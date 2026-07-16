Akce v opevnění v Mostech u Jablunkova připomene vpád Prusů do Slezska

V opevnění Velká Šance v Mostech u Jablunkova na Frýdecko-Místecku se v sobotu uskuteční akce Pruský útok na šanci. Připomene událost z 18. století, kdy pruský král Fridrich II. Veliký vpadl do Slezska. Lidé uvidí pruské i rakouské vojáky, dělostřelce i husary na koních. Hlavními body programu budou dva útoky pruských husarů na pevnost a slavnostní kapitulační akt. ČTK to za pořadatele sdělila ředitelka organizace Gotic Alena Kolčárková.
"Pruské království napadlo v prosinci 1740 během tzv. první slezské války proti habsburské monarchii Slezsko, které bylo rychle obsazeno. V lednu dorazilo pruské vojsko na Těšínsko a začátkem února se objevilo u Velké Šance. Ta měla být na příkaz Fridricha obsazena, aby bylo vojsko chráněno před vpádem z Uher," uvedla Kolčárková.
Velitel posádky baron O ?Reilly se podle ní před velkou přesilou protivníka rozhodl kapitulovat a vydal pevnost Prusům. Podle pověsti před sebou navíc Prusové hnali obyvatele Jablunkova, aby na ně obránci pevnosti nemohli střílet. Prusové pobývali na šanci do března 1741, kdy odtáhli k dalším bojům.
Sobotní akce, které se zúčastní desítky vojáků, začne v 10:00 výstřelem z děla a slavnostním nástupem vojáků včetně husarů na koních. "V opevnění i předpolí opevnění Velká Šance proběhnou během dne vojenské ukázky s dobovými rakouskými a pruskými vojáky a bude představeno táborové ležení," uvedla Kolčárková. Ve 12:00 a 15:30 se uskuteční dva útoky pruských husarů na šanci a na závěr přibližně v 16:00 slavnostní kapitulační akt.
"Součástí programu jsou aktivity pro děti, čekají na ně např. dobové kolotoče a historická hra Zachraňte vojína Máchala inspirovaná pohádkou S čerty nejsou žerty, která je zasazena do stejného historického období jako událost pruského útoku," uvedla ředitelka.
Vstup na akci je zdarma. Pořadatelé upozorňují na to, že kapacita parkování u pevnosti je omezená. Návštěvníkům také dávají ke zvážení, zda chtějí přijít se svými psy, protože na místě se bude celý den střílet z pušek i děla. Podrobnější informace najdou zájemci na webu.