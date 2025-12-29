Ostudná Hlavní třída v Českém Těšíně se promění, architekti plánují přestavbu

Josef Gabzdyl
  13:32aktualizováno  13:32
Kdysi byla chloubou, ale už desítky let je Hlavní třída ostudou centra Českého Těšína na Karvinsku. Zatímco na polské straně pokračující ulice spíše zdobí, na českém území se zchátralostí domů a s četnými prodejnami alkoholu jako by ustrnula v 90. letech minulého století.

Dosavadní neutěšený stav by se však podle plánů českotěšínské radnice měl začít měnit, byť návrat do starých honosných časů bude dlouhý a nákladný. „Situace na Hlavní třídě je dlouhodobě neuspokojivá a její vyřešení bude trvat léta,“ potvrdil českotěšínský místostarosta Jan Pekař.

Na komunikaci vedoucí z Polska přes most Družby až k Nádražní ulici je jen několik opravených domů, například známá kavárna Avion, městské informační centrum a uprostřed Hlavní ulice také sídlo Muzea Těšínska.

Jeho ředitele Zbyška Ondřeku současná podoba této části města vůbec netěší. „Vzhled jedné z nejdůležitějších tepen Českého Těšína, navíc spojnice mezi Českou republikou a Polskem, je stručně řečeno tristní,“ povzdychl si.

Z pozice historika se neubránil porovnání s dobami minulými, zejména pak mezi světovými válkami.

„Tehdy se Hlavní třída proměnila v jakousi živou výstavní skříň s obchody, kavárnami a restauracemi a dalšími, a to nejen nového města, ale vlastně i nového československého státu,“ připomněl ředitel muzea.

Lidové názvy Alkocesta a Čínská čtvrť

Vrátil se však ještě hlouběji do minulosti, a to před rok 1920, kdy bylo historické město rozděleno podle řeky Olše na českou a polskou část.

„Tedy do období, kdy město ještě nedělila státní hranice a před budovou dnešního muzea projížděly tramvaje mířící od nádraží na těšínský rynek. To srovnání pro naši současnost opravdu nevyznívá pozitivně,“ opětovně Ondřeka zmínil postupný úpadek ulice.

Vše o plánované proměně Hlavní třídy

Opravené muzeum ve vlastnictví kraje považuje za zahájení cesty k obnově Hlavní třídy, byť jak přiznal, tento příklad zatím následoval jen málokdo.

„Někdy působí až bizarně, když hostům odjinud ukazujeme staré pohlednice a fotografie, které představují úplně jinou, čistou a elegantní Hlavní třídu, tedy jakou bývala,“ zakončil ředitel Muzea Těšínska.

Mezi obyvateli Českého Těšína se údajně už vžily přezdívky Hlavní třídy jako například Alkocesta nebo Čínská čtvrť odkazující na větší množství prodejen alkoholu, asijských večerek a restaurací.

Vítězný návrh proměny Hlavní třídy v centru Českého Těšína. (29. prosince 2025
Hlavní třída v současnosti hyzdí centrum Českého Těšína. Má se to však změnit, byť to bude dlouhé a nákladné. (18. prosince 2025)
Hlavní třída v současnosti hyzdí centrum Českého Těšína. Má se to však změnit, byť to bude dlouhé a nákladné. (18. prosince 2025)
Hlavní třída v současnosti hyzdí centrum Českého Těšína. Má se to však změnit, byť to bude dlouhé a nákladné. (18. prosince 2025)
Hlavní třída v současnosti hyzdí centrum Českého Těšína. Má se to však změnit, byť to bude dlouhé a nákladné. (18. prosince 2025)
17 fotografií

Město se už v minulosti snažilo změnit tamní stav například výzvami majitelům nemovitostí, aby se pustili do oprav svých zanedbaných domů.

Naopak pozitivně Český Těšín nabízel dotační podíl na rekonstrukcích. To vše však zjevně nestačilo.

Radnice se proto pustila do dalšího snažení, které začalo architektonickou soutěží s názvem Měníme Hlavní. Koncem listopadu se uskutečnila prezentace vítězného návrhu této soutěže od českotěšínského studia FRIS architekti.

