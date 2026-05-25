„Cílem pořízení sčítače dopravy byla možnost monitoringu vybraných lokalit, které Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) ve větším měřítku neřeší. Vlastní měření mělo rovněž ověřit statistické výsledky,“ řekla mluvčí Turnova Marcela Jandová.
Sčítač měřil obousměrné průjezdy od loňského listopadu do ledna na náměstí Českého ráje, potom byl do března v lokalitě Hruštice.
„Výsledky měření potvrdily enormní zátěž náměstí se zvýšením v ranní i odpolední špičce,“ popsala Jandová.
Měření na Hruštici v místě u hřbitova ukázalo, že tranzitní doprava, která míří dál ve směru Semily, tvoří zhruba padesát procent zátěže.
Přeložka odvede tranzit z centra
„Množství tranzitní dopravy ve špičkách zásadně ovlivňuje plynulost vnitroměstské dopravy, a proto je důležité podporovat stavbu přeložky silnice I/35, která nám dává naději odvedení tranzitu mimo centrum města,“ tvrdí místostarosta Turnova Jan Lochman s tím, že je ale zásadní, aby nová přeložka respektovala životní prostředí.
„Proto budeme pokračovat v intenzivní spolupráci s ŘSD i projektanty a neustále akcentovat naše připomínky.“
Intenzitu dopravy v Turnově měřili také na Kyselovsku u čerpací stanice Orlen, kde rovněž projíždí až čtrnáct tisíc vozidel denně.
„Sčítání dopravy v Turnově bude na vybraných lokalitách pokračovat tak, abychom získali jasnější přehled o dopravní situaci napříč městem,“ přiblížila mluvčí města. Vlastní výsledky za minulý rok zveřejnilo i ŘSD, které naměřilo obdobné výsledky jako město.
„Zásadní je například vývoj měření na mostě přes Jizeru, kde se intenzita z necelých 22 tisíc vozidel za 24 hodin v roce 2016 posunula na více než 26 tisíc v roce 2025,“ uzavřela Jandová.