Porsche Fest se vrací

V sobotu se na Královce opět sejdou milovníci vozů Porsche, dobrého jídla a zábavy pro celou rodinu. Návštěvníky čeká bohatý program, celým dnem provede moderátor Ondřej Slanina.
Začátek akce je v 9 hodin.
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V sobotu se na Královce opět sejdou milovníci vozů Porsche, dobrého jídla a zábavy pro celou rodinu. Návštěvníky čeká bohatý program, celým dnem provede moderátor Ondřej Slanina.
Začátek akce je v 9 hodin.
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