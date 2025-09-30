Palladium – srdce pražských nákupů a zážitků

Díky své historii a citlivému propojení historických budov s moderní architekturou vytváří Palladium jedinečnou atmosféru, kvůli níž se stalo atraktivním cílem návštěvníků z domova i ciziny, a činí z nakupování opravdový zážitek. I proto Palladium opakovaně získalo prestižní ocenění Superbrands v letech 2023, 2024 a 2025 – potvrzení, že jde o značku, kterou Češi milují.
Historie, která dýchá na každém kroku
Místo, kde dnes Palladium stojí, má kořeny už ve 12. století. Pozůstatky románských paláců jsou dodnes k vidění – třeba v knihkupectví Luxor. V 18. století zde vznikl rozsáhlý vojenský areál s jedinečnou jízdárnou, kde během služby v armádě Josef Kajetán Tyl složil českou hymnu.
Současná budova návštěvníky vítá nejen příběhy minulosti, ale i moderním designem. Dominantou vstupu z náměstí Republiky je světelná instalace z dílny Preciosa, tvořená více než 500 skleněnými trubicemi, která každým okamžikem rozehrává originální světelnou show.
Novinky v nabídce
Palladium neustále obměňuje své portfolio, aby drželo krok s aktuálními trendy. Nedávno otevřely nové značky jako Converse, Medicine, Columbia, Kara, Etam, Urban Brands či Humanic. Milovníky sladkostí potěší Prague Chocolate Steiner & Kovarik.
Na modernizaci sází i zavedené značky – v novém se nedávno představily například C&A, Reserved, Mango, Guess, Ecco, L´Occitane, Douglas, Kratochvílovci nebo Oxalis.
Po nákupech přijde vhod odpočinek – ať už v restauraci s indickou, thajskou či českou kuchyní, v neapolské pizzerii nebo při kávě a sladkém dezertu. Nechybí ani rychlé občerstvení a speciality jako čerstvé vafle, makronky či trdelník.
Zábava pro děti i klid pro rodiče
Originální dětský koutek s barevnými domečky promění hru v dobrodružství – děti se tu mohou stát veterinářem, kadeřnicí nebo malou kosmetičkou. Čeká na ně i dlouhá skluzavka a bazén s kuličkami pro ty nejmenší. Rodiče si zatím mohou vychutnat chvíli klidu v přilehlé kavárně.
Palladium Klub – odměny vždy po ruce
Nová aplikace PALLADIUM KLUB přináší zákazníkům speciální slevy, soutěže o hodnotné ceny, přehled obchodů i navigaci. Více informací a odkaz ke stažení najdete na webu Odkaz.
Dárkové poukazy
Své blízké či obchodní partnery mohou zákazníci potěšit oblíbenými dárkovými poukazy, které platí ve více než 110 obchodech v Palladiu. Lze je zakoupit na Infokiosku v Palladiu nebo jednoduše přes e-shop: Odkaz.
Pohodlné parkování v centru Prahy
Pro ty, kdo přijíždějí autem, je k dispozici více než 700 prostorných parkovacích míst přímo v budově. Parkování je nonstop a ceny začínají na 50 Kč za hodinu. Aktuální informace najdete na webu Palladia (www.palladiumpraha.cz).
Zajímavé akce
18. 10. 2025 – 18. narozeniny Palladia
Těšit se můžete na módní přehlídky Filipa Vaňka, koncert zpěvačky Debbie, moderátorku Evu Decastelo a celodenní program plný soutěží, dárků a slev.
16.–19. 10. 2025 – Signal Festival před Palladiem
Palladium se stane součástí světelného festivalu, který každoročně oživuje Prahu.
Otevírací doba
Palladium: 7:00 – 22:00
Obchody: 9:00 – 21:00
Supermarket: 7:00 – 22:00
Infokiosek s prodejem dárkových poukazů: 10:00 – 20:00
Pozn.: O svátcích 28. 9. a 28. 10. 2025 budou otevřeny prodejny do 200m².
Více informací
www.facebook.com/PalladiumPraha.cz
www.instagram.com/palladiumpraha