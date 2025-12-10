Zemřel kastelán a historik Eduard Valeš, zasloužil se o obnovu zámku v Bílovci

Autor: jen
  10:32aktualizováno  10:32
O výraznou osobnost přišlo tento týden město Bílovec na Novojičínsku. V pondělí zemřel kastelán místního zámku, kronikář a znalec místní historie Eduard Valeš, který hrál významnou roli při obnově zámku a vzniku návštěvnických expozic.
Zemřel Eduard Valeš, kastelán zámku v Bílovci a znalec místní historie. | foto: Jaroslav OžanaMAFRA

„Svou prací, knihami i osobním nasazením přispěl k tomu, aby příběhy našeho města nezůstaly zapomenuty. Byl člověkem, který dokázal nadchnout druhé, trpělivě vysvětlovat a s pokorou sdílet své znalosti. Jeho práce i laskavá povaha zanechaly v Bílovci stopu, na kterou nezapomeneme. Městu Bílovec bude chybět nejen jako odborník, ale především jako srdečný a laskavý člověk,“ napsala ve smutečním oznámení na svých webových stránkách bílovecká radnice.

Ta připomíná zejména Valešovu klíčovou roli při obnově zámku, který se návštěvníkům poprvé otevřel v roce 2012.

V předrevoluční éře byl renesanční zámek z konce 16. století veřejnosti uzavřen. Město jej získalo v roce 1994 a pustilo se do jeho postupné obnovy.

Zámek v Bílovci, o jehož obnovu se Eduard Valeš zasloužil.

„Valeš se podílel na rekonstrukci interiérů, navrácení mobiliáře a vzniku expozic, které citlivě vycházely z historických pramenů. Byl tváří mnoha prohlídek, výstav a akcí a jeho vyprávění patřilo k tomu, co dělalo návštěvu zámku výjimečnou,“ připomíná jeho práci bílovecká radnice.

Eduard Valeš v nedávných letech napsal i dvě knihy věnované městu, Povídání o bíloveckém zámku z roku 2017 a Příběhy bíloveckých domů, které vyšly v roce 2020.

Organizoval také komentované vycházky městem, připravoval přednášky a programy pro školy, vystupoval v médiích, spolupracoval s muzei a kulturními institucemi.

Perla Bílovce postupně ožívá, zpustlý zámek dostane novou fasádu

„Znal jsem jej od chvíle, kdy mi jej přivedla jako malého kluka jeho babička, zda by se nemohl u mne učit historii. Sledoval jsem jej pak až do jeho posledních chvil. Jeho zaujetí, pracovitost, lásku k zámku, kterému věnoval vše.... Moc jsi toho dokázal, byl jsem na tebe vždy hrdý,“ vzpomínal na Valeše kastelán z nedalekého kunínského zámku Jaroslav Zezulčík.

„Eduard Valeš je duší zámku. Při akcích ho najdete v davech, kdy provází po expozici a lidé mu pečlivě naslouchají, baví se úryvky ze životů zámeckého panstva. V těchto momentech odkrývá mnohá tajemství z dávných dnů tak věrně, jako by je sám zažil,“ napsala krátce před jeho smrtí Rosana de Montfort, kurátorka Galerie Moritz, kterou spolu s Valešem na bíloveckém zámku založili.

„Eduard Valeš, který za posledních 15 let oživil historické sídlo svou oddaností a pílí, se nejen zasloužil o jeho četnou návštěvnost, ale také rozrůstání expozičních sbírek, navazování spolupráce s institucemi a diplomatickými vztahy s potomky rodů, kterým tento architektonický skvost byl jednou domovem,“ uvedla dále Rosana de Monfort.

