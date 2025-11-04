Šetrnější léčba onkologických pacientů. Nemocnice pořídila nové přístroje

Lada Válková
  7:12aktualizováno  7:12
Liberecká nemocnice modernizuje přístroje na léčbu rakoviny. Všechny tři nové lineární urychlovače za více než 388 milionů korun budou v provozu od poloviny příštího roku.

Lépe zacílí na nádorové ložisko a méně zatíží zdravé orgány. Šetrnější léčbu onkologických pacientů v Krajské nemocnici v Liberci (KNL) umožní od poloviny ledna nový lineární urychlovač.

S modernizací dosluhujících přístrojů na oddělení radiační onkologie začala nemocnice letos v červnu. Počet lineárních urychlovačů, které budou v provozu od června 2026, se po obměně navýší ze stávajících dvou na tři.

Nový lineární urychlovač v liberecké nemocnici.

Fotogalerie

zobrazit 3 fotografie

První přístroj se již nachází v ozařovně KNL. Kromě hlavice, z níž vychází ionizující záření, je jeho součástí také snímkovací zařízení. Před každým ozářením je totiž potřeba zkontrolovat polohu pacienta i jeho orgánů.

„V průběhu léčby zářením, která může trvat čtyři až šest týdnů, může docházet k jistým změnám, třeba pohybům orgánů,“ zdůvodnil primář radiační onkologie Igor Richter. Navzdory tomu musí být záření dopraveno do stejného místa.

S tím nově pomohou i tři snímače zavěšené ze stropu, které snímají pacientovo tělo a vše vyhodnocují. „Můžeme je využít třeba při dýchacích pohybech, kdy dochází ke změnám anatomie. To nám také bude ulehčovat práci a zpřesňovat možnosti radioterapie,“ poukázal na přínosy nového stroje Richter.

Dodat předepsanou dávku do zpravidla nádorového ložiska dokáže podle něj medicína už padesát let. S tím šlo ale ruku v ruce i velké zatížení zdravých orgánů. Právě ty by měly moderní ozařovací techniky významně šetřit. „Cílem je eliminace pozdních následků léčby zářením,“ shrnul Richter. Některé nežádoucí účinky podle něj mohou nastat i léta po ukončení radioterapie.

První nainstalovaný přístroj je technicky nejbližší dvěma stávajícím, co v KNL fungují již deset let. „Před montáží proběhla řada stavebních úprav, které zlepšily prostředí i technické zázemí místnosti,“ poznamenal mluvčí KNL Václav Řičář. Práce zahrnovaly modernizaci rozvodů elektřiny i vzduchotechniky, osvětlení či úpravy podlahové konstrukce. Prostory mají být přívětivější, a to jak pro pacienty, tak pro personál.

Ozáří téměř dva tisíce pacientů

Kvůli ionizujícímu záření, s nímž lineární urychlovač pracuje, musí nemocnice během instalace dbát na přísné požadavky české legislativy. „Na bezpečnost a dodržování všech pravidel dohlíží Státní úřad pro jadernou bezpečnost,“ upozornil Řičář.

Další dva přístroje, které dorazí v prosinci a březnu, jsou zástupci nejnovější generace. Nikde jinde v České republice je podle Richtera zatím nemají. Liberecká nemocnice za všechny tři včetně desetiletého servisu zaplatí 388 milionů korun. Významnou část nákladů (148 milionů) pokryje dotace z Národního plánu obnovy.

Ročně v KNL se dvěma lineárními urychlovači ozařovali kolem 1 950 pacientů. „Když budeme mít o jeden přístroj navíc, neznamená to, že ozáříme třetinu pacientů navíc,“ zdůraznil Richter. Podle něj budou některé postupy a technologie časově náročnější, takže nemocnice počítá se zhruba 1100 až 1200 pacienty ročně.

Nejčastěji na ozařovnu přicházejí lidé se zhoubnými nádory prostaty a prsu. Dále s nádory plic, nádory v oblasti pánve, hlavy či krku. „Když vezmeme dohromady karcinom prostaty a prsu, tak to může tvořit až polovinu ozařovaných pacientů,“ konstatoval Richter.

Komplexní onkologické centrum v Liberci jako jediné pracoviště v regionu provádí radioterapii, směřují sem proto pacienti z celého kraje. „Pokrývá spádovou oblast pro zhruba 450 tisíc obyvatel,“ uzavřel mluvčí nemocnice.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Kde mají nejlepší street food v Praze: 5 top podniků

Kde si v Praze dát burger, který má říz, sýr, styl a třeba i rukavice? A kde hot dog, na který budete myslet ještě druhý den? Vybrali jsme pět podniků, které dělají street food s vážně dobrým vkusem.

