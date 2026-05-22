Kraj posoudí stav silničního mostu u Labské přehrady ve Špindlerově Mlýně

Královéhradecký kraj nechá posoudit stav mostu na hlavní silnici II/295 ve směru od Vrchlabí u Labské přehrady ve Špindlerově Mlýně. Součástí zakázky bude také návrh opatření pro jeho další údržbu nebo rekonstrukci. Jde o preventivní krok, řekl dnes ČTK mluvčí hejtmanství Dan Lechmann. Předpokládaná cena zakázky na posouzení stavu mostu je okolo deseti milionů korun. Most se klene přes záliv přehrady v městské části Labská.
"Kraj prostřednictvím Údržby silnic Královéhradeckého kraje vyhlásí veřejnou zakázku na posouzení stavebně-technického stavu pilířů mostu 295-015 ve Špindlerově Mlýně. Diagnostika by měla být provedena v září v návaznosti na odbahnění a snížení hladiny vody v přehradě," sdělil Lechmann.
Protokol a návrh doporučení dalšího postupu by měl poté dodavatel dokončit zhruba za čtyři měsíce. "Diagnostika založení naváže na diagnostiku vrchní nosné části mostu," dodal Lechmann.
Odborníci posoudí stav tří betonových pilířů mostu. Součástí zakázky bude také několika vývrtů do pilířů, měření případných trhlin či ověření stavu výztuže. "Jedná se o preventivní krok, kterým předejdeme dalším nákladům na opravy v budoucnu," uvedl náměstek hejtmana pro dopravu Jan Jarolím (ANO).
Státní podnik Povodí Labe začal Labskou přehradu upouštět na začátku května, aby letos mohl ze dna nádrže odstranit sedimenty z povodní. Nánosy bude odstraňovat těžká technika. Práce za 25,9 milionu korun bez DPH by měly trvat do října, uvedlo dříve Povodí Labe.
Královéhradecký kraj v minulých letech dal opravit několik mostů na přístupových cestách do krkonošských horských středisek. Například v roce 2024 se uskutečnila technicky náročná rekonstrukce tří mostů na cestě mezi Vrchlabím a Špindlerovým Mlýnem za více než 100 milionů korun. Původní mosty, které byly ve špatném stavu, kraj dal odstranit a nahradit novými železobetonovými. Výměna zahrnovala i kompletní obnovu opěr, izolací, zábradlí a přilehlých komunikací. Současně s tím kraj každoročně zajišťuje opravu a zajištění skalních svahů podél krkonošských silnic.