„Jednalo se o podrobné vysvětlení celého návrhu, který není jen o jedné vizualizaci. Prezentace byla určena především ke shromáždění názorů a připomínek vlastníků nemovitostí a podnikatelů z Hlavní třídy. Je důležité, aby se jejich zkušenosti a potřeby staly součástí dalšího plánování,“ vysvětlila architektka Katarzyna Jursa Pieleszová.

Občané mohou své nápady i připomínky posílat na adresu architektonického studia. Poté se má návrh měnící Hlavní třídu na městský bulvár s mnoha stromy upřesňovat.

„Hlavně nějak začít“

Kdy se začne s proměnou, však není zatím jasné. „Na koncepčním řešení panuje v rámci zastupitelstva shoda, avšak každé vedení města bude muset respektovat finanční možnosti rozpočtu a momentální stav vypořádání majetkoprávních vztahů,“ upozornil místostarosta Pekař. „Prostě půjde o finance a součinnost majitelů okolních budov.“

Se současnou vizí souhlasí i ředitel muzea Ondřeka. Ví také, že proměna potrvá roky. Ale současně si myslí, že nějak se už začít musí.

„Než stromy vyrostou, tak by zatím město mohlo alespoň začít s tím, co lze udělat již v dohledné době, tedy například s opravami rozbitých chodníků a výměnou zoufale vyhlížejícího osvětlení,“ poukázal na různé možnosti.

Hlavní třída patří k důležitým a velmi frekventovaným komunikacím Českého Těšína.

Hlavní třída patří k důležitým a velmi frekventovaným komunikacím Českého Těšína.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Davy v centru Prahy? Podívejte se, jak Staroměstské náměstí vypadalo dřív

Mikulášské trhy v roce 1909 zachytil Jan Kříženecký, jinak známý spíše jako...

Poslední dny před Vánocemi se Staroměstské náměstí opět proměnily v těžko průchozí moře lidí. Turisté i Pražané zaplnili prostor kolem vánočního stromu, orloje i přilehlých ulic, zatímco sociální...

Když se záchranka promění ve vánoční dekoraci. Braník má netradiční výlohu

Vánočně nazdobený vůz záchranky

Vánoční výzdoba nemusí končit u stromků a řetězů v oknech. V Braníku zaujme kolemjdoucí netradiční pohled – ve výloze soukromé zdravotnické dopravy stojí sanitní vůz Mercedes kompletně obalený...

5 věcí, které jste nevěděli o princezně ze Záhady strašidelného zámku. Co říká na Pelíšky?

Sofie Anna Švehlíková

Na Štědrý večer v 19:00 uvede ČT1 tradiční novou pohádku Záhada strašidelného zámku. Hlavní ženskou roli princezny Elvíry v ní ztvárnila Sofie Anna Švehlíková, která se tak stává „princeznou...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Přehledně: Otevírací doba na Štědrý den 2025 a kdy zavírají velké obchody

Největší adventní a vánoční oslavy v dějinách města připravili v Jihlavě. Vedle...

Štědrý den patří k nejvýznamnějším svátkům v roce a otevírací dobu obchodů o tomto dni reguluje zákon. Velké prodejny nad 200 metrů čtverečních smějí mít 24. prosince otevřeno pouze 12 hodin. Řada...

Vánoční otevírací doba 2025: Tesco, Billa, Globus, Albert, Penny, Lidl, Kaufland a rozvážka jídla

svátky otvírací doba prodejci vánoce štědrý den

Necháváte rádi nákupy na poslední chvíli? Vánoce 2025 začínají Štědrým dnem ve středu, kdy bude také nejzazší možnost nákupu v supermarketech a velkých obchodech. Kde a jak bude otevřeno a jak je to...

Ostudná Hlavní třída v Českém Těšíně se promění, architekti plánují přestavbu

Hlavní třída v současnosti hyzdí centrum Českého Těšína. Má se to však změnit,...

Kdysi byla chloubou, ale už desítky let je Hlavní třída ostudou centra Českého Těšína na Karvinsku. Zatímco na polské straně pokračující ulice spíše zdobí, na českém území se zchátralostí domů a s...

29. prosince 2025  13:32,  aktualizováno  13:32

Do něčeho jsem vrazila, řekla řidička, která ujela od tragické nehody s cyklistou

Tragická nehoda na Kladensku. Auto srazilo cyklistu a z místa ujelo.

Na silnici 2012 u obce Horní Bezděkov na Kladensku se dnes srazil osobní vůz s cyklistou, který nehodu nepřežil. Řidička auta z místa nehody ujela a police po ní pátrala. Později se sama přihlásila...

