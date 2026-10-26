Elektrokoloběžka způsobila požár garáže v Nechanicích, dva zranění

Při požáru garáže u rodinného domu v Nechanicích na Hradecku utrpěli zranění dva lidé, nadýchali se kouře. Příčinou požáru byla technická závada na akumulátoru elektrokoloběžky. Odhadnutá škoda je 600.000 korun, zásahem hasiči zachránili majetek v hodnotě 2,5 milionu, vyplynulo z jejich informací na síti X. Požár vypukl okolo 7:00 a za 20 minut ho hasiči měli pod kontrolou.
"Dvě zraněné osoby byly transportovány do zdravotnického zařízení," sdělil mluvčí Hasičského záchranného soboru Královéhradeckého kraje (HZS KHK) Zbyněk Voříšek.
Koloběžka zasažená požárem byla odpojená od nabíječe. "K požáru došlo zřejmě nespecifikovanou vnitřní závadou lithium-iontových článků. Mohlo jít o výrobní vadu či o mechanické poškození baterie," řekl dnes ČTK Marek Kříženecký z HZS KHK.
Počet požárů elektrokoloběžek a elektrokol s vestavěným akumulátorem podle hasičů v kraji v posledních letech vzrostl. Požáry těchto dopravních prostředků způsobuje zpravidla lithium-iontová (Li-ion) baterie. Nejčastější příčinou je nesprávné nabíjení, používání nekvalitních necertifikovaných produktů nebo mechanické poškození baterie či podomácku provedené úpravy.