižkovu a Nábřežní ulici, je vyrobeno z ultrapevnostního UHPC betonu. To umožnilo mimo jiné elegantní a „subtilní“ konstrukci lávky – mostovka může mít jen osm centimetrů. Moderní materiál ale má, jak se ukázalo, i své minusy. První dynamická zatěžovací zkouška loni ukázala útlum zhruba poloviční oproti standardním ocelovým stavbám.

Pohled na čerstvě otevřenou lávku z ptačí perspektivy
Kostru lávky v úterý odstranil jeřáb. (12. května 2026)
Původní lávku museli dělníci v pondělí nejprve částečně rozřezat a rozebrat. (11. května 2026)
„Po zkušenostech z této lávky své studenty upozorňuji, že konstrukce z UHPC se z hlediska útlumu při působení dynamických sil nechovají jako běžné betonové konstrukce a jejich útlum může být podstatně nižší,“ uvedl nezávislý posuzovatel Michal Polák z katedry mechaniky na stavební fakultě ČVUT v Praze.

Chvění, jež se u lávky objevilo, nebylo podle něj chybou projektanta, ani města coby zadavatele. „Čas od času vznikne stavební konstrukce, u které se kvůli novému materiálu, neobvyklému typu řešení, architektonickému návrhu či dosud nedostatečně popsanému jevu projeví chování, které normy v dané době nepodchycují,“ zmínil Polák.

Řešení v podobě „tlumičů“, které vyšly Žďár na přibližně 900 tisíc korun, funguje podobně jako u auta. V případě vhodného naladění se při pohybu chodců výrazněji rozkmitá právě hmota pohlcovače, nikoliv však samotná mostovka. „I kdyby výpočet už v projektu ukázal, že bude lávka kmitáním ohrožena, další postup by byl v praxi stejný: dokončení konstrukce, dynamická zkouška, přesné zadání výroby pohlcovače a jeho montáž. Pohlcovač je potřeba naladit podle skutečného chování hotové lávky,“ vysvětlil Martin Havlík z firmy Pontex, která stojí za projektem stavby.

Loučení se starým mostem

Přemostění, jež z hlediska únosnosti a bezpečnosti bylo v pořádku už při prvních testech, mohou teď využívat s plným komfortem jak chodci, tak i běžci. Přímo pod nohama najdou navíc zajímavý detail. „Kovový pruh uprostřed lávky, sloužící k odvodu vody, zdobí text písně a básně Zpět k pramenům. Stejný text od Bedřicha Ludvíka použila Česká televize jako úvodní znělku stejnojmenného pořadu,“ popsala mluvčí Žďáru Blanka Sobolová.

Starou, dosluhující lávku, pocházející zhruba z 60. let, začala již odborná firma rozebírat. V úterý kovovou konstrukci vyzvedl jeřáb, v pátek je v plánu likvidace betonového pilíře v korytě řeky.

