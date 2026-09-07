Nehoda se stala v neděli 6. září po deváté hodině ranní. „Informaci přijalo operační středisko záchranářů. Spolu s posádkami ze Zlínského kraje na místě zasahoval pozemní záchranářský tým z Nového Jičína a letecká záchranná služba z Ostravy,“ uvedl mluvčí Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje Lukáš Humpl.
Podle policie se nehoda odehrála v katastru obce Hostašovice. „Čtyřiašedesátiletý řidič motocyklu jedoucího ve směru od obce Hostašovice k Valašskému Meziříčí předjížděl osobní automobil, avšak v tentýž okamžik jelo v protisměru jiné vozidlo. Došlo ke střetu motocyklu s oběma automobily, po kterém skončil motorkář s vážným poraněním v příkopě,“ popsal mluvčí policistů ze Zlínského kraje Petr Jaroš.
Jeden z automobilů po nehodě skončil na střeše. „Celkem utrpěly různá poranění tři osoby a materiální škody byly předběžně odhadnuty na bezmála půl milionu korun,“ doplnil Jaroš.
Silnice byla podle mluvčího po dobu záchranných prací a policejního vyšetřování uzavřena. „Přesnou příčinou a dalšími okolnostmi se nadále zabývají vsetínští kriminalisté a dopravní policisté,“ řekl Jaroš.
Vrtulník a sanitky
Posádka vrtulníku pečovala o čtyřiašedesátiletého motocyklistu, který utrpěl velmi vážná poranění nohou. „Svědci nehody jeho krvácející zranění ošetřili ještě před příjezdem zasahujících. Záchranáři ošetřili otevřená poranění končetin, pro velkou krevní ztrátu zahájili podávání krve, infuzních roztoků a dalších léků,“ uvedl mluvčí.
Pacienta potom zdravotníci uvedli do umělého spánku. „V kritickém stavu byl muž letecky transportován na urgentní příjem Fakultní nemocnice Ostrava,“ řekl Humpl.
Druhá posádka zajistila péči a transport třiaosmdesátiletého řidiče osobního auta také do fakultní nemocnice. „Zůstal po nehodě ve vozidle zaklíněn. Když ho hasiči vyprostili, záchranáři ho se zraněním hrudníku a páteře a s podezřením na nitrobřišní poranění odvezli na urgentní příjem ve vážném, ale stabilizovaném stavu,“ popsal mluvčí.
Třetí zraněnou byla starší žena, která byla s vážným poraněním v oblasti hrudníku transportována zlínskými záchranáři do tamní nemocnice.
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