V ulicích je tma, stěžují si lidé. Opava po kritice upraví nové veřejné osvětlení

„Nové lampy svítí jinak než původní, svítí dolů na komunikaci. S technickými službami jsme vytvořili plán na opatření ke zlepšení,“ uvedl primátor Tomáš Navrátil.
Jde především o městskou část Kateřinky, kde v ulicích Černá, Šrámkova, na Hozově nábřeží i v dalších lokalitách už odborníci začali pracovat na zvýšení výkonu lamp.
Na dalších místech, třeba ve Šrámkově či Milady Horákové, pracovníci opavských technických služeb doplní nové stožáry s lampami.
„Podle klimatických podmínek budou nové lampy osazeny a připojeny do rozvodové sítě v průběhu ledna a února,“ avizoval Martin Kůs z opavské radnice s tím, že na dalších místech dělníci na stávající stožáry doplní výložníky pro lepší nasvětlení prostoru nebo stožáry osadí dvojvýložníkem a dodají tam druhou lampu.
„Takovými místy jsou ulice Černá u průchodu pod domy a na parkovišti u sportoviště základní školy směrem na kino Odboj, Partyzánská za lékárnou Terasa, sídliště mezi Olomouckou a Purkyňovou ulicí a ulice Rolnická,“ dodal Kůs.
V plánu jsou i ořezy přerostlé zeleně tam, kde stromy a keře světlo omezují.
„V tuto chvíli už dokončujeme ořezy na sídlišti Kateřinky západ, pokračují na sídlišti Kateřinky východ a poté bude následovat ještě sídliště Olomoucká a Milady Horákové,“ doplnil primátor.
Opava světla postupně mění kvůli úsporám energií a peněz, dosluhujícímu starému osvětlení i snaze omezit světelný smog. Hotové jsou tři z celkových sedmi tisíc lamp. Ty nové však svítí pouze dolů a nenasvětlují široce celý prostor.