Liberecké divadlo uvede adaptaci románu o ženách s magickou silou

Žítkovské bohyně budou poslední novinkou před letními prázdninami pro liberecké divadlo F. X. Šaldy. Jde o divadelní adaptaci oceňovaného románu Kateřiny Tučkové o ženách obdařených nadpřirozenými schopnostmi. Příběh o ženské síle, hledání kořenů a vlastní identity uvede liberecká činohra v premiéře tento pátek v Malém divadle v hlavní roli s držitelkou Ceny Thálie Veronikou Korytářovou.
Podle dramaturgyně činohry Lenky Chválové je tento příběh zajímavý tím, že odkrývá skutečné tajemství, které bylo po staletí chráněné a skryté. "A to je to tajemství horských léčitelek, které z důvodů své bezpečnosti i pro to, aby ta profese vůbec fungovala, žily v hlubokém utajení na pomezí Čech a Moravy," řekla dnes novinářům.
V čarovné horské krajině na Žítkové dokázaly tyto ženy léčit všechny druhy lidských neduhů. Poznaly původ bolesti, ovládaly moc bylin, napravovaly zlámané kosti i otevřené rány, provázely ženy při porodech. Sousedé jim říkali bohyně a vodili k nim lidi i zdaleka. V divadelní adaptaci je hlavní postavou Dora, která se vrací z města do svého rodiště a pátrá po osudu své rodiny. "Na té postavě je přitažlivé to, jak postupně odkrývá svoji minulost," řekla dnes novinářům Korytářová, hrající Doru. Naznačila, že sama zná z minulosti své rodiny věci, které by nepotřebovala vědět. "A myslím si, že Dora to možná měla podobně, že jsou věci, které mohly klidně zůstat utajeny, ale nezůstaly. A proto se začaly dít věci, které se děly," dodala.
Podle režisérky inscenace Diany Šoltýsové to není jen příběh o Žítkovských bohyních. "Pro mě je to taková pitva ženských duší. Nejde ani tolik o to, že tyto ženy měly nadpřirozené schopnosti, že třeba dokázaly léčit dotykem," uvedla. Míní, že každá žena má v sobě ukrytou nějakou zvláštní schopnost. "A že je hrozně důležité, abychom o to zrníčko jako ženy pečovaly. A snažila jsem se poslat i tuhle message tím představením," dodala.
V inscenaci se představí celá dámská část činohry. Bohyni Surmenu ztvární Markéta Tallerová a bohyni Irmu Jana Hejret Vojtková. Všechny mužské protihráče příběhu zastane Martin Stránský. Výjimkou je role postiženého bratra Dory, v ní se představí letošní absolvent brněnské JAMU Michal Květák.