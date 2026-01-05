Dobré zprávy nese rok 2026 v Moravskoslezském kraji řidičům. Skončí potíže s průjezdem Rudné v Ostravě, kde se opravují hned čtyři mosty. Jedna z nejfrekventovanějších silnic v kraji je tak průjezdná jen v jednom pruhu pro každý směr a tvoří se kolony.
Dělníci tam pracují o víkendech a svátcích i přes zimu tak, aby bylo nejpozději ve třetím čtvrtletí letošního roku hotovo. „Předpokládáme, že první bude hotový most nad Polaneckou ulicí ve Svinově,“ řekl Miroslav Mazal z Ředitelství silnic a dálnic.
A skončí i druhá obří dopravní patálie v Ostravě – obnova Frýdlantských mostů. „Dokončení kompletní rekonstrukce dopravního uzlu náměstí Republiky se plánuje na léto 2026,“ ohlásila mluvčí Ostravy Gabriela Pokorná.
Zajímavou novinkou pro cyklisty pak může být třeba přeshraniční lávka přes řeku Olši, která propojí Karvinou-Louky s polskou obcí Hażlach. „Lávka je už ve výstavbě, otevření se očekává v roce 2026, kdy by měla být hotová i navazující infrastruktura na polské straně,“ oznámila mluvčí karvinského magistrátu Monika Danková.
Opravený zimák i bazilika
Otvírat se budou i další prostory, na nichž se v předchozích letech pracovalo, například po třech letech v Opavě přestavěný zimní stadion. Ten starý pocházel z 50. let minulého století a až do roku 2023 sloužil v původní podobě. Hokejová sezona 2026/2027 se už ale uskuteční v moderní hale. „Jsem rád, že jsme přistoupili k důkladné přestavbě,“ zhodnotil primátor Opavy Tomáš Navrátil.
Po dvou letech oprav budou lidé opět obdivovat i baziliku Navštívení Panny Marie ve Frýdku-Místku. Ta doznala zásadních změn, když se změnila například její výmalba. „Ze žlutobílé kombinace na původní starorůžovou, šedou a bílou v kombinaci se zlacením,“ upřesnil Miroslav Přikryl z Biskupství ostravsko-opavského.
Oprava chrámu skončí v dubnu, otevření se chystá na počátek května. Nově budou lidé moci i do krypty s mumiemi poutníků, farářů a členů šlechtického rodu Pražmů.
Zajímavostí roku bude i zpřístupnění posledních dvou sálů zámku ve Slezských Rudolticích. „Půjde o sály kuriozit a východního umění, které tady měl hrabě Albert v 18. století. Vybavujeme je podle dobových popisů,“ popsal kastelán Tomáš Zemba. Lidé tam uvidí exponáty, jako jsou socha čínského bojovníka, archeologické nálezy či zub pravěkého žraloka.
Skutečným unikátem pak je otevření takzvaného Městečka bezpečí v Ostravě. Projekt Moravskoslezského kraje a města Ostravy za 255 milionů korun, podpořený 174,5 miliony z unijních peněz, má připravovat na krizové situace. „Každý od školáků po seniory si tam na vlastní kůži vyzkouší, jak se zachovat při požáru, povodni, dopravní nehodě nebo třeba při chemickém útoku,“ řekla mluvčí hejtmanství Nikola Birklenová s tím, že nový areál se otevře koncem roku.
Půlmiliardová investice
Zároveň avizovala zahájení dalšího krajského stěžejního projektu. Ten zkombinuje historii, zábavu i vzdělání a nabídne cyklostezky i expozice s odkazem na hornickou minulost regionu. „Je vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele, v polovině roku 2026 by se mělo začít stavět,“ doplnila mluvčí hejtmanství.
A naopak skončí revitalizace Domova Březiny v Petřvaldu u Karviné, krajského centra pro seniory. „Dva celé zastaralé pavilony šly k zemi, místo nich v areálu vyrostly nové čtyři objekty pro komunitní bydlení. Zbylé původní budovy domova se rekonstruovaly,“ uvedla Birklenová s tím, že zcela hotovo bude už teď začátkem roku.
Na stárnutí populace se připravují i jinde v kraji. Havířov letos začne s obnovou a rozšířením kapacity Domova pro seniory Luna v části Havířov-město. Největší investiční akcí Bohumína bude jarní zahájení výstavby léčebného centra pro seniory, Ostrava naopak v únoru dokončí obří rekonstrukci a přístavbu Domova Korýtko.
Velkým tématem však i nadále zůstane rovněž obnova po povodni. „Škody na krajském majetku byly obrovské, opravy a modernizace budou pokračovat,“ ohlásila krajská mluvčí Birklenová s tím, že hejtmanství mimo jiné předložilo šedesát projektů do programu Živel 1 na opravy krajských silnic a mostů v celkovém objemu 1,8 miliardy korun. „Dotace byly v požadované výši přiklepnuty,“ dodala.
