SZ: Kauzu ve FN Olomouc převzalo vrchní zastupitelství, škoda je přes 150 mil.

Kauzu operací pacientů s přístroji na kontrolu srdečního rytmu ve Fakultní nemocnici Olomouc převzalo od krajských žalobců tamní vrchní státní zastupitelství. Možná škoda je podle něj více než 150 milionů korun. Uvedly to dnes Seznam Zprávy. Podle policie dostali v letech 2015 až 2025 defibrilátory lidé, kteří je nepotřebovali. Má jít o stovky případů. Policie případ prověřuje kvůli podezření z podvodu a těžkého ublížení na zdraví, zatím nikoho neobvinila. Nemocnice odmítá, že by voperované přístroje mohly některým pacientům se srdečními problémy ublížit.
"Na základě informací, které vyplývají jak ze spisů, tak i z konzultace provedené s policejním orgánem, jenž prověřování vede, jsme dospěli k závěru, že ve věci je dána příslušnost Vrchního státního zastupitelství v Olomouci k dalšímu výkonu dozoru nad zachováváním zákonnosti v přípravném řízení," sdělil serveru olomoucký vrchní státní zástupce Radim Dragoun.
Podle Seznam Zpráv je z celkové výše škody patrné, že něšlo o ojedinělé selhání, ale o dlouhodobější a systematickou činnost. Dragoun upozornil na to, že trestní řízení je na začátku, a tak není možné sdělit další informace. "V současné době se dozorový státní zástupce intenzivně seznamuje s dosavadním postupem v trestním řízení a s jeho dílčími výsledky," dodal. Vlastní vyšetřování zahájila i Všeobecná zdravotní pojišťovna.
Případ se týká implantací defibrilátorů ICD. Jde o malé elektronické zařízení, které lékaři implantují pacientům s vysokým rizikem život ohrožujících poruch srdečního rytmu. Přístroj hlídá srdce a v případě potřeby ho dokáže elektrickým výbojem korigovat zpět do normálního rytmu.
Nemocnice od začátku odmítá, že by voperované přístroje mohly některým pacientům se srdečními problémy ublížit. Lékaři je podle dřívějšího vyjádření vedení implantovali pouze těm, kteří je kvůli srdeční vadě opravdu potřebují. Ministerstvo zdravotnictví v polovině března kvůli operacím pacientů s přístroji ICD ve FN Olomouc podalo trestní oznámení. Důkazy podle ministerstva ukazují na neobvykle vysoké počty výkonů a vznikla podezření na obcházení kritérií pro voperování těchto přístrojů.
Úřad veřejného evropského žalobce se také souběžně zabývá údajnými manipulacemi s dokumentací lidí, kteří byli zařazeni do mezinárodní studie o defibrilátorech. Loňská interní prověrka ve Fakultní nemocnici Olomouc zjistila plnou shodu mezi studijní dokumentací, kritérii studie a daty nemocničního elektronického systému pouze u dvou z přibližně sedmi desítek olomouckých kardiaků.