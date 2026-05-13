Svatojánská pouť začne v sobotu dopoledne

Akce začíná v sobotu v 11 hodin slavnostní bohoslužbou, kterou opět přijede sloužit Tomáš Halík.
Po bohoslužbě bude pro poutníky připraveno občerstvení a mohou si koupit různé rukodělné výrobky. Skauti připraví pro děti a mládež hry a atrakce.
Odpoledne ve 13.30 hodin zahrají „Matičky“ ze Semil loutkovou pohádku. Ve 14.30 hodin zazní 58. benefiční koncert. Vystoupí folklórní a folková zpěvačka, cimbalistka, folkloristka, scenáristka, skladatelka a hudební aranžérka Zuzana Lapčíková se svým doprovodem.
Součástí poutě bude také vernisáž výstavy Jana Hrubého.