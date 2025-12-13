Letos si děti přejí například jízdní kolo, zimní kabát nebo fotbalový míč. „Dárci mohou jejich přání splnit,“ uvedl Ondřej Elbel, tiskový mluvčí Biskupství ostravsko-opavského.
První balíčky putovaly dětem z Doněcké oblasti, které žily ve frontových vesnicích bez elektřiny, pitné vody, často schované ve sklepích v roce 2016.
„Od té doby Mikuláš přináší radost dětem z těchto míst každým rokem a postupně se rozšířil i na děti z velmi chudých rodin,“ popsal mluvčí.
„Minulý rok dárci přispěli na nadílku 349 483 korun a prostřednictvím těchto finančních prostředků jsme mohli splnit přání všem 51 dětem z mikulášské databáze a obdarovat další děti, celkem jsme udělali radost 126 potřebným dětem,“ řekl Miroslav Hodeček, vedoucí Střediska humanitární pomoci a rozvojové spolupráce, které působí pod diecézní Charitou a projekt zaštiťuje.
„Za celou dobu trvání projektu se s podporou dárců podařilo obdarovat více než tisícovku dětí,“ vypočítal Hodeček.
Zapojit se můžete do 25. prosince
Vyberte si konkrétní přání dětí na webu adoptujsi.cz a pošlete částku na jeho splnění.
Přispějte na transparentní účet: č. ú.: 2800779701/2010, VS 999, nebo darujte prostřednictvím QR kódu nebo portálu darujme.cz.
Letos je v hlavním seznamu padesáti konkrétních přání třeba jízdní kolo, zimní kabát, lego či fotbalový míč.
„Všechny děti jsou velmi potřebné: některé jsou sirotci, jiné nezažily nic než válku, další vyrůstají v neúplných rodinách pod hranicí chudoby,“ uvedla koordinátorka projektů na Ukrajině Veronika Hodečková.
Dárky nakoupí a zabalí partnerské organizace přímo na Ukrajině, čímž se sníží náklady na dopravu a podpoří místní ekonomika.
„V Doněcké oblasti Mikuláše zajistí Charita Mariupol (aktuálně působící ze Záporoží), v Žytomyrské oblasti dobrovolníci z Mezinárodní unie dobrovolníků Ukrajiny a v Zakarpatské oblasti Charita Tjačiv,“ vyjmenoval mluvčí biskupství.