GALERIE: Olbrachtova je první kompletně vyraženou stanicí metra D. Výstavba pokračuje na Pankráci

Výstavba prvního úseku metra D Pankrác – Olbrachtova, kterou pražský dopravní podnik (DPP) zahájil v dubnu 2022, dosáhla v těchto dnech dalšího milníku. Stala se první kompletně vyraženou stanicí...

Dříve platil za symbol tůní a rybníků. Nyní však patří k ohroženým rybám. Karas obecný je bojovník o přežití

Ještě před pár desítkami let byl karas obecný rybou, kterou znal každý. Stačilo přijít k jakékoli tůni nebo rybníčku. Mezi lekníny se líně převalovali tmavě zlatí karásci, symbol klidu a odolnosti....

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Opel Zafira s turbodieselem: rodinné auto, které zvládne školku, chalupu i dálnici

Když chcete auto, které zvládne všechno – školku, chalupu i víkend u moře – Opel Zafira s turbodieselem je přesně ten typ parťáka, který to dokáže splnit. A ještě dobře vypadá!

Z linky 12 se stává výkladní skříň Prahy. Vyjedou po ní všechny tramvaje Škoda 52T

Pražané se už zítra, v pondělí 3. listopadu, dočkají nových tramvají. Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) nasadí do běžného provozu prvních sedm vozů typu Škoda ForCity Plus 52T, které se objeví na...

Z Pohůrky už vyháněli srnu či koně. Podívejte se, jak v tunelu na D3 dělají údržbu

Dvakrát do roka musí Ředitelství silnic a dálnic provést údržbu tunelu Pohůrka na dálnici D3 kolem Českých Budějovic. Kompletně ho vyčistí a zkontrolují všechny technologie. Pracovat tam nyní budou...

4. listopadu 2025  9:52

Kraj chce pomoci Zlínu s opravou fasády Městského divadla, pošle 20 milionů

Město Zlín se přiblížilo k opravě fasády divadla, kolem něhož je plot, protože z budovy před dvěma lety spadly dvě obkladové desky. Zlínský kraj na opravu městského a památkově chráněného objektu...

4. listopadu 2025  9:32,  aktualizováno  9:32

Vodu ve Stříbrném rybníku by mohla občerstvit řeka, věří správci kempu

Před dvěma lety v Hradci Králové platil projekt na propojení Stříbrného rybníka s řekou Orlicí za příliš odvážný na to, aby mohl být v dohledné době uskutečněn. Plány, které mají vylepšit kvalitu...

4. listopadu 2025  9:32,  aktualizováno  9:32

Pátý ročník CNSC: 349 vzorků ze 14 zemí a nový standard kvality

4. listopadu 2025  9:27

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Jako u Spejbla a Hurvínka. Cestující v Ostravě dostali originální zastávku

Spejbl a Hurvínek mají svoji zastávku v Ostravě-Porubě. Zbrusu novou tvář dostala autobusová zastávka Josefa Skupy v Průběžné ulici, která se proměnila v pokoj legendárních loutek Spejbla a Hurvínka...

4. listopadu 2025  9:22,  aktualizováno  9:22

Praha, Anděl

Blízká setkání nového druhu... První den běžného provozu tramvaje 52T s cestujícími

vydáno 4. listopadu 2025  9:01

Sídliště Solidarita

Po Sídlišti Solidarita v Praze 10-Strašnicích prošel dušičkový lampionový průvod.Na hřišti v ulici Brigádníků se konala ohnivá show.

vydáno 4. listopadu 2025  9:01

Sídliště Solidarita

Po Sídlišti Solidarita v Praze 10-Strašnicích prošel dušičkový lampionový průvod.Na hřišti v ulici Brigádníků se konala ohnivá show.

vydáno 4. listopadu 2025

Sídliště Solidarita

Po Sídlišti Solidarita v Praze 10-Strašnicích prošel dušičkový lampionový průvod.Na hřišti v ulici Brigádníků se konala ohnivá show.

vydáno 4. listopadu 2025

Sídliště Solidarita

Po Sídlišti Solidarita v Praze 10-Strašnicích prošel dušičkový lampionový průvod.Na hřišti v ulici Brigádníků se konala ohnivá show.

vydáno 4. listopadu 2025

Tesco Online Nákupy nově v Poděbradech – rychlé doručení, pohodlí a úspora času v předvánočním období

4. listopadu 2025

IN NOMINE – Symfonie Austerlitz 1805 zazní v katedrále sv. Petra a Pavla

4. listopadu 2025  8:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.