Stále co dělat má i Krnov, vodou nejpostiženější město v kraji. „Budeme pokračovat s opravami vyplavených bytů, obnovou chodníků a komunikací, opravou škol a školských zařízení. Snad už se budeme moct pustit do oprav sklepů v bytových domech, v nichž je stále vysoká vlhkost,“ doufá mluvčí města Dita Círová.
Leden
Od 1. do 14. ledna budou celý kraj křižovat koledníci Tříkrálové sbírky. V Bruntálu od 1. ledna začne fungovat v tamní nemocnici lékařská pohotovost pro dospělé. 24. ledna hostí RT Torax Aréna v Ostravě-Porubě finále florbalové Ligy mistryň 1. SC Vítkovice – Thorengruppen (Švédsko).
Únor
Havířov začne stavět technickou a dopraní infrastrukturu v průmyslové zóně Burianovka. Od 2. do 7. února se do Ostravy vrátí tenisový turnaj žen elitní kategorie WTA, uskuteční se v Ostravar Aréně a Tenisovém klubu Ridera. 3. února se v atletické hale v Ostravě koná prestižní atletický mezinárodní mítink Czech Indoor Gala.
Březen
Skončí doplňování mobiliáře ostravské vily Grossmann. Jde o nábytek, malby, koberce i vitráže. Krnov začne s přístavbou hasičské zbrojnice jednotky SDH Krnov. Přibudou garáže, dílny, sklady i specializované místnosti.
Duben
Skončí kompletní přestavba a modernizace zimního stadionu v Opavě. 15. dubna Moravskoslezský kraj vůbec poprvé předá ocenění pro pracovníky sociálních služeb Plamen lidskosti.
Květen
Ve Frýdku-Místku se po velké rekonstrukci otevře opravená bazilika Navštívení Panny Marie. Začne kompletní přestavba sídlištní školy ČSA v Bohumíně. Opava otevře přízemí někdejšího obchodního domu Breda přeměněné ve víceúčelový sál pro kulturní, společenské i jiné akce.
Červen
13. června se v Bohumíně uskuteční městské slavnosti, jež budou vyvrcholením oslav 770. výročí založení města. V úterý 16. června hostí Městský stadion v Ostravě mítink atletů Zlatá tretra. V Krnově se po kompletní obnově otevře prvorepubliková sokolovna navržená Leopoldem Bauerem. Frýdek-Místek otevře nový volnočasový areál na sídlišti Riviéra, jehož součástí bude například i lezecká věž.
Červenec
Skončí výstavba kryté střelnice v Ostravě-Hulvákách, jež obohatí sportovní infrastrukturu Ostravy a posune možnosti střelců v regionu na vrcholovou úroveň. Hotová bude i kompletní rekonstrukce dopravního uzlu náměstí Republiky v Ostravě a s ní související dopravní omezení. Odstartuje stavba POHO Parku u Karviné, někdejší Důl Gabriela se promění v centrum vzpomínek na hornickou minulost. Strategický projekt kraje bude stát půl miliardy korun.
Srpen
Ve dnech 14. až 15. srpna ovládne Mariánské louky pod zámkem v Hradci nad Moravicí festival Hrady CZ. 17. až 23. srpna hostí Ostrava Mistrovství Evropy v požárním sportu mužů, žen, dorostenců a dorostenek.
Září
Řidiči vyjedou na ostravskou Rudnou konečně bez omezení, definitivně skončí oprava čtyř tamních mostů. V pátek a v sobotu 4. a 5. září vyvrcholí dvoudenním open air festivalem Krnovské hudební slavnosti.
Říjen
Ve dnech 9. a 10. října se uskuteční volby do obecních zastupitelstev. Obvody Frýdek-Místek, Ostrava-město a Karviná budou o tomto víkendu vybírat také nového senátora. Na 16. a 17. října připadá druhé kolo senátních voleb. Frýdecko-místečtí čtenáři si začnou půjčovat knihy v opravené budově centrální knihovny v Jiráskově ulici.
Listopad
Chystá se zprovoznění další části jižního obchvatu Opavy, a to úseku Hradecká–Olomoucká. Karviná odstartuje modernizaci a rozšíření areálu Lodičky v parku Boženy Němcové.
Prosinec
První návštěvníci zavítají do Městečka bezpečí v Ostravě areálu, kde si každý zkusí, jak se chovat při požáru, povodni, nehodě či chemickém útoku. U 2. základní školy v ulici Jana Čapka ve Frýdku-Místku se otevře nová sportovní hala pro míčové sporty.