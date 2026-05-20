Hradec koupí historický most Železňák, bude z něj lávka přes Labe

Náklady na odkup, projektovou dokumentaci, přesun a nové usazení radnice odhaduje na 43 milionů korun. Správa železnic (SŽ) most při chystané rekonstrukci tratě nahradí novým.
Po nýtovaném ocelovém mostě z roku 1939 vede jednokolejná trať z Hradce Králové do Týniště nad Orlicí na Rychnovsku. Součástí Železňáku je i lávka pro pěší.
Hradec může koupit most Železňák, připomíná um zaniklé místní strojírny
SŽ plánuje zdvoukolejnění tratě a její celkovou modernizaci, nový dvoukolejný most již lávku pro pěší mít nebude. Pod mostem vede frekventovaná cyklostezka podél Labe z Hradce Králové směrem na Jaroměř a Kuks.
Reálnost přesunu mostu a jeho nového využití již potvrdila studie proveditelnosti, kterou si město nechalo zpracovat. Přesunem Železňáku by lidé nepřišli o přechod řeky v polovině cesty mezi Labským mostem a mostem Kameňákem v Pláckách.
„Konstrukci nebude nutné rozebírat ani nikam převážet,“ uvedl náměstek primátorky pro životní prostředí, urbanismus a územní plánování Adam Záruba (nez.). Koordinace se stavbou nového mostu podle něj projekt zjednoduší a zlevní.
Náklady na údržbu Železňáku na dalších sto let radnice v dnešních cenách odhadla na 13 milionů korun bez DPH.
Most vyrobila hradecká strojírna a mostárna firmy Ippen, po druhé světové válce známá jako Montas. „Most je cennou památkou na zaniklý hradecký průmysl a na podnikatelskou rodinu Ippenových, která se stala obětí holokaustu,“ uvedl Záruba.
Hradec odstěhoval torzo svinarského mostu, nechá jej pro Severní zónu
Hradec Králové již jeden historický železný most vlastní. V roce 2018 město dostalo od kraje část železného mostu, který stával přes Orlici ve Svinarech. Torzo město převzalo s tím, že jej chce zachovat jako doklad umu stavitelů z počátku 20. století.
3. května 2022
Dvě mostní pole ležela čtyři roky na břehu Orlice vedle nového mostu. V roce 2022 město konstrukci uložilo na letišti. V budoucnu by z torza mohla být například lávka přes Piletický potok, uvedla dříve radnice.