Vrchní soud Olomouc projedná kauzu Vork týkající se úniků policejních informací

Olomoucký vrchní soud dnes otevře kauzu údajných úniků policejních informací, před soudem stane 23 lidí. Případ podle žalobců objasňuje rozsáhlé zneužívání pravomoci příslušníků bezpečnostních sborů a obchodování s informacemi z policejních databází, obžaloba čítala 91 bodů. Obžalovaní vinu vesměs odmítali, krajský soud řadu z nich zprostil obžaloby. Rozsáhlý případ má soud nařízen na tři dny, rozsudek by mohl padnout ve čtvrtek. Proti rozsudku brněnského krajského soudu se odvolal žalobce i část obžalovaných.
Krajský soud v Brně se kauzou s názvem Vork zabýval téměř dva roky, v říjnu roku 2024 uznal deset obžalovaných z původních 25 vinnými, uložil jim podmíněné či peněžité tresty či zákazy činností. U značné části skutků je viny zprostil. Zbylé lidi obžaloby zprostil zcela, podle soudu nešlo o trestné činy. Obžalovaných bylo původně 28 lidí, u tří soud už dříve stíhání pro neúčelnost zastavil, odvolací soud nakonec projedná případ 23 obžalovaných. Žalobce podal odvolání u devíti z nich, soud projedná také odvolání deseti obžalovaných, řekl ČTK mluvčí soudu Stanislav Cik.
Mezi obžalovanými jsou bývalí policisté, obžaloba byla podána mimo jiné i na jednoho bývalého příslušníka Celní správy a jednoho příslušníka Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). Žalobci při podání obžaloby v říjnu 2021 uvedli, že trestná činnost měla v naprosté většině případů spočívat v neoprávněném provádění lustrací v informačních systémech policie a celní správy a ve zneužívání systémových opatření kvůli účelovému zavedení některých osob jako informátorů policie.
Rozsáhlým případem se policisté a žalobci zabývali několik let. V případu bylo původně obžalováno 28 lidí, soud ale ještě v roce 2023 zastavil stíhání tří lidí včetně bývalého místostarosty části Brno-střed za ANO Jiřího Švachuly a podnikatele Samana El-Talabaniho, a to pro neúčelnost. Mezi obžalovanými, kteří stanou i před vrchním soudem, je například bývalý detektiv Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ) Michal Ratajský či někdejší důstojník GIBS Miroslav Palán.