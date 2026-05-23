Letiště v Ralsku obsadily tisíce dětí, které si při blackoutu poradí i bez mobilu

Lada Válková
  19:52aktualizováno  19:52
Jsou zvyklí být bez elektřiny, nerozhodí je nepohodlí a krizové situace by navzdory nízkému věku zvládli možná lépe než dospělí. Přes tři tisícovky mladých skautů z Evropy během víkendového Intercampu pilují své dovednosti, poznávají okolí bývalého vojenského letiště v Ralsku a utužují mezinárodní vztahy.

„Skaut má připravovat lidi mimo jiné na nepohodlí,“ míní Barbora Trojak, tisková mluvčí spolku Junák – český skaut. To může nastat při jakémkoliv konfliktu, třeba bezpečnostním. „Nemyslím si, že by tady u nás byla válka jako na Ukrajině, ale spíš ve formě nějakých sabotáží, které by nám braly to, na co jsme zvyklí – elektřinu, vodu, mobilní signál, data a další,“ vyjmenovává. Skauting vnímá jako dobrý trénink, aby se člověk uměl sám o sebe postarat.

O nepohodlí by mohli vyprávět i skauti z amerického oddílu Shape Troop 325 při základně NATO v Belgii. Do Ralska, kde se od pátku do pondělí rozprostírá obří skautské město, cestovali autobusem čtrnáct hodin. Museli si přivézt veškeré vybavení od stanů až po hrnce. „Je to přes padesát kilogramů na osobu, což by v letadle bylo příliš drahé,“ vysvětluje jeden z vedoucích, zatímco se jeho svěřenci připravují na venkovní aktivity.

Travnatou plochu u letiště pokrývají stovky stanů. Místo hudebních stagí, stánků s alkoholem a fanoušků oblečených do trik s logem oblíbené kapely tu jsou mladí lidé v krojích. Vaří v ešusech, poklízejí, společně se fotí nebo si – schovaní před ostrým sluncem – povídají v oddílových stanech. V každé části tábořiště vládne jiný jazyk, ani přehlídka krojů nebere konce. Barety, klobouky, podkolenky, sukně, dlouhé kalhoty i košile s barevnými nášivkami. A šátky.

„Nejčastěji tady vidíme národní šátky jednotlivých států. V Česku máme modrý s trikolorou a lemem. Někteří skauti mají ještě staré sady, hnědé, a jiní šátky mezinárodní,“ poukazuje mluvčí komunikace Intercampu Lucie Jančíková při zahajovacím ceremoniálu na odlišné oblečení účastníků. „Šátky si budou během víkendu vyměňovat. Sbírají se jako pokémoni,“ říká se smíchem, pohled upřený k nebi.

Nad letištěm se pomalu snášejí čtyři parašutisté. Jejich vystoupení, za nímž stojí skauti z Roudnice nad Labem, je součástí letošního zahájení Intercampu. „Část členů má základní výcvik a část se mu věnuje dlouhodobě,“ objasňuje mluvčí Trojak neobvyklou podívanou.

Aby se 3 100 účastníků a 400 dobrovolníků v letištním areálu lépe orientovalo, je stanové město rozdělené do čtyř částí. Těmi procházejí pojmenované uličky, kupříkladu Národní avenue, kde jsou kromě nouzových kontaktů i stanoviště pro hasicí přístroje. Na bezpečnost a zdraví účastníků dohlížejí dobrovolní a profesionální hasiči Libereckého kraje spolu se zdravotníky.

Kromě turistických stanů pro dva vyrostla na seschlé trávě i rozměrná šapitó, která bez obtíží pojmou menší oddíl. „Je tu stan zdravotnický, i stan týmů, který vše točí a fotí. Máme tu ochrannou službu, krizové interventy, kdyby někomu nebylo dobře psychicky, nebo skautské muzeum,“ vypočítává mluvčí Trojak. Hodně důležití jsou radioskauti, kteří zajišťují radiové spojení – organizátoři si nemusejí volat přes telefony, a přitom jsou pořád ve spojení.

Patří vůbec mobilní telefony do výbavy dnešních skautů? „My telefony nepoužíváme, jen kompas,“ konstatuje Hans Zegers, vedoucí z Nizozemska, který je na Intercampu potřinácté. Děti v jeho oddíle mají praxi v rozdělávání ohně, poradí si i v nouzových případech. „Opravdu to umí zvládnout,“ ujišťuje Zegers, podle nějž jsou nezastavitelné. „A nechtějí odsud odjet domů,“ směje se.

Američani se mobilům nebrání

Americký oddíl se technologiím, respektive mobilním telefonům, tolik nebrání. Cílem společných aktivit je sice dostat děti od telefonů a z jejich pokojů ven do přírody, ale třeba po cestě v autobuse nebo během večerního zhruba hodinového volna děti telefony používat mohou. „Aby mohly být v kontaktu s přáteli z domova. Nebo je máme jako zálohu ke kompasu a mapě,“ dodává vedoucí Miha.

Účastníky čekají na Intercampu kromě výletů po okolí, kdy budou plnit úkoly z historie nebo si osvěží, jak se chovat v přírodě, také aktivity v mezinárodních skupinkách. Ty se zaměří na spolupráci a koordinaci. Budou stavět mosty z lan, filtrovat vodu, pouštět draky nebo vyřezávat ze dřeva.

Dvouleté přípravy, které víkendovému setkání předcházely, vyvrcholí v pondělí zakončovacím ceremoniálem. Pak se bude uklízet a balit. Všichni mají za úkol po sobě uklidit, jediná stopa, kterou v Ralsku plánují skauti zanechat, je udusaná tráva.

„Skauting formuje soběstačné mladé lidi, tady máme ten bonus, že jsme v mezinárodním prostředí – což je skvělý způsob, jak stavět mosty a potkat nové přátele. A opravdu porozumět tomu, jak ostatní lidé a děti žijí,“ říká Karen Steed z oddílu Shape Troop 325. „Cestou sem jsme jeli přes malé vesnice a lesy, tady má člověk pocit, že je opravdu daleko od všeho,“ rozhlíží se po areálu letiště, které o své vojenské minulosti protentokrát mlčí.