29. prosince 2025  12:32,  aktualizováno  13:28

Tři „závodníci“ přišli na Vysočině o řidičák během pár hodin, rekordman jel 209 km/h

Jeden z řidičů se řítil po dálnici D1 rychlostí přesahující 200 kilometrů v...

Hned tři případy výrazného překročení nejvyšší povolené rychlosti řešili o uplynulém víkendu policisté z dálničního oddělení Velký Beranov na Jihlavsku. Všichni provinilci přišli na místě o řidičský...

29. prosince 2025  13:22,  aktualizováno  13:22

Kopance, bičování, řezání nůžkami. Kauza trýznění bezdomovců míří k soudu

Pracovníci ostrahy brutálně týrali lidi bez domova

Státní zástupce obžaloval tři muže, kteří podle kriminalistů bezdůvodně napadli a týrali bezdomovce v obchodním domě v centru Prahy. Dva z nich pracovali jako ostraha obchodního centra. Žalobce...

29. prosince 2025  13:22,  aktualizováno  13:22

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Liberecká a českolipská nemocnice se od 1. ledna spojí, bude mít přes 1600 lůžek

ilustrační snímek

Akcionáři Krajské nemocnice Liberec (KNL) dnes schválili sloučení s Nemocnicí s poliklinikou Česká Lípa k 1. lednu 2026. Vznikne tak zdravotnické zařízení s...

29. prosince 2025  11:29,  aktualizováno  11:29

Nový systém usnadní orientaci pacientům nemocnice ve Valašském Meziříčí

ilustrační snímek

S orientací na chodbách nemocnice ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku pomůže pacientům a jejich doprovodu nový navigační systém. Uživatelé se do něj nemusí...

29. prosince 2025  11:27,  aktualizováno  11:27

Pardubice se nejspíš vrátí k debatě o billboardech, opozice plánuje další návrh

ilustrační snímek

Opoziční zastupitel Robert Hrdina (Zelení) bude dál usilovat o to, aby město Pardubice ztížilo reklamním společnostem instalovat billboardy a poutače nejen na...

29. prosince 2025  11:24,  aktualizováno  11:24

Liberecká a českolipská nemocnice se od 1. ledna spojí, bude mít přes 1600 lůžek

ilustrační snímek

Akcionáři Krajské nemocnice Liberec (KNL) dnes schválili sloučení s Nemocnicí s poliklinikou Česká Lípa k 1. lednu 2026. Vznikne tak zdravotnické zařízení s...

29. prosince 2025  11:18,  aktualizováno  11:29

V Olomouci je pro bezdomovce stále místo v nočním centru i v městské noclehárně

ilustrační snímek

V Olomouci mají bezdomovci stále možnost se s příchodem tuhých mrazů uchýlit do tepla. Ačkoliv má Charita Olomouc noclehárnu zcela zaplněnou, místa jsou ještě...

29. prosince 2025  11:07,  aktualizováno  11:07

Voda v řece byla samá pěna. Povodí podezírá chemičku, případ řeší policie

Policie řeší nedávné znečištění řeky Bíliny

Povodí Ohře identifikovalo možného viníka nedávného znečištění řeky Bíliny. Nežádoucí látky projevující se masivním pěněním se v řece objevily zkraje prosince. Laboratorní výsledky ukázaly na závod...

29. prosince 2025  12:32,  aktualizováno  12:32

Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®
Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®

O Vánocích vyráží většina rodin za příbuznými a pětina z nich cestuje vlakem. Pro rodiče s malými dětmi může být taková cesta náročná – aktivní hra...

Na jihu Čech přibývá škol spolupracujících s univerzitou

ilustrační snímek

V Jihočeském kraji přibývá škol spolupracujících s Jihočeskou univerzitou. V současnosti je v regionu 83 fakultních škol, což je o 35 více než před třemi roky....

29. prosince 2025  10:52,  aktualizováno  10:52

Policie na Vysočině stíhá dva muže kvůli podvodu s palivy, škoda je 2,5 milionu

ilustrační snímek

Policie na Vysočině viní dva muže z toho, že okradli firmy obchodující s pohonnými hmotami o víc než 2,5 milionu korun. Jeden s nimi uzavíral jako podnikatel...

29. prosince 2025  10:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.