V Budapešti se otevře unikátní výstava o Mercurym od olomouckého sběratele

V budapešťském House of Music Hungary se otevře 1. května rozsáhlá výstava věnovaná hudební ikoně Freddiemu Mercurymu. Projekt, za kterým stojí olomoucký sběratel Tomáš Hykel a mezinárodní tým odborníků, slibuje mimořádný pohled na osobnost frontmana skupiny Queen nejen jako světové hvězdy, ale především jako člověka, umělce a soukromé osoby. Zájem o výstavu podle pořadatelů výrazně překonává původní očekávání, chystají se na ni fanoušci z celé Evropy, řekl ČTK Hykel.
Na projektu mezinárodní tým pracuje tři roky, rezervační systém výstavy Freddie-The Exhibition, která má vyčleněn prostor o rozloze 1200 metrů čtverečních, byl spuštěn v minulých dnech. "Zájem je v podstatě 2,5 až třikrát větší, než jsme očekávali, na výstavu se chystají lidé z celé Evropy," řekl Hykel, jehož sbírka patří k největším na světě. Jsou v ní třeba i Mercuryho boty, kostýmy z koncertů či osobní věci.
Na projektu sběratel spolupracoval s bývalým zpěvákovým osobním tajemníkem Peterem Freestonem, který Mercurym žil 12 let běžný každodenní život a byl na 374 koncertech kapely. Expozice je koncipována jako postupné poznávání osobnosti Freddieho Mercuryho.
Návštěvníci nejprve vstoupí do světa, který dobře znají - zachycuje Freddieho Mercuryho na pódiu, jeho koncerty, turné i jeho velkou hudební kariéru. Teprve poté se výstava otevírá do méně známých a intimnějších témat. Další části představí jeho domov, soukromí, kreativní proces ve studiu i vznik slavných skladeb. Samostatná sekce se věnuje posledním letům jeho života po oznámení diagnózy AIDS.
Nechybí ani témata, která ukazují jednu z největších hudebních ikon 20. století jako člověka s širokým záběrem zájmů - jeho lásku k umění, nakupování nebo jeho známou náklonnost ke kočkám. "Když budou lidé dál a dál hlouběji procházet výstavou, budou o to více objevovat nové věci - až poznají osobnost Freddieho, kterého jsme se snažili popsat ve všech oblastech," doplnil Hykel.
Základ výstavy s přibližně 2500 exponáty tvoří předměty pocházející z Mercuryho londýnského domu Garden Lodge, které se objevily v aukci britské dražební síně Sotheby’s v roce 2023. Aukce se zúčastnil i olomoucký sběratel; právě tam se podle něj zrodila myšlenka všechny získané věci dát do projektu výstavy. Expozici doplnily také zápůjčky od sběratelů z celého světa.
Samotná expozice vznikala tři roky, podle Hykela jde o nejnáročnější projekt, na kterém kdy pracoval. Výsledná podoba však předčila i jeho vlastní představy. "Rozrostlo se to do obrovského projektu, do kterého jsou zapojeni lidé z celého světa, ať už sběratelé, tak lidé, kteří byli kolem Freddieho a a spolupracovali s ním v různých oblastech. Za sebe mohu říci, že už se do ničeho podobného nepustím. Byly to tři roky nespaní a stresu, ale zároveň hezké tři roky,“ dodal Hykel.
Výstava v House of Music Hungary byla připravena symbolicky u příležitosti 80. výročí Mercuryho narození a 40. výročí jeho legendárního koncertu v Budapešti. Potrvá do dubna příštího roku. Zamířit pak má do celého světa, v plánu mají pořadatelé projekt představit v Asii, Jižní Americe, Austrálii i v Severní Americe.