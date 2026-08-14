Léto v pivovarech zpestřují i koncerty nebo orientační jízda historických vozidel. Ředitel Pivovaru Rohozec Petr Hadl by chtěl, aby se Rohozec stal oblíbenou zastávkou turistů i cyklistů, kteří do Českého ráje zamíří. „Pivovar jsme ještě více otevřeli veřejnosti. Chceme, aby Rohozec lidé vnímali nejen jako skvělé pivo, ale i místo, kde si užijí příjemný výlet.“
Letní sezonu v pivovaru zahájili se třemi pivními novinkami. Nealkoholickou nabídku rozšířilo Cherry nealko. „Nápoj je koncipován tak, aby nabídl plnohodnotný chuťový zážitek i bez alkoholu, přičemž kombinuje sladší ovocný nástup s jemnou kyselinkou a lehkou hořkostí v doznívání,“ popsal sládek pivovaru Tomáš Thér.
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Do letní nabídky v Rohozci zařadili také výroční světlý ležák, který uvařili v loňském roce k výročí 175 let od založení pivovaru. „Původně jsme jej plánovali nabízet pouze během výročního roku, ale setkal se s mimořádně pozitivní odezvou, a proto jsme se nyní rozhodli o něj obohatit naši letní nabídku,“ vysvětlil Hadl.
Speciálně pro kulturní akce v pivovaru uvařili desetistupňové pivo Festival, které je lehčí a méně hořké, díky čemuž je určené pro delší konzumaci. „Chtěli jsme připravit nabídku, která bude odpovídat létu a současně zachová typický rukopis rohozeckého piva,“ doplnil Thér.
Nealkoholické pivo s příchutí mandarinky
V Libereckém kraji lidé najdou také třeba Pivovar Cvikov, do kterého se tradice vrátila v roce 2013. Tehdy, po téměř padesáti letech, našel chátrající areál nové majitele. Koncem roku 2014 tam uvařili první várku piva Klíč, následovaly Luž nebo Sklář.
Pro letošní rok si tam připravili novinku v podobě světlého, dvanáctistupňového ležáku. Jde o limitovanou edici piva ze dvou chmelů. „Tom a Geoff, majitelé craftových hospod z Cambridge a Londýna, se postavili k varné nádobě vedle našeho sládka Martina Čecha a společně uvařili pivo, které celé léto poteče z jejich výčepů,“ přiblížil cvikovský pivovar na svém webu.
V nabídce nealkoholických piv má pivovar i jedno s příchutí mandarinky. Zájemci si ho nově pořídí také v plechovce. Kromě samotného piva je areál doplněný také o restauraci, pekárnu, cukrárnu nebo ubytování.
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Minipivovarem se může pochlubit i nedaleký Nový Bor. Vše se tam dalo do pohybu před deseti lety a v roce 2019 se podařilo dokončit rekonstrukci, která umožnila zahájit provoz. Pivovar Born pak na konci roku 2020 otevřel i vlastní restauraci. V nabídce lidé najdou piva jako Král, Dáma či Jezdec.
Jablonec nad Nisou je sídlem pivovaru Volt, jehož novodobá historie se začala psát v roce 2017. K nově vybudovanému pivovaru zároveň před dvěma lety přibyl i tamní historický pivovar, který byl po dlouhá desetiletí opuštěný a chátral. Do 200 let starého prostoru se tak pomalu vrací život, zrekonstruovaná tam je jeho první budova.
Jejich piva lidé poznají díky specifickým názvům, které jsou více či méně spojené s elektrickým napětím. Lidé u nich narazí třeba na Magnet, Amper, Dynamo, Jiskru nebo Vypínač.
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„Vaříme klasické české pivní styly, jakými jsou český ležák, světlý i tmavý, ale i pivní styly IPA, APA, NEIPA, berliner weise, pšeničné, GRUIT a mnoho dalších,“ nastínili ve Voltu. Kromě toho Volt nabízí také ubytování a restauraci a po celý rok tam pořádají spoustu kulturních akcí.
Vlastní pivo si v Libereckém kraji vaří desítky podniků. Nechybí mezi nimi třeba penzion U Čápa v Příchovicích, Pivovar Lípák v České Lípě, Konrad v Liberci nebo třeba Maloskalský pivovar u Turnova.
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16. července 2026