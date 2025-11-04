Šetrnější léčba onkologických pacientů. Nemocnice pořídila nové přístroje

Lépe zacílí na nádorové ložisko a méně zatíží zdravé orgány. Šetrnější léčbu onkologických pacientů v Krajské nemocnici v Liberci (KNL) umožní od poloviny ledna nový lineární urychlovač.
S modernizací dosluhujících přístrojů na oddělení radiační onkologie začala nemocnice letos v červnu. Počet lineárních urychlovačů, které budou v provozu od června 2026, se po obměně navýší ze stávajících dvou na tři.
První přístroj se již nachází v ozařovně KNL. Kromě hlavice, z níž vychází ionizující záření, je jeho součástí také snímkovací zařízení. Před každým ozářením je totiž potřeba zkontrolovat polohu pacienta i jeho orgánů.
„V průběhu léčby zářením, která může trvat čtyři až šest týdnů, může docházet k jistým změnám, třeba pohybům orgánů,“ zdůvodnil primář radiační onkologie Igor Richter. Navzdory tomu musí být záření dopraveno do stejného místa.
S tím nově pomohou i tři snímače zavěšené ze stropu, které snímají pacientovo tělo a vše vyhodnocují. „Můžeme je využít třeba při dýchacích pohybech, kdy dochází ke změnám anatomie. To nám také bude ulehčovat práci a zpřesňovat možnosti radioterapie,“ poukázal na přínosy nového stroje Richter.
Dodat předepsanou dávku do zpravidla nádorového ložiska dokáže podle něj medicína už padesát let. S tím šlo ale ruku v ruce i velké zatížení zdravých orgánů. Právě ty by měly moderní ozařovací techniky významně šetřit. „Cílem je eliminace pozdních následků léčby zářením,“ shrnul Richter. Některé nežádoucí účinky podle něj mohou nastat i léta po ukončení radioterapie.
První nainstalovaný přístroj je technicky nejbližší dvěma stávajícím, co v KNL fungují již deset let. „Před montáží proběhla řada stavebních úprav, které zlepšily prostředí i technické zázemí místnosti,“ poznamenal mluvčí KNL Václav Řičář. Práce zahrnovaly modernizaci rozvodů elektřiny i vzduchotechniky, osvětlení či úpravy podlahové konstrukce. Prostory mají být přívětivější, a to jak pro pacienty, tak pro personál.
Ozáří téměř dva tisíce pacientů
Kvůli ionizujícímu záření, s nímž lineární urychlovač pracuje, musí nemocnice během instalace dbát na přísné požadavky české legislativy. „Na bezpečnost a dodržování všech pravidel dohlíží Státní úřad pro jadernou bezpečnost,“ upozornil Řičář.
Další dva přístroje, které dorazí v prosinci a březnu, jsou zástupci nejnovější generace. Nikde jinde v České republice je podle Richtera zatím nemají. Liberecká nemocnice za všechny tři včetně desetiletého servisu zaplatí 388 milionů korun. Významnou část nákladů (148 milionů) pokryje dotace z Národního plánu obnovy.
Ročně v KNL se dvěma lineárními urychlovači ozařovali kolem 1 950 pacientů. „Když budeme mít o jeden přístroj navíc, neznamená to, že ozáříme třetinu pacientů navíc,“ zdůraznil Richter. Podle něj budou některé postupy a technologie časově náročnější, takže nemocnice počítá se zhruba 1100 až 1200 pacienty ročně.
Nejčastěji na ozařovnu přicházejí lidé se zhoubnými nádory prostaty a prsu. Dále s nádory plic, nádory v oblasti pánve, hlavy či krku. „Když vezmeme dohromady karcinom prostaty a prsu, tak to může tvořit až polovinu ozařovaných pacientů,“ konstatoval Richter.
Komplexní onkologické centrum v Liberci jako jediné pracoviště v regionu provádí radioterapii, směřují sem proto pacienti z celého kraje. „Pokrývá spádovou oblast pro zhruba 450 tisíc obyvatel,“ uzavřel mluvčí nemocnice.