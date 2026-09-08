VŠB-Technická univerzita Ostrava pořídila 3D tiskárnu kovů za 22 milionů korun

VŠB-Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO) pořídila 3D tiskárnu kovů za 22 milionů korun. Odborníci z Fakulty strojní zařízení využijí nejen pro efektivnější výrobu dílů a součástek pro partnerské firmy, ale především pro vývoj i tisk nových materiálů a přechod od prototypů k sériové výrobě. Novinářům to dnes sdělil mluvčí univerzity Jiří Šíma.
Tiskárna využívá laserový paprsek a na rozdíl od běžných tiskáren s fixním průměrem laserového paprsku dokáže toto zařízení dynamicky měnit jeho průměr v průběhu stavby. "Při tisku tenkých struktur se paprsek zmenší, při přechodu na masivní kusy se automaticky zvětší. To nám přináší obrovskou úsporu času i nákladů. Klíčovým přínosem zařízení je rovněž pokročilý monitoring každé tiskové vrstvy. Zatímco u běžných tiskáren se vady odhalí až po dokončení dílu, tento systém poskytuje v reálném čase data o teplotách a procesech uvnitř tiskové komory," uvedl Jiří Hajnyš, vedoucí Centra 3D tisku Protolab, kde bude tiskárna fungovat.
Od nového zařízení si vědci slibují pokrok ve vývoji a tisku nových slitin. Po pokročilých materiálech je podle mluvčího ve firmách velká poptávka, ale běžné komerční tiskárny jejich požadavky nedokážou uspokojit.
"Díky vysoce účinnému systému filtrace a odvodu zplodin u nové 3D tiskárny můžeme experimentovat s materiály, které při tisku vyžadují specifické podmínky. Jde například o slitiny s hořčíkem, karbidy či titanové slitiny s aktivními příměsmi. Naším cílem není jen zakázková výroba, ale společný vývoj s partnery z průmyslu. Dokážeme navrhnout materiál na míru konkrétní aplikaci, ať už jde o automobilový nebo obranný a bezpečnostní průmysl," doplnil Hanyš.
Protolab je výzkumné pracoviště zaměřené na aditivní výrobu, skenování a vývoj nových materiálů. Spolupracuje s firmami na inovacích, které mění způsob, jakým se navrhují a vyrábějí moderní komponenty.