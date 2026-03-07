Majiteli vily hrůzy hrozí vyšší daň. Olomouc ho tím chce dotlačit k nápravě

Ondřej Zuntych
  6:22aktualizováno  14:09
Mohla by být ozdobou okolí, ale s vilou v Blanické ulici v Olomouci je to přesně naopak. Z třípatrového domu je squat s dvorkem zaneřáděným odpadky, rozbitými okny a zvlhlou fasádou. Kolem je přitom běžná obytná zástavba, naproti mateřská škola a přes cestu park. Město teď zkusí zvednout majiteli daň z nemovitosti na maximum. Počítá i s tím, že se vlastník může obrátit na soud.
Neudržovaná vila v Blanické ulici v Olomouci nedaleko nádraží se stala místem...

Neudržovaná vila v Blanické ulici v Olomouci nedaleko nádraží se stala místem pobytu bezdomovců a lidí závislých na drogách. Město chce majitele přimět k nápravě zvýšením daně z nemovitosti. (3. března 2026) | foto: Eliška Ošťádalová, MAFRA

Vila je opuštěná několik let, postupem času v ní začali přebývat lidé bez domova a narkomani. Dopady na okolí jsou značné. „Požáry, nesnesitelný zápach linoucí se z vily a trvalá existence problematických osob vede k pocitu nebezpečí nejen majitelů okolních domů, ale všech kolemjdoucích,“ shrnuje za sousedy předseda komise městské části Nové Hodolany Svatopluk Binder (ANO). Sám bydlí v blízkém okolí.

Lidé ve vile poblíž rušné Masarykovy třídy spojující nádraží s centrem nahromadili nebezpečný odpad, zejména použité jehly, ruší okolí a problém je i s hygienickými a zdravotními riziky. „V letech 2023 a 2025 zde byla dvě sociální šetření, přičemž druhé z nich konstatovalo výrazné zhoršení situace a rizikový charakter nemovitosti. Použité injekční stříkačky byly odhazovány i do areálu Mateřské školky Blanická, což bezprostředně ohrožuje bezpečnost dětí,“ stojí v podkladech pro zastupitele, kteří se budou případem zabývat na svém zasedání v pondělí.

Noční rušení i znečišťování

Loni na místo museli dvakrát vyjet hasiči kvůli požáru. Terénní pracovníci odboru sociálních věcí i policie potvrdili také výskyt škůdců, kolemjdoucí mohli u vily na chodníku narazit na pobíhající potkany. Vlastník proto dostal předloni uloženo provést deratizaci, kterou sice na své náklady provedl, ale problém zůstal.

„Závažnost situace dokládá vysoký počet oznámení v lokalitě. V roce 2024 bylo evidováno 119 událostí, v roce 2025 dalších 85. Jednalo se zejména o nepovolené vnikání, rušení nočního klidu, nálezy injekčních stříkaček a znečišťování veřejného prostranství,“ popisuje dokument z radnice.

Neudržovaná vila v Blanické ulici v Olomouci nedaleko nádraží se stala místem pobytu bezdomovců a lidí závislých na drogách. Město chce majitele přimět k nápravě zvýšením daně z nemovitosti. (3. března 2026)
Vedení města se tedy rozhodlo, že zkusí na zastupitelstvu vydat opatření obecné povahy, kterým stanoví místní koeficient pro vymezené nemovité věci. Pro obce jde o relativní novinku, takovou možnost mají od začátku loňského roku. Olomouc chce pro vilu v Blanické zavést koeficient 5, což je nejvyšší možná hodnota. Místním koeficientem se násobí základní sazba daně stanovená zákonem, v celém městě je nyní ve výši 2.

„Majitel se na nápravu vykašlal“

„S majitelem jsme začali jednat loni, nemovitost zabezpečil. Upozorňovali jsme ho, že přípravy zastavíme, pokud to dotáhne do konce a budeme přesvědčeni, že své kroky myslí vážně. Vykašlal se na to a z toho důvodu jsme obnovili proces vydávání opatření,“ sděluje ekonomický náměstek olomoucké primátorky Otakar Štěpán Bačák (spOLečně). Dodává, že v katastru nemovitostí je navíc uvedené zahájení exekuce. Majiteli také stavební úřad nařídil provést opravy, což neudělal.

Kolik by musel vlastník nově platit, zatím město neví. Nezná totiž jeho přiznání k dani z nemovitostí. „Když by bylo v základní sazbě, nebude to žádná závratná částka. Byť si na to mnozí lidé stěžují, daň z nemovitosti je v naší republice směšná. Základní by se mohla pohybovat kolem 20 tisíc, ale pokud třeba nemovitost deklaruje jako podnikatelskou, byl by to desetinásobek,“ vyčísluje Bačák.

Příkladů odjinud moc není

Majitele, jenž má v domě hlášené trvalé bydliště, se redakci kontaktovat nepodařilo, nelze ani najít jeho starší vyjádření pro média. Odezvu na snahu o další jednání nemá ani město.

„Za komisi městské části vítáme jakoukoliv iniciativu ze strany města, která pomůže ke zlepšení komunikace s vlastníkem vily. Kéž by nejvyšší možný koeficient pomohl změnit názor pana majitele a on se rozhodl se buď řádně o svou nemovitost starat, nebo ji alespoň nabídnout k prodeji či k pronájmu, pokud ji sám nehodlá obývat. Jeho netečnost nám všem způsobuje nemalé obtíže a bez jeho vlastního přičinění se situace bohužel nezmění,“ podotýká za obyvatele Nových Hodolan Binder.

Samosprávy ke zvýšení koeficientu pro konkrétní nemovitost většinou sáhnou v případě průmyslových nebo obchodních zón, které pro okolí znamenají znečištění ovzduší, hluk nebo dopravní zátěž. Olomoucký případ je specifičtější.

„Jsme sami zvědaví, zda půjde o komplikovaný proces. Sledovali jsme, jak řeší nemovitosti se sociologicko-patologickými jevy jinde a našli jsme příklady ze Znojma a Kroměříže. Možná i my posloužíme někomu jako vzor. Majitel má samozřejmě opravné prostředky a celá věc ještě může teoreticky skončit až u soudu,“ zmiňuje Bačák.

Bezdomovci z kolonie u Hradiska odešli, na místě vznikne park

Zastupitelé budou spolu s Blanickou projednávat i nemovitost v ulici Na Vlčinci, kde také našli provizorní útočiště bezdomovci a drogově závislí. V okolí je střední zemědělská a zahradnická škola a vojenská nemocnice, není tam však tak hustá zástavba a dopad na okolí je menší, ačkoli strážníci i zde loni zaznamenali padesát případů znečištění veřejných prostor nebo zanedbání povinnosti úklidu. Proto je navržený koeficient 3,5.

„Zde v městské části Černovír zaujal majitel vstřícný postoj, snaží se o nápravu, takže zvýšený koeficient spíš dává najevo, ať neustává. Jakmile bude nemovitost zajištěná – vlastník dokonce avizoval stavební činnost – může opět přes zastupitelstvo přijít snížení hodnoty,“ nastiňuje ekonomický náměstek.

Konečné znění vyhlášení opatření obecné povahy by měli zastupitelé schvalovat na dalším zasedání.









